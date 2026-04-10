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Советский Горький. Автомобиль, самолеты, корабли, паровозы

Сталинский ампир и конструктивизм 30-х годов: экскурсия по Советскому Горькому
Если вам надоели дворяне, купцы и барышни, а хочется крепкого пахучего мужика, если все «кремли» вы уже видели и приехали в Нижний Новгород уже второй раз, то стоит познакомиться с другими районами, где грохочут кузнечные прессы, где на каждом шагу видны следы советской индустриализации. Автозавод и Красное Сормово ждут вас.
4.8
5 отзывов
Советский Горький. Автомобиль, самолеты, корабли, паровозы
Советский Горький. Автомобиль, самолеты, корабли, паровозы
Советский Горький. Автомобиль, самолеты, корабли, паровозы

Описание экскурсии

Сталинский ампир и конструктивизм 30-х годов, жизнь советской элиты и стахановцев, дома-коммуны и быт американских инженеров. Посетим музей ГАЗа и уникальный, целиком сохранившийся, Социалистический город, специально построенный для рабочих автогиганта. Посетим центр «русского Детройта» и прокатимся по Монастырке вдоль промзоны. Красное Сормово Затем мы поедем на «Красное Сормово», судостроительную кузницу пролетариата. Узнаем историю завода, прогуляемся у Сормовского собора до памятника Метеору, увидим легендарный танк и продегустируем конфеты Сормовской кондитерской фабрики. Посмотрим дома, где жили сормовские рабочие до революции, возможно, встретим «горьковскую мать». В конце вернемся в центр города и посетим в Кремле выставку оружия, продукцию оборонных предприятий города Горького.

В любой день с 09:00 и с 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей ГАЗа
  • Социалистический город
  • Посетим центр «русского Детройта»
  • Красное Сормово
  • Сормовский собор
  • Выставку оружия
  • И др
Что включено
  • Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
  • Сувениры, питание, билеты в музей оплачиваются отдельно.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Верхне-Волжская набережная, 14
Завершение: Стрелка, 14
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день с 09:00 и с 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Д
Здравствуйте. Нам очень понравилось! Спасибо Марине за интересный рассказ и необычные для нас локации. Я был с детьми (пацаны 7 и 9 лет) и Марина умудрилась сделать так, что пацаны в восторге и от Сормово и от музея ГАЗ и от музея паровозов.
Спасибо, было круто!
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О
Большое спасибо гиду Андрею за экскурсию Советский Горький. Мы увидели Нижний Новгород совсем с другой стороны, как крупный современный индустриальный центр. Побывали в тех районах, куда обычно не заглядывают туристы. Особенно понравились выставка паровозов и музей Завода ГАЗ. Очень интересно и познавательно, всем рекомендуем
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О
Большое спасибо гиду Андрею за экскурсию Советский Горький. Мы увидели Нижний Новгород совсем с другой стороны, как крупный современный индустриальный центр. Побывали в тех районах, куда обычно не заглядывают туристы. Особенно понравились выставка паровозов и музей Завода ГАЗ. Очень интересно и познавательно, всем рекомендуем
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К
Экскурсия для мальчиков)) заказывала специально для сына и мужа)) им очень понравилось)) заехали в Красное Сормово и послушали его историю, заглянули в музей РЖД под открытым небом, увидели Соцгород ГАЗа и побывали в музее ГАЗа)) по времени все четко - везде успели, нигде не торопились))
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И
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