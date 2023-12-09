Нижегородское дно

Индивидуальная экскурсия в Нижнем Новгороде

Прогуляться по городу в поисках мест, которые вдохновили М. Горького на пьесу об опустившихся людях

Помните пьесу Горького «На дне» про ночлежный дом и его постояльцев? Мы пройдём по району Нижнего, где таких домов было несколько. Обсудим, как жили ночлежники. Где ночевал сам Горький, чтобы найти своих героев. Сколько стоил ночлег и как постояльцы съезжали «на дачи», где нельзя было пить и курить. Где работал Алёша Пешков и как развлекались работники первого торгового центра.
Нижегородское дно
Нижегородское дно
Нижегородское дно
Нижегородское дно
Нижегородское дно
Нижегородское дно
Нижегородское дно
Нижегородское дно
Нижегородское дно
Нижегородское дно
Нижегородское дно
Ближайшие даты:
9
дек
10
дек
16
дек
17
дек
23
дек
24
дек
30
дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

Маршрут для активных путешественников, которые не боятся спуститься у стен древней крепости на дно жизни, а потом подняться по склону гор на смотровую площадку, где миром правит любовь.

Вы узнаете:

  • Где в Нижнем Новгороде была самая высокая концентрация ночлежек
  • Кто и как попадал в ночлежки
  • Какова была жизнь ночлежников
  • Что означало «уехать на дачи»
  • Где ночевал сам Горький, чтобы найти своих героев, и многое другое

Ещё вы узнаете, как пытались вытянуть опустившихся людей со дна жизни с помощью чайной «Столбы». Если захотите, мы даже зайдём в эту чайную, где можно согреться и пропустить пару рюмок настойки.

Организационные детали

Посещение чайной опционально и не входит в стоимость экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Чкалову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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