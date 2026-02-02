Помните пьесу Горького «На дне» про ночлежный дом и его постояльцев? Мы пройдём по району Нижнего, где таких домов было несколько. Обсудим, как в них жили. Где ночевал сам Горький, чтобы найти своих героев. Сколько стоил ночлег и как постояльцы съезжали «на дачи», где нельзя было пить и курить. Где работал Алёша Пешков и как развлекались работники первого торгового центра.
Описание экскурсии
Маршрут для активных путешественников, которые не боятся спуститься у стен древней крепости на дно жизни, а потом подняться по склону гор на смотровую площадку, где миром правит любовь.
Вы узнаете:
- Где в Нижнем Новгороде была самая высокая концентрация ночлежек
- Кто и как попадал в ночлежки
- Какова была жизнь ночлежников
- Что означало «уехать на дачи»
- Где ночевал сам Горький, чтобы найти своих героев, и многое другое
Ещё вы поймёте, как пытались вытянуть опустившихся людей со дна жизни с помощью чайной «Столбы». А если захотите, мы даже зайдём в эту чайную, где можно согреться и пропустить пару рюмок настойки.
Организационные детали
Посещение чайной опционально и не входит в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Чкалову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1593 туристов
Создатель и автор сообщества о Нижнем Новгороде, в котором я рассказываю историю моего города в маленьких сюжетах. Моя цель — показать, что находилось раньше на привычных всем местах. А на экскурсиях я описываю, как жили нижегородцы много лет назад.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия очень понравилась. Узнали много нового про определенную локацию своего города. Множество мелких деталей по конкретным людям прошлого и их быт сделало экскурсию очень позновательной и увлекательной. Спасибо!
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