Помните пьесу Горького «На дне» про ночлежный дом и его постояльцев? Мы пройдём по району Нижнего, где таких домов было несколько. Обсудим, как в них жили. Где ночевал сам Горький, чтобы найти своих героев. Сколько стоил ночлег и как постояльцы съезжали «на дачи», где нельзя было пить и курить. Где работал Алёша Пешков и как развлекались работники первого торгового центра.

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Цена за 1-5 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Маршрут для активных путешественников, которые не боятся спуститься у стен древней крепости на дно жизни, а потом подняться по склону гор на смотровую площадку, где миром правит любовь.

Вы узнаете:

Где в Нижнем Новгороде была самая высокая концентрация ночлежек

Кто и как попадал в ночлежки

Какова была жизнь ночлежников

Что означало «уехать на дачи»

Где ночевал сам Горький, чтобы найти своих героев, и многое другое

Ещё вы поймёте, как пытались вытянуть опустившихся людей со дна жизни с помощью чайной «Столбы». А если захотите, мы даже зайдём в эту чайную, где можно согреться и пропустить пару рюмок настойки.

Организационные детали

Посещение чайной опционально и не входит в стоимость экскурсии.