Прогуляться по городу в поисках мест, которые вдохновили М. Горького на пьесу об опустившихся людях
Помните пьесу Горького «На дне» про ночлежный дом и его постояльцев? Мы пройдём по району Нижнего, где таких домов было несколько. Обсудим, как жили ночлежники. Где ночевал сам Горький, чтобы найти своих героев. Сколько стоил ночлег и как постояльцы съезжали «на дачи», где нельзя было пить и курить. Где работал Алёша Пешков и как развлекались работники первого торгового центра.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Маршрут для активных путешественников, которые не боятся спуститься у стен древней крепости на дно жизни, а потом подняться по склону гор на смотровую площадку, где миром правит любовь.
Вы узнаете:
- Где в Нижнем Новгороде была самая высокая концентрация ночлежек
- Кто и как попадал в ночлежки
- Какова была жизнь ночлежников
- Что означало «уехать на дачи»
- Где ночевал сам Горький, чтобы найти своих героев, и многое другое
Ещё вы узнаете, как пытались вытянуть опустившихся людей со дна жизни с помощью чайной «Столбы». Если захотите, мы даже зайдём в эту чайную, где можно согреться и пропустить пару рюмок настойки.
Организационные детали
Посещение чайной опционально и не входит в стоимость экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Чкалову
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 32 туристов
Создатель и автор сообщества о Нижнем Новгороде, в котором я рассказываю историю моего города в маленьких сюжетах. Моя цель — показать, что находилось раньше на привычных всем местах. А на экскурсиях я описываю, как жили нижегородцы много лет назад.
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