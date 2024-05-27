1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Социалистическому городу ГАЗа: история и архитектура
Пройдите по историческим местам Социалистического города ГАЗа, узнайте о его создании, архитектуре и жизни рабочих
Начало: В районе метро «Парк культуры»
«Обратите внимание: посещение завода и музея не входит в программу»
Завтра в 17:00
10 июня в 16:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его сердце - Нижегородский кремль. Величественные виды и захватывающие рассказы ждут вас
Начало: У памятника Минину
«Расскажу, когда и на каком заводе их выпускали»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области
Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже
Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»...
«Вы отправитесь в уютный городок Семенов и посетите легендарную фабрику «Хохломская роспись»»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Неизведанный Нижний Новгород
Прогулка по удивительному району Сормово, на примере которого вы проследите историю всей страны
Начало: В районе Сормово
«Сормово — это в первую очередь огромный судостроительный завод»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Соцгород Автозавода: утопия как она есть
Познакомиться с историей рабочего района вокруг Горьковского автомобильного завода
«Много лет я собирала материалы, связанные с Горьковским автомобильным заводом»
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 8 чел.
Групповая
8 часов
Семёнов - столица золотой хохломы
Экскурсия из Нижнего Новгорода в городок, хранящий вековые ремесленные традиции
Начало: на площади Ленина в Н. Новгороде
«На фабрике «Хохломская роспись» вы увидите, как рождается искусство — расписные изделия, сияющие золотом и киноварью»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
История, традиции и культовые места старожилов Заветлужья, марийцев и русских
«Для начала вы познакомитесь в общих чертах с городком, увидите основные достопримечательности, посетите местный музей и фабрику «Тканые узоры»»
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 20 чел.
Групповая
8 часов
Золотые узоры: экскурсия на фабрику Хохломской росписи
Начало: Пл. Ленина, Нижний Новгород
«13:00 — Посещение с экскурсией фабрики «Хохломская роспись» Посетив фабрику, вы приоткроете для себя волшебную тайну уникальной технологии «получения золота из серебра» и подивитесь мастерству росписи да резьбы»
Расписание: По календарю с 09:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Свято-Троицкий Желтоводский Макарьевский монастырь и Лысково
Начало: Нижний Новгород по требованию
«Организационные детали • Дополнительно, по запросу, для группы от 6 человек возможно посещение Лысковского пивоваренного завода с экскурсией и дегустацией»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Светлояр - легендарное озеро, место силы и духовный центр
Начало: По договоренности с туристом
«Узнаете секреты сыроварения и, конечно же, продегустируете наисвежайшую экологически чистую продукцию фабрики — несколько видов сыров, молока, сметаны, при желании продукцию можно приобрести»
Расписание: Ежедневно, любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Древний город Городец
Начало: По договоренности
«Организационные детали• Возможна экскурсия на Фабрику Городецкой росписи или Строчевышивальную фабрику Золотая вышивка»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
9 часов
Чкаловск - это не только родина знаменитого летчика
Посетить мемориальные музеи, осмотреть старинный храм и открыть традиции гипюра на швейной фабрике
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Городец и Семёнов: хохлома, росписи, пряники + канатная дорога
Начало: Ваша гостиница
«Затем мы посетим город Семёнов, центр ремесел и фабрику знаменитой «хохломы»»
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр27 мая 2024Были компанией из 6 друзей на экскурсии Сергея. Всем очень понравилось. Манера рассказа непринужденная и познавательная. Рекомендую экскурсию тем кто хочет увидеть другой город, отличный от центральной части.
- ДДмитрий25 мая 2024Все когда нибудь случается, впервые случилась и у нас не очень хорошая экскурсия. Гид была раздражена (может что то в жизни случилось, может предыдущие туристы что сделали, не знаю), но в таком состоянии лучше не проводить экскурсии.
- ООльга25 мая 2024Замечательная экскурсия, прекрасные места! Рекомендую!
- ДДмитрий24 мая 2024Отличная экскурсия подходит для всех возрастов! Мы семья, ребенок 9 лет очень полезно и информативно провели время. Понравилась забота Татьяны
- ССпивакова15 мая 2024Огромное спасибо организаторам за то что провели экскурсию для группы, хотя набралось только три человека! Экскурсия замечательная, прошли по цехам
- ИИрина11 мая 2024Татьяна замечательный экскурсовод, очень интересная манера преподнесения материала, дети слушали с удовольствием
- ААнастасия4 мая 2024Экскурсия очень понравилась, было интересно, много ходили и смотрели! Если есть желание увидеть другой Нижний Новгород рекоммендую гида и экскурсию!
- ГГалина3 мая 2024Прекрасная экскурсия! Мы были в Нижнем Новгороде впервые и специально спланировали свою экскурсионную программу так, чтобы получить максимально полное впечатление
- ЕЕлена2 мая 2024Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть и узнать город за пределами центра с главными достопримечательностями. Гид Татьяна погрузит вас в
- ННаталья18 апреля 2024Очень интересная и необычная экскурсия. Сергей прекрасный рассказчик. Маршрут хорошо продуман. Необычный взгляд на Нижний Новгород. Тем, кто интересуется авангардом, конструктивизмом и сталинских вампиром будет интересно. После экскурсии музей ГАЗ зашел на ура. Спасибо Сергею за необычную и познавательную экскурсию)
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Фабрики и заводы»
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