Были компанией из 6 друзей на экскурсии Сергея. Всем очень понравилось. Манера рассказа непринужденная и познавательная. Рекомендую экскурсию тем кто хочет увидеть другой город, отличный от центральной части.

Д Дмитрий

Все когда нибудь случается, впервые случилась и у нас не очень хорошая экскурсия. Гид была раздражена (может что то в жизни случилось, может предыдущие туристы что сделали, не знаю), но в таком состоянии лучше не проводить экскурсии.