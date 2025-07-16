Откройте для себя уютные и самобытные города вокруг Нижнего Новгорода! Мы предлагаем три готовых маршрута на выбор — отправляйтесь в путешествие, которое идеально подойдет именно вам. Сартаково и Оранки:

деревенская благодать и святыни

Вы погрузитесь в атмосферу русской глубинки. Вас ждёт экскурсия в сказочный деревянный терем музейно-выставочного комплекса «Берёзополье», где собраны старинные вещи и царит дух прошлого. Вы посетите ухоженную территорию у святого источника с часовней, колодцем и прудом. Далее путь лежит в село Оранки, где вас встретит величественный Оранский Богородицкий мужской монастырь XVII века, хранящий чудотворную Оранскую икону Божией Матери.

Выкса — город металла, парков и старинных усадеб

Откройте для себя неожиданную Выксу — «зелёную жемчужину» промышленного края. Вы полюбуетесь знаменитым «Голубым ожерельем» из прудов XVIII века, прогуляетесь по роскошному парку усадьбы Баташевых-Шепелевых и узнаете её удивительную историю. В музее завода вас ждёт «Баташевский» клад и изящная железная роза — символ города. Завершится день посещением монументального Иверского монастыря — «духовного сердца» Выксы, восстанавливающегося из руин. Чкаловск и Катунки:

небо, скорость и народный промысел

Этот маршрут идеален для настоящих романтиков и поклонников технического гения России. В Чкаловске вы посетите дом-музей легендарного лётчика Валерия Чкалова и уникальный Музей скоростей, посвящённый создателю судов на подводных крыльях Ростиславу Алексееву. Вы увидите знаменитые экранопланы. Также вас ждут мастерская «Нижегородский гипюр», где рождается сказочная ажурная вышивка, и посещение живописного храма в Катунках. Важная информация: Если выбрана частичная предоплата или полная оплата на месте (бесплатное бронирование), всю сумму необходимо внести в офисе поставщика не позднее 17:00 дня накануне экскурсии (подробнее в ваучере).