Отправляйтесь в увлекательное путешествие по очаровательным городам Нижегородской области.
Вы сможете выбрать маршрут по душе: погрузиться в деревенскую благодать и тишину монастырей в Сартаково, открыть для себя «зеленую жемчужину» промышленной Выксы или восхититься техническим гением в Чкаловске.
Описание экскурсии
Откройте для себя уютные и самобытные города вокруг Нижнего Новгорода! Мы предлагаем три готовых маршрута на выбор — отправляйтесь в путешествие, которое идеально подойдет именно вам. Сартаково и Оранки:
деревенская благодать и святыни
Вы погрузитесь в атмосферу русской глубинки. Вас ждёт экскурсия в сказочный деревянный терем музейно-выставочного комплекса «Берёзополье», где собраны старинные вещи и царит дух прошлого. Вы посетите ухоженную территорию у святого источника с часовней, колодцем и прудом. Далее путь лежит в село Оранки, где вас встретит величественный Оранский Богородицкий мужской монастырь XVII века, хранящий чудотворную Оранскую икону Божией Матери.
Выкса — город металла, парков и старинных усадеб
Откройте для себя неожиданную Выксу — «зелёную жемчужину» промышленного края. Вы полюбуетесь знаменитым «Голубым ожерельем» из прудов XVIII века, прогуляетесь по роскошному парку усадьбы Баташевых-Шепелевых и узнаете её удивительную историю. В музее завода вас ждёт «Баташевский» клад и изящная железная роза — символ города. Завершится день посещением монументального Иверского монастыря — «духовного сердца» Выксы, восстанавливающегося из руин. Чкаловск и Катунки:
небо, скорость и народный промысел
Этот маршрут идеален для настоящих романтиков и поклонников технического гения России. В Чкаловске вы посетите дом-музей легендарного лётчика Валерия Чкалова и уникальный Музей скоростей, посвящённый создателю судов на подводных крыльях Ростиславу Алексееву. Вы увидите знаменитые экранопланы. Также вас ждут мастерская «Нижегородский гипюр», где рождается сказочная ажурная вышивка, и посещение живописного храма в Катунках. Важная информация: Если выбрана частичная предоплата или полная оплата на месте (бесплатное бронирование), всю сумму необходимо внести в офисе поставщика не позднее 17:00 дня накануне экскурсии (подробнее в ваучере).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Список посещаемых мест зависит от выбранного маршрута:
- Село Сартаково
- Музейно-выставочный комплекс «Берёзополье»
- Оранский мужской монастырь
- Выкса
- Усадьба Баташевых-Шепелевых
- Выксунский Иверский монастырь
- Чкаловск
- Катунки
- Музей В.П. Чкалова
- Музей скоростей
- Художественные промыслы ЗАО «Гипюр»
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Ленина, напротив памятника Ленину
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Если выбрана частичная предоплата или полная оплата на месте (бесплатное бронирование)
- Всю сумму необходимо внести в офисе поставщика не позднее 17:00 дня накануне экскурсии (подробнее в ваучере)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
16 июл 2025
В Чкаловск не получилось собрать группу. Но изначально плонировалось в Юркино, куда и было предложенно организаторами. Всë было на уровне. Поездка понравилась. Гид многое прояснил не понятое мною ранее. Красота замка поражает. Если на озере я бывал дикарëм ещë в детстве. А вот замок поразил своей фудоментальностью. Фотографии не передают всей красоты. Увы.
