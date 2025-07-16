Мои заказы

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по очаровательным городам Нижегородской области.

Вы сможете выбрать маршрут по душе: погрузиться в деревенскую благодать и тишину монастырей в Сартаково, открыть для себя «зеленую жемчужину» промышленной Выксы или восхититься техническим гением в Чкаловске.
Описание экскурсии

Откройте для себя уютные и самобытные города вокруг Нижнего Новгорода! Мы предлагаем три готовых маршрута на выбор — отправляйтесь в путешествие, которое идеально подойдет именно вам. Сартаково и Оранки:

деревенская благодать и святыни

Вы погрузитесь в атмосферу русской глубинки. Вас ждёт экскурсия в сказочный деревянный терем музейно-выставочного комплекса «Берёзополье», где собраны старинные вещи и царит дух прошлого. Вы посетите ухоженную территорию у святого источника с часовней, колодцем и прудом. Далее путь лежит в село Оранки, где вас встретит величественный Оранский Богородицкий мужской монастырь XVII века, хранящий чудотворную Оранскую икону Божией Матери.

Выкса — город металла, парков и старинных усадеб

Откройте для себя неожиданную Выксу — «зелёную жемчужину» промышленного края. Вы полюбуетесь знаменитым «Голубым ожерельем» из прудов XVIII века, прогуляетесь по роскошному парку усадьбы Баташевых-Шепелевых и узнаете её удивительную историю. В музее завода вас ждёт «Баташевский» клад и изящная железная роза — символ города. Завершится день посещением монументального Иверского монастыря — «духовного сердца» Выксы, восстанавливающегося из руин. Чкаловск и Катунки:

небо, скорость и народный промысел

Этот маршрут идеален для настоящих романтиков и поклонников технического гения России. В Чкаловске вы посетите дом-музей легендарного лётчика Валерия Чкалова и уникальный Музей скоростей, посвящённый создателю судов на подводных крыльях Ростиславу Алексееву. Вы увидите знаменитые экранопланы. Также вас ждут мастерская «Нижегородский гипюр», где рождается сказочная ажурная вышивка, и посещение живописного храма в Катунках. Важная информация: Если выбрана частичная предоплата или полная оплата на месте (бесплатное бронирование), всю сумму необходимо внести в офисе поставщика не позднее 17:00 дня накануне экскурсии (подробнее в ваучере).

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Список посещаемых мест зависит от выбранного маршрута:
  • Село Сартаково
  • Музейно-выставочный комплекс «Берёзополье»
  • Оранский мужской монастырь
  • Выкса
  • Усадьба Баташевых-Шепелевых
  • Выксунский Иверский монастырь
  • Чкаловск
  • Катунки
  • Музей В.П. Чкалова
  • Музей скоростей
  • Художественные промыслы ЗАО «Гипюр»
Что включено
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Ленина, напротив памятника Ленину
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Если выбрана частичная предоплата или полная оплата на месте (бесплатное бронирование)
  • Всю сумму необходимо внести в офисе поставщика не позднее 17:00 дня накануне экскурсии (подробнее в ваучере)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

В
Владимир
16 июл 2025
В Чкаловск не получилось собрать группу. Но изначально плонировалось в Юркино, куда и было предложенно организаторами. Всë было на уровне. Поездка понравилась. Гид многое прояснил не понятое мною ранее. Красота замка поражает. Если на озере я бывал дикарëм ещë в детстве. А вот замок поразил своей фудоментальностью. Фотографии не передают всей красоты. Увы.

