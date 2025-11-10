Если вы приехали в Нижний Новгород не в первый раз, и все рестораны вокруг Нижегородского Кремля вам уже знакомы, стоит обратить внимание на наш уникальный тур по обеим берегам Оки.
Красивые истории, шикарные сувениры, уникальные рестораны, сыроварни и много другое встретится на вашем пути.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииНачало путешествия Путешествие начнётся в Сартаково — это мини Дивеево. Можно не ехать 170 км. до женского монастыря, а искупаться у источника святого Владимира и набрать бутылочку святой воды. В Богородске — керамика и кожгалантерея. В Ворсме — кузницы и ножи. В Павлово на Оке — огромный замок весом 399 кг. Мы его откроем и запишем на видео, чтобы у вас остались яркие впечатления на память. На другом берегу Оки расположено Тумботино — это столица отечественных ножниц. На рынке можно купить продукцию местных заводов. Обед у Никиты Михалкова Обедать будем в Павлово у Михалкова. Какого такого Михалкова? У Никиты Сергеевича, который «свой среди чужих». В 20 км. от города находится усадьба великого кинорежиссёра, поэтому он построил охотничий ресторан «Династия» в г. Павлово. Нас ждут гороховый суп в каравае и тосканские вина, а цены совсем уж приятные. В завершение маршрута После сытного обеда в Гороховце нас ждут три монастыря, дом Ершова-Сапожникова и Лысая гора. В Знаменском монастыре на Красной гриве можно выпить чая и приобрести продукцию монастырской сыроварни. При хорошей погоде можно искупаться в реке Клязьма. Последним пунктом нашей программы станет дача Бугрова в Володарске. Этот уникальный объект деревянного модерна посетил сам премьер-министр С. Ю. Витте, и мы заедем. Бон Вояж! Важная информация:
- Одежда и обувь по сезону.
- Данная экскурсия не проводится в апреле и мае в полном объёме в связи с разливом реки Ока, но до Павлова или Гороховца доехать можно.
- В зимний период (ноябрь-март) программа экскурсии может быть в сокращенном виде.
Экскурсия проводится в любой день, кроме понедельника, с 8:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Богородск
- Ворсма
- Павлово
- Сартаково
- Тумботино
- Гороховец
- Володарск
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед (оплачивается отдельно)
- Билеты в музеи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваша гостиница, по договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в любой день, кроме понедельника, с 8:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
