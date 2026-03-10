Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю на трехчасовую обзорную экскурсию на автомобиле.



Вы погрузитесь в атмосферу нашего удивительного города и узнаете любопытные факты из его богатой истории. Будет интересно не только гостям, но и жителям Нижнего. 5 13 отзывов

Ольга Ваш гид в Нижнем Новгороде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8600 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 13 отзывов 3 часа 1-4 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии От Большой Покровской к сердцу города Экскурсия начнётся на Большой Покровской улице, у стен Нижегородского кремля. Отсюда мы отправимся на главную площадь города — площадь Минина и Пожарского, окружённую историческими зданиями и древними кремлёвскими башнями. Продолжим путь на комфортабельном автомобиле. Мы сделаем несколько остановок в самых живописных и значимых местах, чтобы выйти, прогуляться, ближе познакомиться с достопримечательностями и сделать красивые фотографии. Купеческий Нижний: остановки и прогулки В числе остановок — купеческая Ильинская улица, где среди старинных зданий ощущается дух старого Нижнего, и палаты Олисова — уникальный памятник архитектуры XVII века. Затем мы проедем по одной из старейших улиц города — Рождественской, известной своей архитектурой и уютными кафе. Выедем к Нижегородской ярмарке — символу купеческой культуры и предпринимательства — и выйдем на Стрелку, живописное место слияния Волги и Оки, откуда открываются потрясающие виды. Завершим прогулку на площади Народного Единства и поднимемся по Чкаловской лестнице — одной из самых красивых в России. С высокого волжского берега полюбуемся великолепной панорамой слияния двух великих рек.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Минина и Пожарского

Улица Ильинская

Палаты Олисова

Улица Рождественская

Нижегородская ярмарка

Стрелка

Площадь Народного Единства

Чкаловская лестница Что включено Услуги экскурсовода

Транспортное обслуживание Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Большая Покровская улица, 2/1 Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.