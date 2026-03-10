Приглашаю на трехчасовую обзорную экскурсию на автомобиле.
Вы погрузитесь в атмосферу нашего удивительного города и узнаете любопытные факты из его богатой истории. Будет интересно не только гостям, но и жителям Нижнего.
Вы погрузитесь в атмосферу нашего удивительного города и узнаете любопытные факты из его богатой истории. Будет интересно не только гостям, но и жителям Нижнего.
Описание экскурсииОт Большой Покровской к сердцу города Экскурсия начнётся на Большой Покровской улице, у стен Нижегородского кремля. Отсюда мы отправимся на главную площадь города — площадь Минина и Пожарского, окружённую историческими зданиями и древними кремлёвскими башнями. Продолжим путь на комфортабельном автомобиле. Мы сделаем несколько остановок в самых живописных и значимых местах, чтобы выйти, прогуляться, ближе познакомиться с достопримечательностями и сделать красивые фотографии. Купеческий Нижний: остановки и прогулки В числе остановок — купеческая Ильинская улица, где среди старинных зданий ощущается дух старого Нижнего, и палаты Олисова — уникальный памятник архитектуры XVII века. Затем мы проедем по одной из старейших улиц города — Рождественской, известной своей архитектурой и уютными кафе. Выедем к Нижегородской ярмарке — символу купеческой культуры и предпринимательства — и выйдем на Стрелку, живописное место слияния Волги и Оки, откуда открываются потрясающие виды. Завершим прогулку на площади Народного Единства и поднимемся по Чкаловской лестнице — одной из самых красивых в России. С высокого волжского берега полюбуемся великолепной панорамой слияния двух великих рек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Минина и Пожарского
- Улица Ильинская
- Палаты Олисова
- Улица Рождественская
- Нижегородская ярмарка
- Стрелка
- Площадь Народного Единства
- Чкаловская лестница
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Покровская улица, 2/1
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Огромное спасибо Ольге за незабываемую экскурсию! Слушать её можно бесконечно — с такой любовью она рассказывает о городе, что мы сами в него влюбились. За три часа успели побывать во
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М
Раньше мы бывали в Нижнем Новгороде самостоятельно, но в этот раз решили взять гида и не пожалели. Три часа пролетели на одном дыхании. Ольга не просто знает историю города, она
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Л
Экскурсия прошла интересно и душевно — казалось, что мы давно знакомы. Ольга показала нам свой любимый город. Даже непогода не испортила впечатления. Рекомендую.
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А
Отличная организация, увлекательный рассказ о городе. Ольга — знающий гид и аккуратный водитель. Нам всё очень понравилось, рекомендуем.
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Э
Три часа пролетели незаметно. Программа построена идеально: автомобильные переезды чередуются с пешими прогулками, что позволяет увидеть максимум без спешки. Ольга — настоящий профессионал с глубокими знаниями истории и архитектуры. Она
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Г
Я и мои гости из Москвы были в полном восторге. Ольга показала нам удивительный Нижний, рассказала много интересного. Отдельное восхищение — её литературный язык, эрудированность и искренняя любовь к городу. Рекомендую и гостям, и жителям Нижнего Новгорода.
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