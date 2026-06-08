Откройте для себя Набережную Федоровского: Увлекательная прогулка с аудиогидом Аудиоэкскурсия начнётся от церкви Ильи Пророка, недалеко от Зеленского съезда, откуда уже открываются виды на кремль, город и набережную. Далее вы пройдете вдоль откоса мимо радиусного дома с мостиками, Успенской церкви, каменных палат 17 века, а также места жизни и творчества Кулибина. Вы прогуляетесь по мостам над глубокими оврагами и сможете посчитать, сколько мостов и мостиков вы увидите на маршруте. Вдобавок, вас ждут встречи с Максимом Горьким и Жюлем Верном. На маршруте вы узнаете о родственных связях Москвы и Нижнего, о святом покровителе нашего города, услышите легенды о дятлах и доброй куме. Рассказ подкреплен выдержками из исторических документов и примерами необычного употребления имён. Закончится маршрут у гостинцы «Азимут», над мостом и Благовещенским монастырём. При желании, вы сможете самостоятельно продолжить маршрут — подсказки об этом тоже будут. Набережная Федоровского — место, где обязательно нужно побывать! Важная информация: Как проходит аудиоэкскурсия • После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play).