Присоединяйтесь к увлекательной аудиопрогулке по Набережной Федоровского, где вас ждут живописные виды с Дятловых гор и интересные исторические факты.
Начните своё путешествие у церкви Ильи Пророка, прогуляйтесь мимо радиусного дома и Успенской церкви, а также узнайте о легендах, связанных с городом. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться красотой природы!
Начните своё путешествие у церкви Ильи Пророка, прогуляйтесь мимо радиусного дома и Успенской церкви, а также узнайте о легендах, связанных с городом. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и возможность насладиться красотой природы!
Описание аудиогида
Откройте для себя Набережную Федоровского: Увлекательная прогулка с аудиогидом Аудиоэкскурсия начнётся от церкви Ильи Пророка, недалеко от Зеленского съезда, откуда уже открываются виды на кремль, город и набережную. Далее вы пройдете вдоль откоса мимо радиусного дома с мостиками, Успенской церкви, каменных палат 17 века, а также места жизни и творчества Кулибина. Вы прогуляетесь по мостам над глубокими оврагами и сможете посчитать, сколько мостов и мостиков вы увидите на маршруте. Вдобавок, вас ждут встречи с Максимом Горьким и Жюлем Верном. На маршруте вы узнаете о родственных связях Москвы и Нижнего, о святом покровителе нашего города, услышите легенды о дятлах и доброй куме. Рассказ подкреплен выдержками из исторических документов и примерами необычного употребления имён. Закончится маршрут у гостинцы «Азимут», над мостом и Благовещенским монастырём. При желании, вы сможете самостоятельно продолжить маршрут — подсказки об этом тоже будут. Набережная Федоровского — место, где обязательно нужно побывать! Важная информация: Как проходит аудиоэкскурсия • После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Ильи Пророка
- Зеленский съезд
- Радиусный дом
- Успенская церковь
- Каменные палаты 17 века
- Место жизни и творчества Кулибина
- Мосты над оврагами
- Гостиница «Азимут»
- Благовещенский монастырь
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида
- Наушники
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ильинская, 9
Завершение: Улица Заломова, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Как проходит аудиоэкскурсия
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке "Покупки" вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку "Скачать", чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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