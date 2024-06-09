Нижний Новгород — признанная столица закатов! Приглашаю вас оценить красоту вечерних волжских пейзажей с борта комфортного катера.
Вы увидите с воды Чкаловскую лестницу, кремль, Александро-Невский собор и другие визитные карточки города.
Я расскажу о них занимательные факты и сделаю всё, чтобы прогулка прошла комфортно и запомнилась вам надолго.
Вы увидите с воды Чкаловскую лестницу, кремль, Александро-Невский собор и другие визитные карточки города.
Я расскажу о них занимательные факты и сделаю всё, чтобы прогулка прошла комфортно и запомнилась вам надолго.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы прокатитесь по Волге, наслаждаясь панорамами города. С борта катера вам откроется вид на:
- Самую длинную канатную дорогу в Европе. Я раскрою, как её строили и какова её роль в жизни города
- Чкаловскую лестницу и кремль. Вы узнаете, сколько ступенек у лестницы и почему Нижний называют «столицей закатов»
- Речной вокзал. Я расскажу, куда можно сходить на теплоходе из Нижнего Новгорода, что такое «новый старый» транспорт и где ждут швартовки судна
- Стрелку, Стадион, Ледовую арену и Александро-Невский собор. Здесь мы обсудим старый грузовой порт и пакгаузы. Вы услышите, откуда они взялись и как используются
Организационные детали
- Прогулку для вас проведу я или другой профессиональный капитан
- Все участники до 18 лет должны находиться на борту в спасательном жилете
- На борт нельзя приносить алкоголь
- По запросу продолжительность прогулки может быть увеличена. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В яхт-клубе «Лето»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Меня зовут Андрей, я увлекаюсь прогулками по Волге в акватории Нижнего Новгорода. Работаю вместе с дружной командой капитанов. Наш город за последние несколько лет значительно преобразился с воды. Мы очень хотим поделиться с вами его красотой.Задать вопрос
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