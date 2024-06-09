Андрей — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде

Меня зовут Андрей, я увлекаюсь прогулками по Волге в акватории Нижнего Новгорода. Работаю вместе с дружной командой капитанов. Наш город за последние несколько лет значительно преобразился с воды. Мы очень хотим поделиться с вами его красотой.