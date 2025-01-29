Сказочность и таинственность вечернего Нижнего Новгорода В вечернее время город приобретает особую привлекательность. Огни удачно подсвечивают Кремль как со стороны Кремлевского бульвара, придавая ему мощь и силу, так и внутреннюю его территорию. Низкие, почти у земли горящие фонари, словно горящие свечи, придают ансамблю Главной кремлевской площади сказочность и таинственность. Со смотровой площадки благодаря подсветке легко сориентироваться в городе. Огни мостов помогают определить местоположение Оки, Волги, Стрелки. Красиво и празднично смотрятся Собор А. Невского, Главный Ярмарочный Дом, ансамбль Благовещенского мужского монастыря с его символом – Ангелом трубящим. Ночные экскурсии по Нижнему Новгороду помогают увидеть настоящий город, не отвлекаясь на суетность, которая царит на улицах днем, и слепящий солнечный свет. У вас впереди неторопливая прогулка и овеянные мистикой улочки города. Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.