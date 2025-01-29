Погрузитесь в новогоднюю сказку на вечерней прогулке по Нижнему Новгороду.
Улицы, укутанные в снег, затихают, а в сумерках загорается волшебная подсветка, преображая знакомые здания.
За 3 часа вы увидите, как древний Кремль сияет гирляндами, полюбуетесь панорамой слияния Оки и Волги и оцените праздничное убранство собора Александра Невского и старинных монастырей.
Описание экскурсии
Сказочность и таинственность вечернего Нижнего Новгорода В вечернее время город приобретает особую привлекательность. Огни удачно подсвечивают Кремль как со стороны Кремлевского бульвара, придавая ему мощь и силу, так и внутреннюю его территорию. Низкие, почти у земли горящие фонари, словно горящие свечи, придают ансамблю Главной кремлевской площади сказочность и таинственность. Со смотровой площадки благодаря подсветке легко сориентироваться в городе. Огни мостов помогают определить местоположение Оки, Волги, Стрелки. Красиво и празднично смотрятся Собор А. Невского, Главный Ярмарочный Дом, ансамбль Благовещенского мужского монастыря с его символом – Ангелом трубящим. Ночные экскурсии по Нижнему Новгороду помогают увидеть настоящий город, не отвлекаясь на суетность, которая царит на улицах днем, и слепящий солнечный свет. У вас впереди неторопливая прогулка и овеянные мистикой улочки города. Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кремль
- Кремлевский бульвар
- Александро-Невский Новоярмарочный собор
- Главный Ярмарочный Дом
- Благовещенский мужской монастырь
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Минина, у памятника Городовому
Завершение: Площадь Минина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кондратьева
29 янв 2025
Всё прекрасно,красоту и величие города показали со всех ракурсов интересный и лёгкий рассказ о истории Нижнего Новгорода не оставил меня равнодушным
Т
Татьяна
25 янв 2025
Здравствуйте, путешественники! Хочу повторить о том, что если вы открыли данное предложение, то вы на верном пути! Знакомство с городом в полном объеме вам предоставят экскурсии совместно с транспортом и
А
Анастасия
12 янв 2025
Замечательная вечерняя экскурсия! Благодаря гиду Эльвире- супер профессионалу! Рассказала много интересного, информативного о городе!
П
Пивоваров
10 янв 2025
Всё понравилось, подсветка зданий красивая, экскурсовод рассказывала интересно.
А
Александр
9 янв 2025
Экскурсовод Татьяна - суперррр!
А
Андреева
9 янв 2025
Благодарим, нам всё понравилось! Большой автобус, в котором было очень тепло и хорошо видно вечерний город в предновогодних огнях. Замечательный экскурсовод Эльвира. Узнали много интересного.
С
Сергей
8 янв 2025
Прекрасная 2,5 часовая обзорная экскурсия по городу для людей, впервые очно знакомящимся с Нижним Новгородом. Отличная организация процесса. Динамично, не размазано. Проехались по городу на комфортном большом автобусе с хорошим
Е
Екатерина
6 янв 2025
Отличная экскурсия для ознакомления с городом. Очень хорошо провели время в прекрасном нижнем Новгороде
Л
Любовь
6 янв 2025
Экскурсия понравилась, все было тепло, уютно, красочно и незабываемо 👍
h
hi+79086
5 янв 2025
Экскурсия хорошая
Н
Наталья
5 янв 2025
Экскурсия прошла отлично! Экскурсовод Татьяна- очень интересно все рассказывала, водитель молодец- возил аккуратно, стекла в автобусе- чистейшие, все было хорошо видно) Спасибо за прекрасное время! Все познавательно и красиво! Время пролетело незаметно! Рекомендуем от души!
С
Сергей
3 янв 2025
Не пожалели, что выбрали именно вечернюю экскурсию, днем мы не увидели бы такой красоты. На Стрелке аж мурашки от впечатления мощи двух великих рек, и тоже темнота помогла силе ощущений. Замечательный экскурсовод Татьяна, интересный рассказ, четкий тайминг экскурсии. браво!
Е
Елена
3 янв 2025
Очень понравилось. Нижний Новгород красив в вечерней Новогодней подсветке! Экскурсоводы у вас отличные!
Н
Наталья
3 янв 2025
Экскурсия понравилась, очень красивый город, но про кремль мало рассказали
Е
Елена
1 янв 2025
Прекрасный гид, экскурсия порадовала 👍🏻 Город открылся с новой стороны и появились новые идеи для посещения интересных мест 🥂
