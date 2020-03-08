2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. По Нижнему Новгороду в час вечерний!

Кремль, легендарная лестница, «Арбат», церкви и многое другое на авто-пешеходной экскурсии

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Нижний Новгород — один из красивейших городов России.

Особо привлекателен он из-за своего рельефа, который так удачно подчёркивает подсветка.

Эту таинственность, красоту и мощь старинного города на месте слияния двух великих рек вам предстоит прочувствовать на нашей экскурсии!
600 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 3 часа
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча — ул.Большая Покровская д1
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У этой экскурсии2 отзыва
5
По Нижнему Новгороду в час вечерний!
По Нижнему Новгороду в час вечерний!

Что вас ожидает

А из нашего окна
Вы объедете весь исторический центр и другие районы Нижнего Новгорода на автобусе, чтобы не упустить ни одной достопримечательности, которая составляет историю города! В сверкающей вечерней подсветке полюбуетесь ансамблем Благовещенского мужского монастыря с его символом — ангелом трубящим, рассмотрите обновлённый фасад Главного Ярмарочного дома, оцените уходящую в небо телевышку, притягивающую взгляд своей яркой иллюминацией. Также мы проедем мимо стадиона, который построили к Чемпионату Мира, — исследуем город с разных сторон, чтобы получить о нём объёмное впечатление.

Пешеходная часть
Без неспешной прогулки по Большой Покровской улице знакомство с Нижним Новгородом будет неполноценным. Вы пройдёте по местному «Арбату», рассмотрите музеи, театры, доходные дома, памятники — всё, что составляет облик этой гостеприимной улицы. Также у вас будет остановка у Нижегородского кремля, откуда вы пройдёте к Чкаловской лестнице, и у Рождественской церкви на одноимённой улице, что находится на месте слияния Оки и Волги.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной командыДополнительных расходов не предвидится

По Нижнему Новгороду в час вечерний!
По Нижнему Новгороду в час вечерний!
По Нижнему Новгороду в час вечерний!
По Нижнему Новгороду в час вечерний!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура — ул.Большая Покровская д1.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Впервые приехали в Нижний Новгород и сразу отправились на вечернюю экскурсию! Город поразил нас своей красотой! Хочется отдельно отметить экскурсовода Владимира. Очень редко встретишь такого замечательного рассказчика, любящего свой город. Так же отдельное спасибо организатору Алексею. Сбор группы начали во время и экскурсию тоже.
4 января 2020
Под большим впечатлением от Нижнего Новгорода Рекомендую посетить город

Алексей проводит ещё 8 экскурсий

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