2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

А из нашего окна

Вы объедете весь исторический центр и другие районы Нижнего Новгорода на автобусе, чтобы не упустить ни одной достопримечательности, которая составляет историю города! В сверкающей вечерней подсветке полюбуетесь ансамблем Благовещенского мужского монастыря с его символом — ангелом трубящим, рассмотрите обновлённый фасад Главного Ярмарочного дома, оцените уходящую в небо телевышку, притягивающую взгляд своей яркой иллюминацией. Также мы проедем мимо стадиона, который построили к Чемпионату Мира, — исследуем город с разных сторон, чтобы получить о нём объёмное впечатление.

Пешеходная часть

Без неспешной прогулки по Большой Покровской улице знакомство с Нижним Новгородом будет неполноценным. Вы пройдёте по местному «Арбату», рассмотрите музеи, театры, доходные дома, памятники — всё, что составляет облик этой гостеприимной улицы. Также у вас будет остановка у Нижегородского кремля, откуда вы пройдёте к Чкаловской лестнице, и у Рождественской церкви на одноимённой улице, что находится на месте слияния Оки и Волги.