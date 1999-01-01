Спутник Н. – Гид из Нижнего Новгорода

Всего за 3 часа вы увидите все основные достопримечательности 🏛️.



Это удобно для тех, кто впервые в Нижнем Новгороде или если для знакомства с городом у вас 1 день.



Вы увидите Нижегородский кремль, старинные храмы и полюбуетесь городом с обзорной площадки.



Мы совмещаем автобусную поездку и пешеходный маршрут, чтобы оставить больше времени на осмотр достопримечательностей.