памятники К. Минину и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову
Нижегородский Кремль
Михайло-Архангельский собор
Обелиск в честь Минина и Пожарского
Кадетский аракчеевский корпус
Здание-самолет («Дом советов»)
Губернаторский дом
Аллея-выставка военной техники «Горьковчане — фронту»
Вечный огонь
Георгиевская башня
Чкаловская лестница
Что вас ожидает на экскурсии:• Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по Нижнему Новгороду познакомит Вас с историей 📖 города, основанного почти восемь веков назад. В ходе экскурсии 🧭 Вы увидите основные достопримечательности 🏛️ Нижнего Новгорода.
Проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Большая и Малая Покровская, Рождественская, Ильинская, Верхне — и Нижне-Волжская набережные и т. д. Посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и другие.
Побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города: в Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы. Посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь ⛪ — памятник архитектуры ХVII века.
В процессе экскурсии по Нижнему Новгороду, Вы совершите увлекательную пешеходную прогулку 👣 по Нижегородскому Кремлю - где расположен старейший Нижегородский Собор — Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина
Побываете у памятника В. П. Чкалова (установлен одному из наших великих земляков) и Чкаловской лестницы, где перед Вами ещё раз откроется незабываемый вид на заречную часть города. Важная информация:• Туристическая компания оставляет за собой право производить замены в программе тура не меняя тематики экскурсии, изменять маршрут следования;
Туристическая компания не в силах оказывать влияние на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями органов ГИБДД, других органов государственной власти и их должностных лиц, дорожными работами;
Рассадка в схеме автобуса в системе онлайн-бронирования носит предворительный и условный характер и может не совпадать с автобусом, предоставляемым для перевозки;
Для группы до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter. При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Higer, KingLong, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
Что входит
Услуги гида
Транспортное обслуживание
Что не входит
Личные расходы
Питание.
Начало и место завершения
🚩 пл. Минина, Нижний Новгород
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.