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Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

4.4
0 отзывов
Спутник Н.
Спутник Н. – Гид из Нижнего Новгорода
Всего за 3 часа вы увидите все основные достопримечательности 🏛️.

Это удобно для тех, кто впервые в Нижнем Новгороде или если для знакомства с городом у вас 1 день.

Вы увидите Нижегородский кремль, старинные храмы и полюбуетесь городом с обзорной площадки.

Мы совмещаем автобусную поездку и пешеходный маршрут, чтобы оставить больше времени на осмотр достопримечательностей.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 600 ₽ за человека

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Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

Что вы увидите

  • Стрелка
  • Крутой переулок
  • Нижегородская ярмарка
  • Собор Александра Невского
  • ул. Рождественская
  • Собор Пресвятой Богородицы
  • Нижневолжская набережная
  • Знаменитые площади города
  • памятники К. Минину и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову
  • Нижегородский Кремль
  • Михайло-Архангельский собор
  • Обелиск в честь Минина и Пожарского
  • Кадетский аракчеевский корпус
  • Здание-самолет («Дом советов»)
  • Губернаторский дом
  • Аллея-выставка военной техники «Горьковчане — фронту»
  • Вечный огонь
  • Георгиевская башня
  • Чкаловская лестница
Что вас ожидает на экскурсии:• Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по Нижнему Новгороду познакомит Вас с историей 📖 города, основанного почти восемь веков назад. В ходе экскурсии 🧭 Вы увидите основные достопримечательности 🏛️ Нижнего Новгорода.
  • Проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Большая и Малая Покровская, Рождественская, Ильинская, Верхне — и Нижне-Волжская набережные и т. д. Посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и другие.
  • Побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города: в Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы. Посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь ⛪ — памятник архитектуры ХVII века.
  • В процессе экскурсии по Нижнему Новгороду, Вы совершите увлекательную пешеходную прогулку 👣 по Нижегородскому Кремлю - где расположен старейший Нижегородский Собор — Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина
  • Побываете у памятника В. П. Чкалова (установлен одному из наших великих земляков) и Чкаловской лестницы, где перед Вами ещё раз откроется незабываемый вид на заречную часть города. Важная информация:• Туристическая компания оставляет за собой право производить замены в программе тура не меняя тематики экскурсии, изменять маршрут следования;
  • Туристическая компания не в силах оказывать влияние на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями органов ГИБДД, других органов государственной власти и их должностных лиц, дорожными работами;
  • Рассадка в схеме автобуса в системе онлайн-бронирования носит предворительный и условный характер и может не совпадать с автобусом, предоставляемым для перевозки;
  • Для группы до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter. При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Higer, KingLong, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание.
Начало и место завершения
🚩 пл. Минина, Нижний Новгород
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Н.
Спутник Н.
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