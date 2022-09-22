Сердце города

Дом Советов и Михайло-Архангельский собор, Обелиск воинам 1812 года и мемориальный комплекс «Вечный Огонь». «Сердце» Нижнего Новгорода — площадь Минина и Пожарского, на которой установлен монумент великому земляку Козьме Минину. Затем мы прогуляемся по улице Большая Покровская, посмотрим на средневековый рынок, здание Госбанка в древнерусском стиле, драмтеатр, Дворянское собрание и Лыкову дамбу. Большая Покровская удивит вас разнообразием архитектурных стилей и удивительными рассказами. По улице Малая Покровская свернем на Ильинку, улицу церквей и особняков.

Мы прогуляемся по району Започаинье и Ильинской слободе, увидим домик Каширина (дедушки Максима Горького), свернем на набережную Федоровского, чтобы полюбоваться панорамой города и реки. В Крутом переулке осмотрим белокаменные жилые палаты Олисова и храм XVII века.