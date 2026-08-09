Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Нижегородский кремль стоит над Стрелкой уже более 500 лет, и вы постойте.



Вас ждут три смотровые площадки, памятники, особняки, театры и храмы в самом сердце волжской столицы.



Вы увидите такие достопримечательности как, Большая Покровская улица, Средневековый рынок, Здание Госбанка в древнерусском стиле, Драмтеатр и многое другое.

Андрей Ваш гид в Нижнем Новгороде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 12 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 3 часа 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Сердце города Дом Советов и Михайло-Архангельский собор, Обелиск воинам 1812 года и мемориальный комплекс «Вечный Огонь». «Сердце» Нижнего Новгорода — площадь Минина и Пожарского, на которой установлен монумент великому земляку Козьме Минину. Затем мы прогуляемся по улице Большая Покровская, посмотрим на средневековый рынок, здание Госбанка в древнерусском стиле, драмтеатр, Дворянское собрание и Лыкову дамбу. Большая Покровская удивит вас разнообразием архитектурных стилей и удивительными рассказами. По улице Малая Покровская свернем на Ильинку, улицу церквей и особняков. Мы прогуляемся по району Започаинье и Ильинской слободе, увидим домик Каширина (дедушки Максима Горького), свернем на набережную Федоровского, чтобы полюбоваться панорамой города и реки. В Крутом переулке осмотрим белокаменные жилые палаты Олисова и храм XVII века.

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