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Описание
Сердце города
Дом Советов и Михайло-Архангельский собор, Обелиск воинам 1812 года и мемориальный комплекс «Вечный Огонь». «Сердце» Нижнего Новгорода — площадь Минина и Пожарского, на которой установлен монумент великому земляку Козьме Минину. Затем мы прогуляемся по улице Большая Покровская, посмотрим на средневековый рынок, здание Госбанка в древнерусском стиле, драмтеатр, Дворянское собрание и Лыкову дамбу. Большая Покровская удивит вас разнообразием архитектурных стилей и удивительными рассказами. По улице Малая Покровская свернем на Ильинку, улицу церквей и особняков.
Мы прогуляемся по району Започаинье и Ильинской слободе, увидим домик Каширина (дедушки Максима Горького), свернем на набережную Федоровского, чтобы полюбоваться панорамой города и реки. В Крутом переулке осмотрим белокаменные жилые палаты Олисова и храм XVII века.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Верхне-Волжская набережная, 14
Завершение: улица Заломова, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Пешеходная экскурсия на 3 часа для групп от 1 до 8 человек. Верхне-Волжская набережная - Кремль - Покровка - Ильинка - Набережная Федоровского
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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