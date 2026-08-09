Нижегородский кремль стоит над Стрелкой уже более 500 лет, и вы постойте.
Вас ждут три смотровые площадки, памятники, особняки, театры и храмы в самом сердце волжской столицы.
Вы увидите такие достопримечательности как, Большая Покровская улица, Средневековый рынок, Здание Госбанка в древнерусском стиле, Драмтеатр и многое другое.
Вас ждут три смотровые площадки, памятники, особняки, театры и храмы в самом сердце волжской столицы.
Вы увидите такие достопримечательности как, Большая Покровская улица, Средневековый рынок, Здание Госбанка в древнерусском стиле, Драмтеатр и многое другое.
Описание экскурсииСердце города Дом Советов и Михайло-Архангельский собор, Обелиск воинам 1812 года и мемориальный комплекс «Вечный Огонь». «Сердце» Нижнего Новгорода — площадь Минина и Пожарского, на которой установлен монумент великому земляку Козьме Минину. Затем мы прогуляемся по улице Большая Покровская, посмотрим на средневековый рынок, здание Госбанка в древнерусском стиле, драмтеатр, Дворянское собрание и Лыкову дамбу. Большая Покровская удивит вас разнообразием архитектурных стилей и удивительными рассказами. По улице Малая Покровская свернем на Ильинку, улицу церквей и особняков. Мы прогуляемся по району Започаинье и Ильинской слободе, увидим домик Каширина (дедушки Максима Горького), свернем на набережную Федоровского, чтобы полюбоваться панорамой города и реки. В Крутом переулке осмотрим белокаменные жилые палаты Олисова и храм XVII века.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Советов
- Михайло-Архангельский собор
- Обелиск воинам 1812 года
- Мемориальный комплекс «Вечный Огонь»
- Площадь Минина и Пожарского
- Монумент великому земляку Козьме Минину
- Большую Покровскую улицу
- Средневековый рынок
- Здание Госбанка в древнерусском стиле
- Драмтеатр
- Дворянское собрание
- Лыкову дамбу
- Домик Каширина (дедушки Максима Горького)
- Набережную Федоровского
- Жилые палаты Олисова
- И храм XVII века
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Верхне-Волжская набережная, 14
Завершение: Улица Заломова, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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