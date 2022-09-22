Золотой треугольник Нижнего Новгорода. 800 лет за три часа

Нижегородский кремль стоит над Стрелкой уже более 500 лет, и вы постойте

Нижегородский кремль стоит над Стрелкой уже более 500 лет, и вы постойте.

Вас ждут три смотровые площадки, памятники, особняки, театры и храмы в самом сердце волжской столицы.

Вы увидите такие достопримечательности как, Большая Покровская улица, Средневековый рынок, Здание Госбанка в древнерусском стиле, Драмтеатр и многое другое.
Золотой треугольник Нижнего Новгорода. 800 лет за три часа
Золотой треугольник Нижнего Новгорода. 800 лет за три часа
Золотой треугольник Нижнего Новгорода. 800 лет за три часа
Золотой треугольник Нижнего Новгорода. 800 лет за три часа
Золотой треугольник Нижнего Новгорода. 800 лет за три часа
Золотой треугольник Нижнего Новгорода. 800 лет за три часа

Что вас ожидает 🤩

  • Дом Советов
  • Михайло-Архангельский собор
  • Обелиск воинам 1812 года
  • Мемориальный комплекс «Вечный Огонь»
  • Площадь Минина и Пожарского
  • Монумент великому земляку Козьме Минину
  • Большую Покровскую улицу
  • Средневековый рынок
  • Здание Госбанка в древнерусском стиле
  • Драмтеатр
  • Дворянское собрание
  • Лыкову дамбу
  • Домик Каширина (дедушки Максима Горького)
  • Набережную Федоровского
  • Жилые палаты Олисова
  • И храм XVII века
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сердце города

Дом Советов и Михайло-Архангельский собор, Обелиск воинам 1812 года и мемориальный комплекс «Вечный Огонь». «Сердце» Нижнего Новгорода — площадь Минина и Пожарского, на которой установлен монумент великому земляку Козьме Минину. Затем мы прогуляемся по улице Большая Покровская, посмотрим на средневековый рынок, здание Госбанка в древнерусском стиле, драмтеатр, Дворянское собрание и Лыкову дамбу. Большая Покровская удивит вас разнообразием архитектурных стилей и удивительными рассказами. По улице Малая Покровская свернем на Ильинку, улицу церквей и особняков.
Мы прогуляемся по району Започаинье и Ильинской слободе, увидим домик Каширина (дедушки Максима Горького), свернем на набережную Федоровского, чтобы полюбоваться панорамой города и реки. В Крутом переулке осмотрим белокаменные жилые палаты Олисова и храм XVII века.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Верхне-Волжская набережная, 14
Завершение: улица Заломова, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Пешеходная экскурсия на 3 часа для групп от 1 до 8 человек. Верхне-Волжская набережная - Кремль - Покровка - Ильинка - Набережная Федоровского
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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