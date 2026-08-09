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Золотой треугольник Нижнего Новгорода. 800 лет за три часа

Смотровые площадки и памятники Нижнего Новгорода: индивидуальная экскурсия
Нижегородский кремль стоит над Стрелкой уже более 500 лет, и вы постойте.

Вас ждут три смотровые площадки, памятники, особняки, театры и храмы в самом сердце волжской столицы.

Вы увидите такие достопримечательности как, Большая Покровская улица, Средневековый рынок, Здание Госбанка в древнерусском стиле, Драмтеатр и многое другое.
Золотой треугольник Нижнего Новгорода. 800 лет за три часа
Золотой треугольник Нижнего Новгорода. 800 лет за три часа
Золотой треугольник Нижнего Новгорода. 800 лет за три часа

Описание экскурсии

Сердце города Дом Советов и Михайло-Архангельский собор, Обелиск воинам 1812 года и мемориальный комплекс «Вечный Огонь». «Сердце» Нижнего Новгорода — площадь Минина и Пожарского, на которой установлен монумент великому земляку Козьме Минину. Затем мы прогуляемся по улице Большая Покровская, посмотрим на средневековый рынок, здание Госбанка в древнерусском стиле, драмтеатр, Дворянское собрание и Лыкову дамбу. Большая Покровская удивит вас разнообразием архитектурных стилей и удивительными рассказами. По улице Малая Покровская свернем на Ильинку, улицу церквей и особняков. Мы прогуляемся по району Започаинье и Ильинской слободе, увидим домик Каширина (дедушки Максима Горького), свернем на набережную Федоровского, чтобы полюбоваться панорамой города и реки. В Крутом переулке осмотрим белокаменные жилые палаты Олисова и храм XVII века.

В любой день в любое время

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дом Советов
  • Михайло-Архангельский собор
  • Обелиск воинам 1812 года
  • Мемориальный комплекс «Вечный Огонь»
  • Площадь Минина и Пожарского
  • Монумент великому земляку Козьме Минину
  • Большую Покровскую улицу
  • Средневековый рынок
  • Здание Госбанка в древнерусском стиле
  • Драмтеатр
  • Дворянское собрание
  • Лыкову дамбу
  • Домик Каширина (дедушки Максима Горького)
  • Набережную Федоровского
  • Жилые палаты Олисова
  • И храм XVII века
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Верхне-Волжская набережная, 14
Завершение: Улица Заломова, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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