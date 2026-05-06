Маршрут для тех, кто любит реку, ценит время и ищет особенные впечатления. Я помогу вам по-новому почувствовать Нижний Новгород — его архитектуру, историю и ритм. Вы узнаете, как город развивался, на чём стояли его экономика и культура, чем он живёт сегодня. Увидите Нижний с другого ракурса — в гармонии природы и архитектуры.
Описание экскурсии
На Речном вокзале мы сядем на теплоход и отправимся на прогулку по Волге и Оке.
С теплохода вы рассмотрите:
- Стрелку — место слияния Оки и Волги, географический и смысловой центр города
- Собор Александра Невского — крупнейший храм в честь святого князя
- Стадион «Нижний Новгород» — объект чемпионата мира по футболу 2018 года
- Благовещенский мужской монастырь — старейшую обитель города
- Нижегородский кремль — крепость 16 века
- Красные казармы и Чкаловскую лестницу
- Канатную дорогу через Волгу — самую длинную в России и Европе
После водной экскурсии мы поднимемся на смотровую площадку Северной башни кремля. Увидим город с высоты птичьего полета. Затем двинемся по Рождественской улице — историческому купеческому центру Нижнего Новгорода.
Вы услышите местные легенды и байки, а также увидите:
- Рождественскую (Строгановскую) церковь — памятник барочной архитектуры
- Старые доходные дома, гостиницы и рестораны
- Благовещенский мужской монастырь. Шесть действующих храмов и архитектурные детали разных эпох — от древнерусских форм до классицизма. А после прогулки можно выпить монастырского иван-чая.
Организационные детали
- Проведение экскурсии возможно только в период речной навигации: с апреля по октябрь (навигация 2026 года открывается 25 апреля)
- Речная прогулка по Оке и Волге длится 1 час, проходит на теплоходе «Москва — 143». Билеты на теплоход входят в стоимость программы, пассажиры на воде застрахованы. Пешеходная прогулка по городу длится 2 часа
- Прошу заказывать эту экскурсию заранее, так как я приобретаю билеты для водной прогулки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Речного вокзала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 1034 туристов
Я увлекаюсь историей, природой и народными промыслами Нижегородского края, о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в значимых исторических местах, в особо охраняемых экологически чистых
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Интересная экскурсия, которая начинается с водной прогулки! Олег приятный в общении гид, который увлекательно и спокойно рассказывает об истории города с момента его возникновения. Каждый из участников экскурсии,разной возрастной категории (от 11 до 70 лет), с интересом слушал и гулял по маршруту. Для знакомства с городом и получения позитивного настроя от прогулки рекомендую экскурсию!
Очень понравилось! Все продумано:хорошо структурированный материал, живость рассказа, спокойный темп прогулки, эрудированность, внимательность - то, что можно выделить сразу, по горячим следам. Спасибо, Олег! Мы обязательно вернёмся и на другие маршруты по Нижнему
Т
Хорошая экскурсия! Прекрасно показан Нижний, со всех сторон. Олег прекрасно разбирается в материале и подает его достаточно интересно! В конце угостил нас вкусным чаем в монастыре с Городецкими пряниками и сормовскими трюфели, подарил карты города, в качестве сувениров! Было очень приятно. Однозначно рекомендую!!!
Олег
Ответ организатора:
Татьяна, очень рад, что вам понравилась экскурсия. При желании ждем вас снова на другие маршруты Нижегородской области! Будем рады!
Н
Очень приятная получилась встреча с Олегом. Интересно смотреть на любой город с воды, Нижний не стал исключением. Потом прогулялись по Рождественской, Олег хороший рассказчик. Довольны, что выбрали эту экскурсию.
Были на экскурсии по Нижнему Новгороду с Олегом. Экскурсия очень понравилась. Он замечательный экскурсовод, знающий и любящий своё дело и своих слушателей. Город интересный, много чего есть посмотреть. Впечатлений масса. Организовано всё было очень достойно. Особенно приятно,что нам ещё удалось покататься на Кремлёвском фуникулёре. А ещё был организован чай в монастырской трапезной!!
Б
Были на экскурсии всей семьей. Олег отлично все организовал: заранее заказал билеты на прогулочный корабль, с которого открывается отличный вид на город и на большинство его достопримечательностей. Во время всего
А
были на экскурсии 24 августа. Нам не очень повезло с погодой, но это вообще не испортило впечатление. Первая часть экскурсии - на кораблике, покатались, узнали интересные факты. Далее, гуляли по
Прекрасное сочетание речной и пешеходной прогулки. Олег интересно рассказал историю и современную жизнь города. Очень отзывчиво отнёсся к нашим пожеланиям, что важно, когда экскурсия индивидуальная.
О
Заказывала экскурсию для сына с женой. Им очень понравилось-попросили написать положительный 5* отзыв. Прекрасный маршрут и конечно интересный рассказ гида. И еще приятное окончание экскурсии: монастырский чай с угощением от Олега
В
Хорошая экскурсия, все понравилось!
