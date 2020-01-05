16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Нашим экскурсоводом была Светлана. Просто замечательный экскурсовод, ее рассказ был живой, интересный, содержательный. За день до экскурсии Светлана позвонила чтобы объяснить нам как добраться до места встречи и порекомендовала где нам до этого погулять. Саму экскурсию я бы назвала обзорной по городу, так как Светлана попутно рассказывала историю всех районов города. Мы посмотрели прекрасные виды, узнали много нового о Минине, Кулибине, Добролюбове и других жителях Нижнего Новгорода, о Нижегородской ярмарке, о Кремле, о стадионе и о многом другом. Очень рекомендую данную экскурсию, и особенно Светлану!