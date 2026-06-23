16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Со знаменитых Дятловых гор открывается потрясающий вид на слияние Волги и Оки. Не случайно считается, что именно здесь и начинается Россия. Поговорим о Рюриковичах, Горьком, Кулибине и нижегородских купцах. Зайдём в древние храмы, осмотрим старинные храмы и палаты. И вы узнаете, как история города вплетена в историю страны.

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Описание экскурсии

Нижегородская ярмарка и Всероссийская выставка

В 19 веке местная ярмарка была крупнейшей торговой площадкой России и Европы. А в 1896 году прошла Всероссийская художественная и промышленная выставка. Она изменила облик Нижнего, и город стали называть не только Карманом России, но и столицей промышленности.

Купеческие палаты и старинные дома

Осмотрим три купеческие палаты, которые сохранились с 17 века. Они поражают мощными формами и строгой красотой. По соседству стоят деревянные дома на каменных основаниях 19 века — визитная карточка старого Нижнего.

Храмы 17 века

Мы посетим два древних собора. Один из них знаменит чудесным спасением кремля. С ним же связано и название главной исторической улицы Нижнего — Ильинской.

Места Кулибина и Горького

Мы подойдём к дому, где родился и работал Иван Кулибин — гениальный механик-самоучка. А по соседству прошло детство Максима Горького.

Набережные и Почайна

Полюбуемся панорамами Волги и Оки. Поговорим о том, почему река Почайна считалась священной. И как Юрий II Всеволодович выбрал место для кремля.

Организационные детали