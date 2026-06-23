16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Дятловы горы, заволжские дали и история Нижнего Новгорода
За 2 часа экскурсии перед нами пронеслись все 800 лет жизни города
Со знаменитых Дятловых гор открывается потрясающий вид на слияние Волги и Оки. Не случайно считается, что именно здесь и начинается Россия. Поговорим о Рюриковичах, Горьком, Кулибине и нижегородских купцах. Зайдём в древние храмы, осмотрим старинные храмы и палаты. И вы узнаете, как история города вплетена в историю страны.
В 19 веке местная ярмарка была крупнейшей торговой площадкой России и Европы. А в 1896 году прошла Всероссийская художественная и промышленная выставка. Она изменила облик Нижнего, и город стали называть не только Карманом России, но и столицей промышленности.
Купеческие палаты и старинные дома
Осмотрим три купеческие палаты, которые сохранились с 17 века. Они поражают мощными формами и строгой красотой. По соседству стоят деревянные дома на каменных основаниях 19 века — визитная карточка старого Нижнего.
Храмы 17 века
Мы посетим два древних собора. Один из них знаменит чудесным спасением кремля. С ним же связано и название главной исторической улицы Нижнего — Ильинской.
Места Кулибина и Горького
Мы подойдём к дому, где родился и работал Иван Кулибин — гениальный механик-самоучка. А по соседству прошло детство Максима Горького.
Набережные и Почайна
Полюбуемся панорамами Волги и Оки. Поговорим о том, почему река Почайна считалась священной. И как Юрий II Всеволодович выбрал место для кремля.
Организационные детали
Рекомендуемый возраст 12+
Протяжённость маршрута — около 3 км, по пути будет лестница
Зимой при −20 и ниже мы согласуем перенос экскурсии на другой день или отменим её
Экскурсию для вас проведёт гид Сергей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Большая Покровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 7615 туристов
Экскурсии веду я — дипломированный гид, журналист и активист Сергей — и гиды из моей команды, если я занят. Наши экскурсии насыщены историей, архитектурой, искусством, экономикой, спортом, юмором, поэтому мои гости должны обладать минимальными знаниями в этих областях и, самое главное, интересоваться ими.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
–
3
–
2
1
1
–
Динара
Это была очень классная экскурсия по городу, были в красивых местах, куда сами не дошли бы. Увидели Н. Новгород с другой стороны.
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А
Алла
Отличная получилась прогулка. Мы нижегородцы, но так мало знаем о своем городе. Сергей провел нас удивительным маршрутом, мы сами никогда и не ходили там. Очень приятный рассказчик, увлечен и влюблен в город.
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Ю
Юлия
Увлекательное путешествие по улочкам Нижнего Новгорода, наполненное историческими фактами и современными историями. Благодарю гида Сергея за познавательную экскурсию, словно с давним знакомым прогулялись по городу)
+2
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Т
Татьяна
В Нижнем Новгороде были впервые. Город очень понравился своим необыкновенным расположением и архитектурой. Восхитительные виды и первозданная красота не оставят равнодушным никого. Экскурсия "Дятловы горы" очень удачно вписалась в наше читать дальшеуменьшить
небольшое,но очень насыщенное путешествие по Нижнему Новгороду. Экскурсовод Сергей очень эмоционально и ярко рассказал о своей малой Родине, о её старинных домах и двориках, усадьбах, храмах, холмах. Его рассказ был пропитан неподдельной искренностью и любовью, желанием передать свое трепетное отношение и заботу о судьбе родного города. Вся наша компания (7 человек) осталась довольна экскурсией. Желаем Вашей команде успехов, достижения новых целей, мира, добра, благодарных экскурсантов. А Нижнему Новгороду дальнейшего процветания и благоустройства.
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К
Ксения
Отличная экскурсия, было интересно, познавательно и без перегрузки лишней информацией. Сергей нас вовлекал в дискуссию, предлагал задавать вопросы, и мне показалось, что адаптировал под нас материал. Оптимальное время 2 часа. читать дальшеуменьшить
Ни мало, ни много, в самый раз. Не могу сказать, что какие-то особые исторические факты я запомнила или усвоила, хотя и не без этого. Это все-таки не был урок истории. Скорее это был разговор про дух города, его устои, традиции, про характеры людей и факты, зарисовки, которые делают город таким, каким мы его видим сейчас. С удовольствием посетим другие экскурсии Сергея.
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Е
Екатерина
Нашим экскурсоводом была Светлана. Просто замечательный экскурсовод, ее рассказ был живой, интересный, содержательный. За день до экскурсии Светлана позвонила чтобы объяснить нам как добраться до места встречи и порекомендовала где читать дальшеуменьшить
нам до этого погулять. Саму экскурсию я бы назвала обзорной по городу, так как Светлана попутно рассказывала историю всех районов города. Мы посмотрели прекрасные виды, узнали много нового о Минине, Кулибине, Добролюбове и других жителях Нижнего Новгорода, о Нижегородской ярмарке, о Кремле, о стадионе и о многом другом. Очень рекомендую данную экскурсию, и особенно Светлану!
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