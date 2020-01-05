16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пешеходная экскурсия по самым красивым и важным местам города

Сергей
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Сергей – представитель гидов
Наша прогулка пройдет по знаменитым Дятловым горам, потрясающий вид с которых открывается на стрелку (слияние) Оки и Волги, на великолепные заволжские дали, где, по мнению иностранцев, и начинается Россия.

Именно здесь почти 800 лет назад потомком Рюриковичей, князей Киевской Руси, внуком основателя Москвы Юрия Долгорукого, великим князем владимирским Юрием II Всеволодовичем был основан Нов град Нижний, оставивший глубочайший след в истории государства Российского.
От 2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча площадь Театральная, улица Большая Покровская
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У этой экскурсии16 отзывов
4.81
Дятловы горы (пешая 2 часа)
Дятловы горы (пешая 2 часа)
  • Вы увидите за Окой, разделяющей город на две части, знаменитую на весь мир Нижегородскую (Макарьевскую) ярмарку, крупнейшую в Российской империи. Благодаря ей Нижний называли “Карман России”.
  • Узнаете, что неподалеку от Ярмарки проходила крупнейшая в мире Всероссийская художественная и промышленная выставка 1896 года. Что именно к ее проведению Нижний Новгород изменился до неузнаваемости и сохранил все великолепие и славу того времени.
  • Вы увидите целых три сохранившихся купеческих палаты 17 века и деревянные дома на каменном основании 19 века, которыми так славится Нижний.
  • Я расскажу вам историю возникновения двух храмов 17 века, одна из которых связана с чудесным спасением Нижегородского кремля и с названием самой длинной исторической улицы Нижнего – Ильинской.
  • Побываете на том месте, где родился и прожил большую часть жизни наш гениальный механик-самоучка Иван Кулибин.
  • Пройдете около дома, где жил в детстве “буревестник революции” Максим Горький (его имя носил город в советское время) и откуда ушел во взрослую жизнь.
  • Также вас ждет прогулка по верхним набережным Оки и Волги, вид на улицу Рождественскую сверху, вид на Почаинский овраг и знакомство с сакральной рекой Почайной, у вод которой и был возведен кремль Нова града Нижнего.

Организационные детали

  • Начало маршрута: ул. Большая Покровская, 13 (Драмтеатр). Окончание маршрута: ул. Заломова, 2 (отель Азимут).
  • Протяженность маршрута 3 км. Рельеф: перепад высот 25 м. (лестница). Схема маршрута — на фото.
Дятловы горы (пешая 2 часа)
Дятловы горы (пешая 2 часа)
Дятловы горы (пешая 2 часа)
Дятловы горы (пешая 2 часа)
Дятловы горы (пешая 2 часа)
Дятловы горы (пешая 2 часа)
Дятловы горы (пешая 2 часа)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура площадь Театральная, улица Большая Покровская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Экскурсии веду я или мои коллеги (отзывы о них — в моих отзывах). Наши экскурсии плотно насыщены информацией (за 2-3 часа надо рассказать про 800 лет города). До старта путешественники добираются сами. Нижний — пятый город-миллионник, поэтому мы советуем выделять на его осмотр минимум 3 дня: Старый город (кремль и улицы 19 века), Канавино (ярмарка), Сормово (музей завода и деревянное зодчество 19 века), Автозавод (музей завода, Соцгород).
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 января 2020
Очень содержательная и интересная экскурсия. Спасибо Екатерина!!!
Татьяна
7 августа 2019
Экскурсия отличная. Прошла в легкой и ннпринужденной обстановке, хотя и не сильно подфартило с погодой. Узнали много интересного о городе.
5 августа 2019
Нашим экскурсоводом была Светлана. Просто замечательный экскурсовод, ее рассказ был живой, интересный, содержательный. За день до экскурсии Светлана позвонила чтобы объяснить нам как добраться до места встречи и порекомендовала где нам до этого погулять. Саму экскурсию я бы назвала обзорной по городу, так как Светлана попутно рассказывала историю всех районов города. Мы посмотрели прекрасные виды, узнали много нового о Минине, Кулибине, Добролюбове и других жителях Нижнего Новгорода, о Нижегородской ярмарке, о Кремле, о стадионе и о многом другом. Очень рекомендую данную экскурсию, и особенно Светлану!
5 августа 2019
Очень понравился Нижний Новгород. Большую роль в этом сыграл наш гид Сергей.
4 августа 2019
Гид, очень понравился! Видно, что человек увлечён своим делом, интересный рассказчик и знает много дополнительной информации
4 июля 2019
Спасибо Сергею за интереснейшую экскурсию по Дятловым горам! Он любит, знает и понимает свой город! Поэтому его рассказ о Нижнем - живой, эмоциональный, действительно интересный!
3 июля 2019
Спасибо Сергею! Он очень любит и болеет за свой город. Много знает и может интересно эти знания подать. Получили удовольствие
29 июня 2019
Очень интеллигентный гид Сергей, с отличным чувством юмора, знающий и любящий свой город. Экскурсия получилась интересная, познавательная, и 2 часа пролетели незаметно! Спасибо большое Сергею за такое занимательное и непринужденное знакомство с Нижним Новгородом
5 мая 2019
На экскурсию ходили с Анной. Очень грамотный, с хорошо поставленным голосом экскурсовод. Анна рассказала множество интересных фактов о городе, увидели Нижний Новгород с живописных и необычных ракурсов, окунулись в разные эпохи. Благодарим за отлично проведённое время!
4 мая 2019
Экскурсия очень интересная. Маршрут продуман грамотно. Нам очень понравилось. Большое спасибо экскурсоводу Екатерине. Обязательно будем рекомендовать знакомым
Ещё 6 отзывов

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