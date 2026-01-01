Мои заказы

Туры к озерам Нижнего Новгорода

Найдено 3 тура в категории «Озера» в Нижнем Новгороде, цены от 11 300 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Путешествие в мир древних легенд. Нижний Новгород - Град Китеж и озеро Светлояр
На автобусе
2 дня
2 отзыва
Путешествие в мир древних легенд. Нижний Новгород - Град Китеж и озеро Светлояр
Начало: Нижний Новгород
«11:30 Посещение озера Светлояр»
4 апр в 10:00
18 апр в 10:00
11 300 ₽ за человека
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок
На автобусе
2 дня
1 отзыв
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок
Начало: Нижний Новгород
«Это озеро Светлояр - одно из самых известных и загадочных в России, природный памятник федерального значения»
3 апр в 10:00
10 апр в 10:00
13 400 ₽ за человека
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Зима-весна
На автобусе
2 дня
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Зима-весна
Начало: Нижний Новгород
«Это озеро Светлояр - одно из самых известных и загадочных в России, природный памятник федерального значения»
30 янв в 10:00
13 фев в 10:00
от 13 400 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Озера»

Самые популярные туры этой рубрики в Нижнем Новгороде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Путешествие в мир древних легенд. Нижний Новгород - Град Китеж и озеро Светлояр;
  2. По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок;
  3. По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Зима-весна.
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Дивеево;
  2. Озеро Светлояр.
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в январе 2026
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Озера" можно забронировать 3 тура от 11 300 до 13 400. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте тур в Нижнем Новгороде на 2026 год по теме «Озера», 3 ⭐ отзыва, цены от 11300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март