Путешествие в мир древних легенд. Нижний Новгород - Град Китеж и озеро Светлояр
Начало: Нижний Новгород
«11:30 Посещение озера Светлояр»
4 апр в 10:00
18 апр в 10:00
11 300 ₽ за человека
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок
Начало: Нижний Новгород
«Это озеро Светлояр - одно из самых известных и загадочных в России, природный памятник федерального значения»
3 апр в 10:00
10 апр в 10:00
13 400 ₽ за человека
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Зима-весна
Начало: Нижний Новгород
30 янв в 10:00
13 фев в 10:00
от 13 400 ₽ за человека
