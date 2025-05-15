По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Зима-весна

По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА
Этот тур идеально подойдет для тех, кто ищет приключения, хочет познакомиться с историческим наследием России и готов погрузиться в мир старинных легенд и сказаний.
5
3 отзыва
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Зима-весна
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Зима-весна
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Зима-весна
Ближайшие даты:
3
окт10
окт17
окт24
окт31
окт2
ноя21
ноя
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль. Большая Покровская улица. Музей «Усадьба Рукавишниковых»

Заселение после экскурсионной программы (возможно раннее заселение за доп. плату).

Если приезжаете в Нижний Новгород рано, можно самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.

11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.

Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода.

Посадка в автобус. Вещи в автобус.

11:25 Самостоятельное прибытие на пл. Ленина.

Встреча с представителем туроператора.

Посадка в автобус.

11:30 Выезд на экскурсионную программу.

Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.

В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов.

Вы увидите место, где сливаются две великих реки – Волга и Ока.

Место слияния называется Стрелкой.

Нижний Новгород известен как столица Нижегородско-Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка.

Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского.

В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. Минина и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.

Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля.

Здесь вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен нижегородского кремля.

В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города – Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет ("Дом советов"), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом "Горьковчане -фронту".

14:30 Обед в кафе города.

15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.

Совершить променад по Большой Покровской – разве можно отказать себе в этом удовольствии?

Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет, чтобы других посмотреть и себя показать, послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой Веселой Козы, полюбоваться старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним в уникальном центре «Художественные промыслы».

Большая Покровская улица – одна из самых старинных улиц Нижнего Новгорода.

Названа она так по церкви Покрова Пресвятой Богородицы, стоявшей на ней.

Улица связывает между собой 4 главные площади города: площадь Минина и Пожарского, Театральную площадь, площади Горького и Лядова.

Эту улицу можно назвать музеем под открытым небом, так как архитектура ее хранит память о купеческом Нижнем Новгороде.

Также на Большой Покровской находится величественное здание Центрального банка, больше похожее на замок.

"Покровка" – пешеходная улица, протяженностью 2 км 230 метров, закрытая для движения по ней транспорта.

16:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых».

Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри.

Фасад украшен ангелочками и кариатидами.

Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания.

Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен.

17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.

Посадка в автобус.

Трансфер в гостиницу.

Самостоятельное заселение.

Свободное время.

Внимание! На ресепшен самостоятельно уточнить, смогут ли для Вас организовать ранний завтрак, если нет, то самостоятельно заказать ланч-бокс.

Обзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль. Большая Покровская улица. Музей «Усадьба Рукавишниковых»Обзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль. Большая Покровская улица. Музей «Усадьба Рукавишниковых»Обзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль. Большая Покровская улица. Музей «Усадьба Рукавишниковых»Обзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль. Большая Покровская улица. Музей «Усадьба Рукавишниковых»Обзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль. Большая Покровская улица. Музей «Усадьба Рукавишниковых»
2 день

Озеро Светлояр. Шереметевский замок

6:40 Завтрак в гостинице или получение ланч-бокса, выселение из отеля, вещи в автобус.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

06:50 Ибис 3*.

Трансфер на пл. Ленина.

07:15 начало посадки на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*)

07:30 Отправление из Н. Новгорода.

Переезд до Светлояра.

Ориентировочное время в пути: 2,5 часа (130 км).

Путевая экскурсия.

Вы услышите рассказы о Китежской Руси, которая славится своей сказочной красотой и богата легендами.

Это озеро Светлояр - одно из самых известных и загадочных в России, природный памятник федерального значения.

Озеро известно благодаря легенде о граде Китеж, который является мифическим чудесным городом, спасшимся от войск хана Батыя в XIII веке.

Согласно легенде, город исчез из поля зрения врагов и погрузился на дно озера при их приближении.

09:30 Прибытие на озеро Светлояр.

Свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться вокруг озера, посетить храм Казанской Божьей Матери.

Для тех, кто готов пройти 4 км, можно посетить святой источник “Кибелек”, вода которого считается целебной и помогает от всех болезней.

12:00 Переезд озеро Светлояр - с. Юрино: 110 км (ориентировочно 2,40 часа).

Вы услышите историю семьи Шереметевых, узнаете о том, как строился замок и кто им владел, а также услышите мифы и легенды, связанные с этим замком.

14:40 Ориентировочное прибытие в с. Юрино.

Посещение Шереметевского замка.

Вам предстоит познакомиться с Шереметевским замком, который является памятником архитектуры федерального значения.

Замок был построен в стиле частного города, с главным зданием, парком и комплексом дополнительных сооружений.

Замок насчитывает около ста комнат, включая «Картинную галерею», «Восточный кабинет» и «Скобелевский зал».

Вы также сможете посетить зимний сад и прогуляться по парку с прудами.

Вы увидите каменную стену и служебные здания.

Во время посещения Юрино перед Вами предстанет Михайло-Архангельский собор, построенный в середине XX века.

Вы сможете прогуляться по набережной реки Волга, где в хорошую погоду можно даже купаться.

17:30 Выезд из Юрино.

22:00 Ориентировочное возвращение в Н. Новгород на ж/д вокзал.

Время прибытия ориентировочное, туристам уезжающим в последний день экскурсионной программы рекомендуем приобретать билеты на поезд с выездом, начиная с 22:30 из Нижнего Новгорода.

Озеро Светлояр. Шереметевский замокОзеро Светлояр. Шереметевский замокОзеро Светлояр. Шереметевский замокОзеро Светлояр. Шереметевский замок

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения и выбранной даты, руб:

ГостиницаСтоимость тура
Стоимость доп.
суток
проживания с
человека
Ибис 3* / Ботаника лофт 3* / отель Нижний 3* или аналогичная (2-местный с удобствами)14 6004000
Ибис 3* / Ботаника лофт 3* / отель Нижний 3* или аналогичная (1-местный с удобствами)
19 4007000
Ибис 3*, Ботаника лофт 3*, Нижний 3* (3-местный с удобствами - 3-местный номер с 3-мя раздельными кроватями или номер повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу)13 4003000
Маринс Парк отель 4* / Кортьярд 4* / Азимут 4* или аналогичная (2-местный с удобствами)17 4006000
Маринс Парк отель 4* / Кортьярд 4* / Азимут 4* или аналогичная (1-местный с удобствами)
21 6009000
Маринс Парк отель 4*, Азимут 4*, Кортьярд 4* (3-местный с удобствами - номер повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу)
15 8004000

Варианты проживания

Гостиница Ибис 3

1 ночь

Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.

Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.

Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».

Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3

Гостиница Ботаника лофт 3

1 ночь

Современный отель «Ботаника Лофт» расположилась в Нижнем Новгороде. Недалеко находится железнодорожный вокзал и станция метро Московская. К услугам гостей бесплатная парковка и трансфер от/до аэропорта.

К размещению подготовлены номера разного уровня комфорта и вместимости. В каждом обустроена новая мебель и необходимая техника. Для удобства гостей все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.

Гостиница Ботаника лофт 3Гостиница Ботаника лофт 3Гостиница Ботаника лофт 3Гостиница Ботаника лофт 3Гостиница Ботаника лофт 3Гостиница Ботаника лофт 3Гостиница Ботаника лофт 3

Маринс Парк отель 4

1 ночь

«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.

Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.

Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4

Гостиница Кортьярд 4

1 ночь

Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити центр» находится в одноименном городе. Гостям доступен широкий спектр услуг.

Для проживания предоставляются номера, выполненные в различных категориях. Комнаты выдержаны в европейском сдержанном стиле и приятной цветовой гамме, каждая из которых обставлена необходимым набором мебели и техники.

Гостиница Кортьярд 4Гостиница Кортьярд 4Гостиница Кортьярд 4Гостиница Кортьярд 4Гостиница Кортьярд 4Гостиница Кортьярд 4Гостиница Кортьярд 4

Гостиница Азимут 4

1 ночь

«АЗИМУТ Отель Нижний Новгород» расположен в центре Нижнего Новгорода. В числе удобств Wi-Fi, паркинг, вызов такси, прачечная и гладильные принадлежности, библиотека. На территории оборудован фитнес-центр. Имеется сувенирный магазин. В каждом номере установлена мебель и удобные кровати с ортопедическим матрасом, имеется телевизор, кондиционер, телефон. На первом этаже располагается SMART Living Lobby, где ежедневно сервируется завтрак «Шведский стол».

Гостиница Азимут 4Гостиница Азимут 4Гостиница Азимут 4Гостиница Азимут 4Гостиница Азимут 4Гостиница Азимут 4Гостиница Азимут 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе на минивене/микроавтобусе/ автобусе тур. класса в зависимости от кол-ва человек
  • Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
  • Проживание в выбранной гостинице - 1 ночь
  • Питание: 1 завтрак, 1 обед
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтрак в первый день, обед в 2й день (600 руб. /чел.), ужины
Место начала и завершения?
Нижний Новгород
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будем передвигаться?
Тип транспорта зависит от количества человек в группе:
  • если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
  • 3-5 человек – минивен;
  • 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
  • группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.
Все автобусы и автомобили оснащены кондиционерами. Большие автобусы: ютонг, кинг лонг, зонг тонг, мерседес.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
15 мая 2025
Организация в течении двух дней на все 100%
С
14 мая 2025
Второй раз пользуемся с мужем услугами "Большой страны" и очень довольны. Сотрудники любезно помогают определиться с туром, отвечают на все вопросы, высылают документы. Планируем в ближайшее время еще два экскурсионных тура, будем сотрудничать только с "Большой страной".
По поводу экскурсии в Нижний Новгород - все замечательно: организация, размещение в гостинице, очень интересные и познавательные экскурсии, гиды - высокие профессионалы. Большое спасибо!!!
А
12 мая 2025
Спасибо большое за тур, очень понравилась организация, забота о туристах, сами экскурсоводы - гиды. Постоянно на связи, если вопросы, пунктуально, отличные маршруты, все удобно. Пожелание для улучшения: если каждому туристу будут выдавать по бутылочке воды, это очень удобно, особенно если на день целый экскурсия. (Стоимость 30-50р, недорого, можно в путевку заложить 1-2 бутылки, но ценно очень для туриста)

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