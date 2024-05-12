Красивые виды и панорамы Нижнего Новгорода

Найдено 3 тура в категории «Панорамы» в Нижнем Новгороде, цены от 15 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нижегородские панорамы летом
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские панорамы летом
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 100 за человека
Нижегородские панорамы весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские панорамы весной
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 15 100 за человека
Нижегородские панорамы зимой
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские панорамы зимой
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 15 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Нижегородские панорамы весной
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Нижегородские панорамы весной
    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
    читать дальше

    сразу же предложили замену или разницу в стоимости вернуть. Мы выбрали замену, но не на целый день, а на вечернюю автобусную экскурсию, а целый день гуляли самостоятельно по городу и посмотрели много того, что не включено в туры. Плюс мы приехали на день раньше тура и тоже ходили самостоятельно полдня. Прилагаю фото из таких пеших прогулок. В любом случае, путешествия на 3,5 дня по Нижнему мало! поедем еще раз обязательно, ну и конечно с Большой Страной, зачем искать другие варианты. Только совет - тренируйте ноги заранее! до 8 км в день (собственных походов, не тура) очень тяжело с непривычки, поэтому не рискнули пройти по стене Кремля 2,2 км с перепадами высот. Каждый возврат в гостиницу - на такси, ноги не шли уже у старшего поколения)))

    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Нижегородские панорамы весной
    Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    Нижегородские панорамы летом
    Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.
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  • У
    Усачева
    9 апреля 2024
    Нижегородские панорамы летом
    Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
  • Н
    Наталья
    11 августа 2023
    Нижегородские панорамы летом
    Нижний Новгород очень красивый и гостеприимный город! Необыкновенно волшебные Волжские просторы просто захватывают дух!!!
  • О
    Ольга
    23 января 2023
    Нижегородские панорамы зимой
    Очень понравилось, спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Панорамы»

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Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Панорамы" можно забронировать 3 тура от 15 100 до 15 100. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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