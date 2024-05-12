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Авторский тур
3 дня
Нижегородские панорамы летом
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородские панорамы весной
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 15 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородские панорамы зимой
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 15 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина12 мая 2024Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
- ООльга8 мая 2024Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
- ООльга8 мая 2024Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
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- УУсачева9 апреля 2024Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
- ННаталья11 августа 2023Нижний Новгород очень красивый и гостеприимный город! Необыкновенно волшебные Волжские просторы просто захватывают дух!!!
- ООльга23 января 2023Очень понравилось, спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Панорамы»
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Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июне 2024
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