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Описание экскурсии

Увлекательное путешествие в историю

Приглашаем вас на экскурсию, посвященную монастырям, которые имеют глубокие исторические корни, уходящие почти на тысячу лет назад, в эпоху Новгородской Руси. Это уникальная возможность прикоснуться к богатому наследию нашей страны.

Варлаамо-Хутынский монастырь

Во время экскурсии вы узнаете захватывающую историю, связанную с названием Варлаамо-Хутынского монастыря. Это место, наполненное духовностью и историей, расскажет вам о жизненном пути преподобного Варлаама Хутынского, который оставил значимый след в нашей культуре.

Могила Гавриила Державина

Вы также посетите могилу выдающегося поэта и государственного деятеля 18 века Гавриила Державина. Это место вдохновляет на размышления о его вкладе в русскую литературу и культуру.

Юрьев монастырь и Георгиевский собор

В рамках экскурсии вы познакомитесь с историей Юрьева монастыря и его знаменитого Георгиевского собора 12 века, который является одним из старейших сохранившихся памятников русской архитектуры. Узнайте, какой вклад внёс выдающийся архитектор Карл Росси в формирование художественного ансамбля этого уникального места.

Заключение

Не упустите возможность узнать больше о нашей истории и культуре, погрузившись в атмосферу древних монастырей и памятников архитектуры. Это путешествие обогатит ваши знания и оставит незабываемые впечатления!