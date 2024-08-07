Главные монастыри Новгорода

Погрузитесь в уникальную атмосферу древнего Новгорода, посетив его знаменитые монастыри и узнав их тайны
5
6 отзывов
Главные монастыри Новгорода
Главные монастыри Новгорода
Главные монастыри Новгорода
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие в историю

Приглашаем вас на экскурсию, посвященную монастырям, которые имеют глубокие исторические корни, уходящие почти на тысячу лет назад, в эпоху Новгородской Руси. Это уникальная возможность прикоснуться к богатому наследию нашей страны.

Варлаамо-Хутынский монастырь

Во время экскурсии вы узнаете захватывающую историю, связанную с названием Варлаамо-Хутынского монастыря. Это место, наполненное духовностью и историей, расскажет вам о жизненном пути преподобного Варлаама Хутынского, который оставил значимый след в нашей культуре.

Могила Гавриила Державина

Вы также посетите могилу выдающегося поэта и государственного деятеля 18 века Гавриила Державина. Это место вдохновляет на размышления о его вкладе в русскую литературу и культуру.

Юрьев монастырь и Георгиевский собор

В рамках экскурсии вы познакомитесь с историей Юрьева монастыря и его знаменитого Георгиевского собора 12 века, который является одним из старейших сохранившихся памятников русской архитектуры. Узнайте, какой вклад внёс выдающийся архитектор Карл Росси в формирование художественного ансамбля этого уникального места.

Заключение

Не упустите возможность узнать больше о нашей истории и культуре, погрузившись в атмосферу древних монастырей и памятников архитектуры. Это путешествие обогатит ваши знания и оставит незабываемые впечатления!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Хутынский монастырь
  • Юрьев монастырь
Что включено
  • Экскурсионное сопровождение.
Что не входит в цену
  • Трансфер не включен в стоимость.
Место начала и завершения?
Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Т
7 авг 2024
Замечательная экскурсия.
В
14 июл 2024
Всё было хорошо. Экскурсовод замечательный. Рекомендую.
С
19 июн 2024
Мы поняли, что нужно еще раз приехать в Великий Новгород, так как трех дней недостаточно. Увидеть многое и еще раз послушать великолепных экскурсоводов.
Н
7 мая 2024
Н
6 мая 2024
Очень понравился женский монастырь. Сожалели, что не попали в Георгиевский храм (был закрыт).
В
30 апр 2024
Благодарим экскурсовода Эльвиру за прекрасную экскурсию по монастырям Великого Новгорода.

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