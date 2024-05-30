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структурно рассказывает, что вовлекает и не может оставить равнодушным. В этот приезд брали 2 экскурсии у разных гидов и Юлина была в разы круче! Так что экскурсия очень понравилась, захотелось приехать повторно и еще глубже погрузиться в историю и атмосферу города! Если на экскурсию, то однозначно к Юле!