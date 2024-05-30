1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Великий Новгород: погружение в древность - экскурсия по историческим местам
Раскройте первые страницы новгородской летописи, исследуйте детинец и полюбуйтесь видами со стен крепости. Посетите Софийский собор и Ярославово дворище
Начало: На Сенной площади
«Обязательно посетим Софийский собор, древнейший храм в России»
Завтра в 12:30
10 июня в 09:30
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Древние храмы Новгородчины на авто - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, посетив древние храмы и узнавая интересные факты о родине России
«Это последний княжеский храм Великого Новгорода с фрагментами живописи 12 века»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в историю: Кремль, Софийский собор и Ярославово дворище
Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим местам Великого Новгорода, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: Ул. Мерецкого-Волосова, д. 2
«Посещение Софийского собора Также мы посетим, находящийся в Кремле самый древний храм России: Софийский собор (1045-1050), являвшийся главным политическим и культурным центром»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 3 063₽ за человека
Мини-группа
1 час
Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
Увидеть восемь церквей и храмов Великого Новгорода за 1 час
Начало: У причала Ярославово Дворище
«Церковь Бориса и Глеба в Плотниках — храм построен на берегу реки Волхов в 1536 году»
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина30 мая 2024Экскурсию для нашей семьи проводила Наталья. Прекрасный рассказчик она увлекла нас настолько, что два часа пролетели незаметно! Даже наш 12 летний сын сказал:почему так быстро закончилась экскурсия?! А это о многом говорит😁 Спасибо Наталье большое за чудесную прогулку🌸🌸🌸
- ССветлана30 мая 2024Экскурсовод Диана…. Столько знаний, информации, обаяния,впечатлений масса! Спасибо Вам за интереснейший экскурс, погружение в давние времена. Узнали много нового и
- ЕЕвгений27 мая 2024Оченб интересная и познавательная экскурсия. Много интересных фактов и историй о городе. Спасибо. С удовольствием вернемся в этот город.
- ААндрей22 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Юлией. Мы посетили церковь Спаса в Нередице, церковь на Волотовом поле и Варлаамо-Хутынский монастырь. Хорошо организованная
- ИИрина22 мая 2024Очень интересная и комфортная экскурсия была с экскурсоводом Александрой Ивановной. Больше напоминала дружескую прогулку со знающим человеком. Большое спасибо
- ААнастасия28 марта 2024Одна из лучших экскурсий, которые у нас были. Юлия прекрасно владеет экспертизой, чувствуется ее любовь к городу, очень интересно и
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Соборы и храмы»
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Сейчас в Великом Новгороде в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 1 100 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 654 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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