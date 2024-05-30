Храмы и соборы Великого Новгорода с гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Великом Новгороде, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великий Новгород: погружение в древность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
269 отзывов
Великий Новгород: погружение в древность - экскурсия по историческим местам
Раскройте первые страницы новгородской летописи, исследуйте детинец и полюбуйтесь видами со стен крепости. Посетите Софийский собор и Ярославово дворище
Начало: На Сенной площади
«Обязательно посетим Софийский собор, древнейший храм в России»
Завтра в 12:30
10 июня в 09:30
5 400 за всё до 5 чел.
Древние храмы Новгородчины на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Древние храмы Новгородчины на авто - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, посетив древние храмы и узнавая интересные факты о родине России
«Это последний княжеский храм Великого Новгорода с фрагментами живописи 12 века»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Кремлю, Софийскому собору и Ярославову дворищу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
383 отзыва
Путешествие в историю: Кремль, Софийский собор и Ярославово дворище
Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим местам Великого Новгорода, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: Ул. Мерецкого-Волосова, д. 2
«Посещение Софийского собора Также мы посетим, находящийся в Кремле самый древний храм России: Софийский собор (1045-1050), являвшийся главным политическим и культурным центром»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 3 063 за человека
Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
⛴ На теплоходе
Мини-группа
1 час
Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
Увидеть восемь церквей и храмов Великого Новгорода за 1 час
Начало: У причала Ярославово Дворище
«Церковь Бориса и Глеба в Плотниках — храм построен на берегу реки Волхов в 1536 году»
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Великий Новгород: погружение в древность
    Экскурсию для нашей семьи проводила Наталья. Прекрасный рассказчик она увлекла нас настолько, что два часа пролетели незаметно! Даже наш 12 летний сын сказал:почему так быстро закончилась экскурсия?! А это о многом говорит😁 Спасибо Наталье большое за чудесную прогулку🌸🌸🌸
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Экскурсия по Кремлю, Софийскому собору и Ярославову дворищу
    Экскурсовод Диана…. Столько знаний, информации, обаяния,впечатлений масса! Спасибо Вам за интереснейший экскурс, погружение в давние времена. Узнали много нового и
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    полезного. Экскурсия пролетела, как один миг. И с погодой повезло. Получили массу удовольствия! Спасибо Вам, Диана (отчество вылетело из головы, простите).

  • Е
    Евгений
    27 мая 2024
    Великий Новгород: погружение в древность
    Оченб интересная и познавательная экскурсия. Много интересных фактов и историй о городе. Спасибо. С удовольствием вернемся в этот город.
  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    Древние храмы Новгородчины на авто
    Очень понравилась экскурсия с Юлией. Мы посетили церковь Спаса в Нередице, церковь на Волотовом поле и Варлаамо-Хутынский монастырь. Хорошо организованная
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    поездка на комфортном авто. Юлия спокойная, доброжелательная, она много знает и интересно подает. Мы совсем не устали, вернулись переполненные новыми впечатлениями и чувством, что прикоснулись к древнему и очень ценному контенту. Приятно слушать рассказ историка, чувствуется, что за каждым словом стоит целый том знаний.

    Очень понравилась экскурсия с Юлией. Мы посетили церковь Спаса в Нередице, церковь на Волотовом поле и
  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    Экскурсия по Кремлю, Софийскому собору и Ярославову дворищу
    Очень интересная и комфортная экскурсия была с экскурсоводом Александрой Ивановной. Больше напоминала дружескую прогулку со знающим человеком. Большое спасибо
  • А
    Анастасия
    28 марта 2024
    Древние храмы Новгородчины на авто
    Одна из лучших экскурсий, которые у нас были. Юлия прекрасно владеет экспертизой, чувствуется ее любовь к городу, очень интересно и
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    структурно рассказывает, что вовлекает и не может оставить равнодушным. В этот приезд брали 2 экскурсии у разных гидов и Юлина была в разы круче! Так что экскурсия очень понравилась, захотелось приехать повторно и еще глубже погрузиться в историю и атмосферу города! Если на экскурсию, то однозначно к Юле!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Соборы и храмы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Великий Новгород: погружение в древность
  2. Древние храмы Новгородчины на авто
  3. Экскурсия по Кремлю, Софийскому собору и Ярославову дворищу
  4. Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 1 100 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 654 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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