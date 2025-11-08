На экскурсии вы познакомитесь с главными историческими достопримечательностями Великого Новгорода: Кремль и Ярославово дворище.
На их территории находится множество памятников архитектуры, культуры и искусства, которые сегодня признаны ЮНЕСКО одними из самых ярких достижений человеческой цивилизации.
Описание экскурсии
Наше путешествие начнется с Кремля. За 10 веков кремлевские стены были свидетелями многих исторических событий, о которых я вам с удовольствием расскажу. Вы увидите:
Древний Софийский собор • Памятник Тысячелетию России • Владычную (Грановитую) палату • Часозвоню … и много других достопримечательностей, которые мы обязательно осмотрим. Затем мы пройдём по пешеходному мосту через реку Волхов и попадём на территорию древнего Ярославова дворища, где когда-то бурлило новгородское вече и шумел самый большой торг в Европе. Вы услышите увлекательный рассказ про Новгородскую республику и Ганзу. И узнаете, почему на этой территории так много храмов. До встречи в Новгороде! После нашей прогулки вы уже не будете прежними! Важная информация:.
Экскурсия проходит пешком, все объекты осматриваются снаружи.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древний Софийский собор
- Памятник Тысячелетию России
- Владычная (Грановитая) палата
- Часозвоня
- Ярославово дворище
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы - Софийская, у памятника В.И. Ленину
Завершение: Ярославово дворище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит пешком
- Все объекты осматриваются снаружи
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
8 ноя 2025
Огромная благодарность Ирине! Интересный, насыщенный рассказ с большой любовью к город и его истории! Однозначно рекомендуем!!!
О
Ольга
5 ноя 2025
Спасибо большое за такую интересную экскурсию. Мы были вчетвером - двое взрослых и двое детей (9 и 13 лет). Детям тоже очень понравилось и потом ещё обсуждали некоторые факты истории)
А
Александра
31 окт 2025
Ирина – замечательный экскурсовод, провела экскурсию точно по таймингу, было интересно и познавательно даже 10-летнему сорванцу: были и исторические данные, и необычные факты, а иногда и с юмором. Спасибо! Нам очень понравилось.
Н
Наталья
31 окт 2025
Мы заказывали обзорную экскурсию у Ирины, так как никогда не были в В. Новгороде и насладились историческими событиями и рассказами от Ирины с начала создания города во времена Рюриковичей. Ирина прекрасный экскурсовод, интересно излагает, прекрасно знает историю родного города. Огромное спасибо за проведенное время!!!
А
Анна
29 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Ирина интересно рассказывает, всё время находилась в диалоге с нами. Выделила немного времени из обзорной экскурсии, чтобы мы могли зайти в Софийский собор посмотреть и погреться (на улице было холодно и ветрено). Детям также было интересно, они отвечали на вопросы, не стеснялись, так как Ирина создала дружественную атмосферу, будто мы давно знакомы.
О
Ольга
19 окт 2025
Экскурсия нам очень понравилась.
Ирина очень прекрасный человек и экскурсовод, позитивная, очень грамотная, веселая, любящая свою работу.
Рекомендуем всем.
Спасибо.
Н
Наталья
14 окт 2025
Потрясающая экскурсия, узнали много нового. Сами бы даже не обратили внимания на некоторые детали, про которые рассказал экскурсовод. По времени идеально - за 1,5 часа успели посмотреть все основное, дали рекомендации, чем можно еще заняться. Берите, не пожалеете.
P.S. экскурсовод насколько профессиональный, что даже умудрился остановить дождь и вышло солнышко:))
Т
Татьяна
5 окт 2025
Заказывали индивидуальную экскурсию, гид Ирина.
Остались очень довольны.
Ирина очень приятная, информацию подает доступным языком, узнали много нового,Ирина максимально уделяла нам внимание, отвечала на вопросы, задавала свои, чтобы экскурсия была в режиме диалога, а не лекции. Рекомендуем на 10000% Ирину.
Е
Екатерина
30 сен 2025
Экскурсия понравилась, несмотря на не очень хорошую погоду, время пролетело незаментно, обязательно приедем еще.
А
Ася
17 сен 2025
Брали у Ирины индивидуальную экскурсию,так как мы были с годовалым ребенком, который обычно не любит сидеть в коляске. Поэтому индивидуальная экскурсия для нас была лучшим решением. Ирина ждала нас уже
О
Олег
9 сен 2025
Отличная экскурсия! Ирина - замечательный гид! Очень подробное, интересное и непринужденное изложение материала. Почти два часа интереснейшей экскурсии по основным достопримечательностям центральной части Великого Новгорода пролетели незаметно. После экскурсии остались только положительные впечатления и желание еще раз окунуться в историю этого прекрасного города! Большое спасибо Ирине за эту замечательную экскурсию!
Ю
Юлия
9 сен 2025
Большое спасибо, Ирине! 1,5 часа пролетели как мгновение, прошлись по знаковым местам, очень интересно и познавательно! Великий Новгород настолько богат достопримечательностями и историческими событиями, что нужно несколько экскурсий))
А
Агафонова
2 сен 2025
С
Светлана
27 авг 2025
Л
Лариса
25 авг 2025
