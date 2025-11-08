Наше путешествие начнется с Кремля. За 10 веков кремлевские стены были свидетелями многих исторических событий, о которых я вам с удовольствием расскажу. Вы увидите:

Древний Софийский собор • Памятник Тысячелетию России • Владычную (Грановитую) палату • Часозвоню … и много других достопримечательностей, которые мы обязательно осмотрим. Затем мы пройдём по пешеходному мосту через реку Волхов и попадём на территорию древнего Ярославова дворища, где когда-то бурлило новгородское вече и шумел самый большой торг в Европе. Вы услышите увлекательный рассказ про Новгородскую республику и Ганзу. И узнаете, почему на этой территории так много храмов. До встречи в Новгороде! После нашей прогулки вы уже не будете прежними! Важная информация:.

Древний Софийский собор • Памятник Тысячелетию России • Владычную (Грановитую) палату • Часозвоню … и много других достопримечательностей, которые мы обязательно осмотрим. Затем мы пройдём по пешеходному мосту через реку Волхов и попадём на территорию древнего Ярославова дворища, где когда-то бурлило новгородское вече и шумел самый большой торг в Европе. Вы услышите увлекательный рассказ про Новгородскую республику и Ганзу. И узнаете, почему на этой территории так много храмов. До встречи в Новгороде! После нашей прогулки вы уже не будете прежними! Важная информация:.

Экскурсия проходит пешком, все объекты осматриваются снаружи.