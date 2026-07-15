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Мир фресок Великого Новгорода

Познакомьтесь с уникальными фресками 12-15 веков Великого Новгорода, в том числе работами Феофана Грека, и окунитесь в мир древнерусской живописи
Великий Новгород хранит уникальные сокровища искусства - фрески 12-15 веков, включая работы знаменитого Феофана Грека.

Эта индивидуальная экскурсия откроет вам мир средневековой живописи, позволит насладиться сочными цветами ковалевских росписей и лирическим
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звучанием волотовского ансамбля.

После экскурсии предлагается мастер-класс в Школе традиционной культуры «Параскева», где вы сможете попробовать себя в роли новгородского мастера.

Варианты экскурсии пешком или на транспорте позволяют выбрать наиболее удобный формат путешествия по историческим местам

5
85 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные фрески 12-15 веков
  • 🏛 Знаменитые росписи Феофана Грека
  • 🖌 Мастер-класс от новгородских мастеров
  • 🚶 Возможность выбора формата экскурсии
  • 🕍 Посещение исторических храмов
  • 🗺 Гибкий маршрут по вашим предпочтениям

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения «Мира фресок Великого Новгорода» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а также меньше шансов на закрытие храмов из-за погодных условий. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но возможны дожди и прохладные дни. В остальное время года посещение возможно, но погодные условия могут ограничивать доступ к некоторым объектам.
Сейчас август — это идеальное время.
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода

Что можно увидеть

  • Церковь Спаса на Ильине
  • Знаменский собор
  • Церковь Спаса на Ковалёве
  • Церковь Спаса на Нередице
  • Церковь Симеона Богоприимца
  • Антониев монастырь
  • Церковь Федора Стратилата

Описание экскурсии

Фресковые ансамбли 12-15 вв.

Наполненные внутренним огнем фрески Феофана Грека, сочные цвета ковалевских росписей, лиричное звучание волотовского ансамбля и фресок церкви Федора Стратилата, радостный и непосредственный стиль ранних фресок на Нередице, в Антониеве монастыре, суровый и экспрессивный в Аркажах. А еще уникальный календарь-менологий со святыми на каждый день в церкви Симеона Богоприимца. Каким чудесным будет этот день-погружение в настенную живопись средневековой Руси!

Возможны два варианта экскурсии: пешком или на транспорте.

Пешеходная прогулка

Во время экскурсии мы прогуляемся до церкви Спаса на Ильине с фресками прославленного Феофана Грека. Рядом можно зайти в Знаменский собор с росписями 17-18 вв.
Также можно посетить мемориальную мастерскую в кремле, где реставраторы А. П. и В. Б. Грековы восстанавливали фрески церкви Спаса на Ковалёве 14 века.
Посещение церкви Спаса на Ильине зависит от погодных условий, поэтому доступ в этот храм достаточно непредсказуем даже для тех, у кого уже есть на руках билеты.

Автомобильная экскурсия

Второй вариант, безусловно, предпочтительнее, в силу большего охвата посещаемых объектов. Маршрут мы можем обсудить заранее, исходя из ваших предпочтений. Обычно я показываю церковь Спаса на Нередице и росписи Феофана Грека.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Входные билеты — 150 ₽/взрослый за каждый музейный объект (дети до 14 лет — бесплатно);
  • На экскурсии мы обычно посещаем два фресковых ансамбля, в стоимость тура включено разрешение на право проведения экскурсии на двух музейных объектах. В случае посещения большего числа фресковых ансамблей, доплата в кассе музея за разрешение на каждом объекте составит 700 ₽.
  • Для автомобильного формата (если вы не на своей машине) можно найти транспорт: 800 ₽/час — легковая машина для 1-3 чел.; 1000-1300 ₽/час — минивэн (уточняйте в переписке)

Особенности посещения храмов

  • Храмы с фресковыми ансамблями работают по индивидуальному расписанию, в зависимости от дня недели, поэтому набор объектов посещения может меняться
  • У нас практикуется правило: при невозможности посещения церкви Спаса по погодным или техническим обстоятельствам, по этим билетам можно посмотреть другой, доступный фресковый ансамбль. Возврат билетов в день проведения экскурсии невозможен.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Ильине улице (торговая сторона)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий
Аркадий — ваш гид в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 4774 туристов
Здравствуйте! Я родился и вырос в Великом Новгороде, получил историческое образование в Санкт-Петербурге (истфак СпбГУ), вернулся в родной город, где с 2001 года работаю гидом. Говорю на русском и английском языках, знаю шведский, одна из любимых тем — викинги на Руси. Любимые экскурсии — по живописным окрестностям и городским кварталам Великого Новгорода. Жду встречи с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 85 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
4
4
3
2
1
Анастасия
Аркадий - очень увлечённый своей темой гид, интересный рассказчик. Даже если вы не любите фрески, после экскурсии с Аркадием всё изменится! Время пролетело незаметно, посетили храм Федора Стратилата и церковь Спаса на Нередице. Фрески 12 и 14 веков - главное наследие Новгорода, это должен увидеть каждый хотя бы раз в жизни 🙏
Аркадий - очень увлечённый своей темой гид, интересный рассказчик. Даже если вы не любите фрески, после
Аркадий - очень увлечённый своей темой гид, интересный рассказчик. Даже если вы не любите фрески, после
Аркадий - очень увлечённый своей темой гид, интересный рассказчик. Даже если вы не любите фрески, после
Аркадий - очень увлечённый своей темой гид, интересный рассказчик. Даже если вы не любите фрески, после
Аркадий - очень увлечённый своей темой гид, интересный рассказчик. Даже если вы не любите фрески, после
Аркадий - очень увлечённый своей темой гид, интересный рассказчик. Даже если вы не любите фрески, после
Аркадий - очень увлечённый своей темой гид, интересный рассказчик. Даже если вы не любите фрески, после
Аркадий - очень увлечённый своей темой гид, интересный рассказчик. Даже если вы не любите фрески, после+3
Аркадий - очень увлечённый своей темой гид, интересный рассказчик. Даже если вы не любите фрески, после
Аркадий - очень увлечённый своей темой гид, интересный рассказчик. Даже если вы не любите фрески, после
Аркадий - очень увлечённый своей темой гид, интересный рассказчик. Даже если вы не любите фрески, после
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Елена
Аркадий прекрасный рассказчик - живой и не формальный. Искренне увлеченный историей своего края. Доброжелательный и приветливый. Спасибо за экскурсию, все было здорово!
Аркадий прекрасный рассказчик - живой и не формальный. Искренне увлеченный историей своего края. Доброжелательный и приветливый.
Аркадий прекрасный рассказчик - живой и не формальный. Искренне увлеченный историей своего края. Доброжелательный и приветливый.
Аркадий прекрасный рассказчик - живой и не формальный. Искренне увлеченный историей своего края. Доброжелательный и приветливый.
Аркадий прекрасный рассказчик - живой и не формальный. Искренне увлеченный историей своего края. Доброжелательный и приветливый.
Аркадий прекрасный рассказчик - живой и не формальный. Искренне увлеченный историей своего края. Доброжелательный и приветливый.
Аркадий прекрасный рассказчик - живой и не формальный. Искренне увлеченный историей своего края. Доброжелательный и приветливый.
Аркадий прекрасный рассказчик - живой и не формальный. Искренне увлеченный историей своего края. Доброжелательный и приветливый.
Аркадий прекрасный рассказчик - живой и не формальный. Искренне увлеченный историей своего края. Доброжелательный и приветливый.
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Полина
очень увлеченный экскурсовод! столько знает, рассказывает! спасибо большое!
очень увлеченный экскурсовод! столько знает, рассказывает! спасибо большое!
очень увлеченный экскурсовод! столько знает, рассказывает! спасибо большое!
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У
Хотела познакомиться ближе с искусством Древней Руси на примере фресок. Для этой цели экскурсия что надо.
Посетили два собора разных периодов, гид дал информацию по манере и уровню исполнения, сюжетам, подсветил детали, которые помогли расширить кругозор в целом. Если вы не эксперт, то при самостоятельном осмотре без гида велик шанс упустить вещи, ключевые для понимания. Рекомендую.
Аркадий
Аркадий
Ответ организатора:
Уважаемая Ульяна, спасибо за добрые слова.
Ваша мотивированность и искреннее восхищение перед творением наших предков вдохновляли меня при рассказе и хотелось показать ещё что-нибудь в дополнение.
Нередицкие фрески ждут…
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Татьяна
Время пролетело незаметно. Было очень интересно и познавательно. Интеллигентно, в удобном темпе, с возможностью обдумать и прочувствовать увиденное.
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Нина
Огромное спасибо Аркадию за шикарную экскурсию по фрескам Великого Новгорода. Отлично составленный маршрут, очень интересный рассказ, личность экскурсовода-все оставило самые лучшие воспоминания! Помимо фресок много разной другой интересной информации. Дети под конец немного устали, но они чувствовали, что надо потерпеть немного, потому что взрослым было невероятно интересно!!! Давно не были на такой интересной экскурсии!!! Рекомендуем однозначно всем!
Огромное спасибо Аркадию за шикарную экскурсию по фрескам Великого Новгорода. Отлично составленный маршрут, очень интересный рассказ,
Огромное спасибо Аркадию за шикарную экскурсию по фрескам Великого Новгорода. Отлично составленный маршрут, очень интересный рассказ,
Огромное спасибо Аркадию за шикарную экскурсию по фрескам Великого Новгорода. Отлично составленный маршрут, очень интересный рассказ,
Огромное спасибо Аркадию за шикарную экскурсию по фрескам Великого Новгорода. Отлично составленный маршрут, очень интересный рассказ,
Огромное спасибо Аркадию за шикарную экскурсию по фрескам Великого Новгорода. Отлично составленный маршрут, очень интересный рассказ,
Огромное спасибо Аркадию за шикарную экскурсию по фрескам Великого Новгорода. Отлично составленный маршрут, очень интересный рассказ,
Огромное спасибо Аркадию за шикарную экскурсию по фрескам Великого Новгорода. Отлично составленный маршрут, очень интересный рассказ,
Огромное спасибо Аркадию за шикарную экскурсию по фрескам Великого Новгорода. Отлично составленный маршрут, очень интересный рассказ,+1
Огромное спасибо Аркадию за шикарную экскурсию по фрескам Великого Новгорода. Отлично составленный маршрут, очень интересный рассказ,
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