Лучшее время для посещения «Мира фресок Великого Новгорода» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а также меньше шансов на закрытие храмов из-за погодных условий. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но возможны дожди и прохладные дни. В остальное время года посещение возможно, но погодные условия могут ограничивать доступ к некоторым объектам.

звучанием волотовского ансамбля. После экскурсии предлагается мастер-класс в Школе традиционной культуры «Параскева», где вы сможете попробовать себя в роли новгородского мастера. Варианты экскурсии пешком или на транспорте позволяют выбрать наиболее удобный формат путешествия по историческим местам

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Фресковые ансамбли 12-15 вв.

Наполненные внутренним огнем фрески Феофана Грека, сочные цвета ковалевских росписей, лиричное звучание волотовского ансамбля и фресок церкви Федора Стратилата, радостный и непосредственный стиль ранних фресок на Нередице, в Антониеве монастыре, суровый и экспрессивный в Аркажах. А еще уникальный календарь-менологий со святыми на каждый день в церкви Симеона Богоприимца. Каким чудесным будет этот день-погружение в настенную живопись средневековой Руси!

Возможны два варианта экскурсии: пешком или на транспорте.

Пешеходная прогулка

Во время экскурсии мы прогуляемся до церкви Спаса на Ильине с фресками прославленного Феофана Грека. Рядом можно зайти в Знаменский собор с росписями 17-18 вв.

Также можно посетить мемориальную мастерскую в кремле, где реставраторы А. П. и В. Б. Грековы восстанавливали фрески церкви Спаса на Ковалёве 14 века.

Посещение церкви Спаса на Ильине зависит от погодных условий, поэтому доступ в этот храм достаточно непредсказуем даже для тех, у кого уже есть на руках билеты.

Автомобильная экскурсия

Второй вариант, безусловно, предпочтительнее, в силу большего охвата посещаемых объектов. Маршрут мы можем обсудить заранее, исходя из ваших предпочтений. Обычно я показываю церковь Спаса на Нередице и росписи Феофана Грека.

Организационные детали

Дополнительные расходы

Входные билеты — 150 ₽/взрослый за каждый музейный объект (дети до 14 лет — бесплатно);

На экскурсии мы обычно посещаем два фресковых ансамбля, в стоимость тура включено разрешение на право проведения экскурсии на двух музейных объектах. В случае посещения большего числа фресковых ансамблей, доплата в кассе музея за разрешение на каждом объекте составит 700 ₽.

Для автомобильного формата (если вы не на своей машине) можно найти транспорт: 800 ₽/час — легковая машина для 1-3 чел.; 1000-1300 ₽/час — минивэн (уточняйте в переписке)

Особенности посещения храмов