Приехать в Новгород и не посмотреть фрески - непростительная ошибка. Фрески - это наше культурное наследие, наша история, и в Новгороде они уникальны. Экскурсия про мир фресок - это, как мне показалось, любимое детище Аркадия, к которому он относится с невероятным трепетом и заботой. Это как раз тот случай, когда вам предоставляется уникальная возможность побеседовать со знающим человеком, увлечённым этим самым миром и полностью погружённым в него. Двух с половиной часов явно не достаточно.



Для меня фрески в русских церквях (равно, как и иконы) всегда были чем-то вроде "тёмного леса", и отличить фреску XIII века от фрески XVIII века я визуально не могла. Именно этот пробел Аркадий и восполняет на своей экскурсии. Он показывает множество фотографий для сравнения, указывает, на что обратить внимание, объясняет, как "читать" настенную роспись, поясняет, чем она так уникальна. На его экскурсии ты действительно переносишься на несколько веков назад, представляешь, как художник стоял на лесах и задумывал очередной шедевр, понимаешь (или, по крайней мере, догадываешься), чем он жил, что его вдохновляло и почему он выбирал те или иные мотивы. Аркадий заодно рассказывает и историю близлежащих улиц или районов, чтобы картина оказалась полной: так, стоящая где-то в поле или среди относительно современных домов древняя церквушка переносится в новый контекст, и вот ты уже бродишь не по Новгороду XXI века, а по средневековому поселению. С этой экскурсии стоит начать знакомство с городом: потом, заходя в любую новую церковь, вы уже будете чувствовать себя в какой-то степени знатоком: во всяком случае, точно будете по-другому смотреть на роспись.



В зависимости от дня недели посещаются разные церкви (для туристов из большинства городов, где в музеях традиционно выходной - понедельник, это неприятный сюрприз, т. к. в Новгороде выходные дни в музеях чередуются, и большинство церквей закрыты в четверг и пятницу, хотя есть и те, что не работают в понедельник). Если есть время, то Аркадий готов показать ещё и фрески других церквей, расположенных за городом. Очень рекомендую воспользоваться этой возможностью.



Обязательно загляните с Аркадием в Преображенскую церковь - там Феофан Грек, единственные в мире фрески, которые были подписаны им самим. Все остальные ему лишь приписываются по стилю. Это знаковое место, уникальное не только для России, но и для всего мира. Только здесь начинаешь понимать, с чего начиналось и как развивалось искусство в последующие столетия.



Об Аркадие как рассказчике говорит следующий факт: он только начал говорить, как вокруг уже собрались другие туристы (включая маленьких детей. ), которые слушали открыв рот и не отходили от него вплоть до конца его повествования.



Скажу одно: даже если вы совершенно не разбираетесь в древнерусском зодчестве, не любите искусство и ничего не понимаете во фресках - самое время разобраться, и Аркадий - отличный проводник в этот мир. Знает много, говорит много, очень увлекающийся (порой он даже сам просит останавливать его, но нам было интересно абсолютно всё) и рассказывает увлекательно. Он тот гид, у которого горят глаза, когда он начинает говорить о фресках. И говорит он увлекательно, завораживающе, с ним время летит незаметно. Не знаю, как Аркадий проводит другие экскурсии, но его путешествие в мир фресок - это обязательный пункт программы! Очень рекомендую!