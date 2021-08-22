Мир фресок Великого Новгорода

Погрузиться в прекрасный и таинственный духовный мир древнерусской настенной живописи

5
5 отзывов
Великий Новгород — один из немногих городов России, где можно увидеть подлинные фрески 12-15 вв., в том числе, знаменитые росписи Феофана Грека.

На экскурсии вы познакомитесь с работами мастеров прошлого и выдающихся реставраторов настоящего, а также посетите замечательную мастерскую, где эти шедевры восстанавливаются.
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода
Мир фресок Великого Новгорода

Что вас ожидает

Фресковые ансамбли 12-15 вв.

Наполненные внутренним огнем фрески Феофана Грека, сочные цвета ковалевских росписей, лиричное звучание волотовского ансамбля и фресок церкви Федора Стратилата, радостный и непосредственный стиль ранних фресок на Нередице, в Антониеве монастыре, суровый и экспрессивный в Аркажах. А еще уникальный календарь-менологий со святыми на каждый день в церкви Симеона Богоприимца. Каким чудесным будет этот день-погружение в настенную живопись средневековой Руси.

Школа традиционной культуры и мастер-класс

Хорошим дополнением к программе станет посещение ремесленной мастерской «Параскева» Ирины и Павла Лоскутовых. По мотивам византийских мозаик здесь вы сможете своими руками изготовить стилизованный стеклянный подсвечник, рельеф в виде храма, рыбу-символ Христа, а если с вами будут маленькие любители искусства, им предложат украсить мозаикой деревянный колокольчик или испечь из теста обрядовых жаворонков, лесенки либо крестики, в зависимости от церковного календаря.

Возможны два варианта экскурсии: пешком или на транспорте.

Пешеходная прогулка

Вы посетите мемориальную мастерскую художников-реставраторов Грековых в кремле с ее творческой атмосферой, где продолжают восстанавливать фрески церкви Спаса на Ковалёве. Прогуляетесь до церкви Спаса на Ильине с фресками прославленного Феофана Грека и осмотрите росписи Знаменского собора 17-18 вв. Посещение церкви Спаса на Ильине будет зависеть от погодных условий, поэтому доступ в храм достаточно непредсказуем даже для тех, у кого уже на руках билеты.

Автомобильная экскурсия

Второй вариант, безусловно, предпочтительнее, в силу большего охвата посещаемых объектов. Маршрут мы можем обсудить заранее, исходя из ваших предпочтений. Обычно я показываю церковь Спаса на Ильине, собор Рождества Богородицы в Антониевом монастыре и церковь Симеона Богоприимца.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Для автомобильного формата, если вы не на своей машине, можно найти транспорт: 500 руб. /час — легковая машина для 1-3 чел. ; 900 руб. /час — комфортабельный микроавтобус (до 8 или до 19 мест, уточняйте в переписке)
  • Входные билеты— 120-140 руб. /чел., дети до 16 лет идут бесплатно; мастер-класс у Ирины и Павла Лоскутовых — 300-350 руб. /чел.

Особенности посещения храмов

  • Храмы с фресковыми ансамблями работают по индивидуальному расписанию, в зависимости от дня недели, поэтому набор объектов посещения может меняться
  • У нас практикуется правило: при невозможности посещения церкви Спаса по погодным или техническим обстоятельствам, по этим билетам можно посмотреть другой, доступный фресковый ансамбль. Возврат билетов в день проведения экскурсии невозможен.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Аркадий
Аркадий
Здравствуйте! Я родился и вырос в Великом Новгороде, получил историческое образование в Санкт-Петербурге (истфак СпбГУ), вернулся в родной город, где с 2001 года работаю гидом. Говорю на русском и английском языках, знаю шведский, одна из любимых тем — викинги на Руси. Любимые экскурсии — по живописным окрестностям и городским кварталам Великого Новгорода. Жду встречи с вами!
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5 реальных отзывов от туристов

Т
22 авг 2021
Аркадий провел для нашей семьи экскурсию Мир фресок Великого. Аркадий - интересный рассказчик, глубоко владеющий материалом. Впечатление от экскурсии очень яркие, запоминающиеся. Мне понравилась подача материала, было интересно и познавательно и дочери-студентке, и нам с мужем. Также Аркадий заранее приобрел билеты и мы не тратили время на это в
процессе. Нас мгновенно обступали неорганизованные туристы, а это - показатель качества для экскурсовода. Рекомендую Аркадия и этот маршрут, не пожалеете!
Екатерина
31 июля 2021
Спасибо большое Аркадию за интересное путешествие в мир фресок. Экскурсия была насыщенной и увлекательной. Видно, что Аркадий глубоко знает тему и с удовольствием делится знаниями. Рекомендую всем, кому интересны фрески и кто увлекается историей искусства
Н
28 июля 2021
Прекрасная экскурсия. Очень знающий и увлечённый экскурсовод. Прекрасная речь, все продумано, все оргмоменты решены заранее, чтобы не тратить на них время. Получили огромное удовольствие. Особенно будет интересно людям, интересующимся иконописью. Аркадий, большое спасибо!
Юлия
19 июля 2021
Приехать в Новгород и не посмотреть фрески - непростительная ошибка. Фрески - это наше культурное наследие, наша история, и в Новгороде они уникальны. Экскурсия про мир фресок - это, как мне показалось, любимое детище Аркадия, к которому он относится с невероятным трепетом и заботой. Это как раз тот случай, когда вам предоставляется уникальная возможность побеседовать со знающим человеком, увлечённым этим самым миром и полностью погружённым в него. Двух с половиной часов явно не достаточно.

Для меня фрески в русских церквях (равно, как и иконы) всегда были чем-то вроде "тёмного леса", и отличить фреску XIII века от фрески XVIII века я визуально не могла. Именно этот пробел Аркадий и восполняет на своей экскурсии. Он показывает множество фотографий для сравнения, указывает, на что обратить внимание, объясняет, как "читать" настенную роспись, поясняет, чем она так уникальна. На его экскурсии ты действительно переносишься на несколько веков назад, представляешь, как художник стоял на лесах и задумывал очередной шедевр, понимаешь (или, по крайней мере, догадываешься), чем он жил, что его вдохновляло и почему он выбирал те или иные мотивы. Аркадий заодно рассказывает и историю близлежащих улиц или районов, чтобы картина оказалась полной: так, стоящая где-то в поле или среди относительно современных домов древняя церквушка переносится в новый контекст, и вот ты уже бродишь не по Новгороду XXI века, а по средневековому поселению. С этой экскурсии стоит начать знакомство с городом: потом, заходя в любую новую церковь, вы уже будете чувствовать себя в какой-то степени знатоком: во всяком случае, точно будете по-другому смотреть на роспись.

В зависимости от дня недели посещаются разные церкви (для туристов из большинства городов, где в музеях традиционно выходной - понедельник, это неприятный сюрприз, т. к. в Новгороде выходные дни в музеях чередуются, и большинство церквей закрыты в четверг и пятницу, хотя есть и те, что не работают в понедельник). Если есть время, то Аркадий готов показать ещё и фрески других церквей, расположенных за городом. Очень рекомендую воспользоваться этой возможностью.

Обязательно загляните с Аркадием в Преображенскую церковь - там Феофан Грек, единственные в мире фрески, которые были подписаны им самим. Все остальные ему лишь приписываются по стилю. Это знаковое место, уникальное не только для России, но и для всего мира. Только здесь начинаешь понимать, с чего начиналось и как развивалось искусство в последующие столетия.

Об Аркадие как рассказчике говорит следующий факт: он только начал говорить, как вокруг уже собрались другие туристы (включая маленьких детей. ), которые слушали открыв рот и не отходили от него вплоть до конца его повествования.

Скажу одно: даже если вы совершенно не разбираетесь в древнерусском зодчестве, не любите искусство и ничего не понимаете во фресках - самое время разобраться, и Аркадий - отличный проводник в этот мир. Знает много, говорит много, очень увлекающийся (порой он даже сам просит останавливать его, но нам было интересно абсолютно всё) и рассказывает увлекательно. Он тот гид, у которого горят глаза, когда он начинает говорить о фресках. И говорит он увлекательно, завораживающе, с ним время летит незаметно. Не знаю, как Аркадий проводит другие экскурсии, но его путешествие в мир фресок - это обязательный пункт программы! Очень рекомендую!
Н
11 июля 2021
Хочу поблагодарить Аркадия за проведённую экскурсию " Мир фресок Великого Новгорода ". В городе была в командировке, изучала историю Великого Новгорода. Аркадий грамотно подошёл к экскурсии: сначала узнал, что меня интересует, потом определил маршрут, по ходу даже меняли его, и это было кстати. Я узнала об особенностях стиля фресок разных веков, о мастерах и об искусстве создания. Это было увлекательно. Особенно впечатлила церковь Федора Стратилата. У Аркадия были фото фресок, и мы старались их отыскать на стенах церкви. По ходу гид очень интересно рассказал о новгородцах, их быте. Рекомендую всем, кто интересуется миром фресок, взять индивидуальную экскурсию с Аркадием!

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