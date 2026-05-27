Приглашаем вас в нашу уютную сыроварню, где каждый уголок пропитан атмосферой вкуса и заботы.
Представьте себе мягкий свет, нежные звуки тихой музыки и удивительный аромат свежих сыров, наполняющий воздух.
Здесь вы увидите производство, попробуете разные сорта сыра и почувствуете себя настоящим ценителем.
Описание экскурсии
Вы узнаете секреты рождения нашего сыра — от тщательного отбора молока у проверенных фермеров до тонкостей созревания в специальных камерах.
Попробуете разнообразные сорта, оцените богатство их вкусов и ароматов.
Насладитесь медовухой, которая станет отличным компаньоном для наших сыров.
Организационные детали
- До деревни Трубчино вы добираетесь самостоятельно. Ехать от центра города 15 минут на машине, на автобусе — около получаса
- В дегустацию входит 5–6 видов сыров, бокал медовухи или стакан яблочного сока. Всё включено в стоимость
- При бронировании билетов для детей необходимо указать их возраст
- С вами будет мастер из нашей команды
во вторник и четверг в 14:30 и 16:30, в субботу в 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Трубчино
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 14:30 и 16:30, в субботу в 14:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1099 туристов
Вместе с мужем мы создали семейную мастерскую ёлочной игрушки и ещё несколько пространств для творчества. А совсем недавно открыли сыроварню. Приглашаем вас на нашу уютную территорию — провести время душевно, побывать на интересных экскурсиях и мастер-классах.
