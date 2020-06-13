Приглашаем на пешеходную прогулку по старому городу. Оказавшись на территории Кремля, вы осмотрите его башни и стены, посетите Собор Святой Софии и услышите историю Софийской Звонницы. Экскурсовод поведает о том, как в 1862 году создавался памятник "Тысячелетию России" в честь юбилея призвания Рюрика на Русь.

Далее Вас ждет экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» и «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков» в Грановитой палате.

После вы пройдете по «горбатому» мосту и насладитесь панорамой архитектурных памятников.