Истории Новгородского Кремля

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Истории Новгородского Кремля
Истории Новгородского Кремля
Истории Новгородского Кремля
Истории Новгородского Кремля

Что вас ожидает 🤩

  • Новгородский Кремль
  • Софийский собор
  • Памятник 1000-летия России
  • Грановитая палата
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем на пешеходную прогулку по старому городу. Оказавшись на территории Кремля, вы осмотрите его башни и стены, посетите Собор Святой Софии и услышите историю Софийской Звонницы. Экскурсовод поведает о том, как в 1862 году создавался памятник "Тысячелетию России" в честь юбилея призвания Рюрика на Русь.

Далее Вас ждет экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» и «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков» в Грановитой палате.

После вы пройдете по «горбатому» мосту и насладитесь панорамой архитектурных памятников.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты по программе
Что не входит
  • Теплоходная часовая прогулка: 500р. /взр.
  • 400р. /реб. (оплачивается по желанию на месте). Обед
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, Суббота в 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода

🚶Пешеходные🚗На машине🧒Можно с детьми⛪️Монастыри, церкви, храмы📜История и культураКремль🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Великом Новгороде

Экскурсия по Новгородскому Кремлю со средневековым гидом
1 час
🚶 Пешая
Групповая
Красная_Изба
5
10 отзывов
Экскурсия по Новгородскому Кремлю со средневековым гидом
Приглашаем вас на театрализованную экскурсию по Новгородскому кремлю
11 июня
12 июня
19 июня
26 июня
450 за 1 человека
Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Спутник
5
2 отзыва
Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю
Узнать о жизни Кремля вы сможете во время театрализованной экскурсии
3 900 за 1-20 чел.
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Новгородика
4
4 отзыва
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Экскурсия начнется у стен Древнего Кремля, гости посетят Новгородский Детинец, услышат удивительную историю памятника
11 июня
12 июня
13 июня
14 июня
4 020 за 1-3 чел.
Новгородский кремль-детинец
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алексей
4.8
117 отзывов
Часто заказывают
Новгородский кремль-детинец
Осмотреть главные постройки кремля и услышать самое интересное из его летописи
Сегодня
13 июня
14 июня
15 июня
42163 373 за 1-5 чел.
Музеи кремля: Грановитая палата и экспозиция «История Новгорода»
2 часа
Индивидуальная
Екатерина
Нет отзывов
Музеи кремля: Грановитая палата и экспозиция «История Новгорода»
Оценить старинные ювелирные изделия, орудия труда, костюмы и керамику с профессиональным гидом
13 июня
14 июня
17 июня
18 июня
4 500 за 1-2 чел.
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - «Детинцу»
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - «Детинцу»
Прикоснитесь к истории Великого Новгорода на прогулке по древнейшему из сохранившихся в России кремлей
1 090 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Спутник
4.5
101 отзыв
Обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю
Древние русские города строились примерно по одному плану
Завтра
11 июня
12 июня
13 июня
1 050 за 1-10 чел.
Великий Новгород: Пешеходная экскурсия по старому городу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
5
3 отзыва
Великий Новгород: Пешеходная экскурсия по старому городу
Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию к сердцу нашего города
4 880 за 1-5 чел.
Экскурсия по Кремлю, Софийскому собору и Ярославову дворищу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Спутник
4.7
182 отзыва
Экскурсия по Кремлю, Софийскому собору и Ярославову дворищу
Экскурсия познакомит вас с архитектурно-культурными достопримечательностями Великого Новгорода, откроет интересные факты
Завтра
11 июня
12 июня
13 июня
от 2 800 за 1 человека
Новгородские земли: Старая Русса, Коростынь, Ильмень
6 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Алексей
3.7
3 отзыва
Новгородские земли: Старая Русса, Коростынь, Ильмень
Во время экскурсии вы увидите памятники культуры и архитектуры Новгородской земли
4 500 за 1 человека
Экскурсия по Ярославову Дворищу со средневековым гидом
1 час
🚶 Пешая
Групповая
Красная_Изба
5
1 отзыв
Экскурсия по Ярославову Дворищу со средневековым гидом
Проведёт гостей дорогих новгородский посадник и покажет, где шла
13 июня
20 июня
450 за 1 человека
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Аркадий
4.9
36 отзывов
Очень популярно сейчас
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Великий Новгород от Рюрикова Городища до «марсианского театра» Владимира Сомова
Сегодня
15 июня
16 июня
18 июня
3 800 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Великом Новгороде
ХОРОШО
🧭
ТАМ