Кремль, Ярославово дворище и духовные святыни (на вашем авто)

Увидеть главные достопримечательности Великого Новгорода и узнать их историю
В этой поездке мы будем исследовать Великий Новгород — город, где зарождалась русская государственность.

В дружеской атмосфере, без спешки и суеты вы посетите ключевые достопримечательности: Новгородский Кремль, Ярославово Дворище, Юрьев монастырь и Перынский скит. И конечно, погрузитесь в историю России.
Кремль, Ярославово дворище и духовные святыни (на вашем авто)
Кремль, Ярославово дворище и духовные святыни (на вашем авто)
Кремль, Ярославово дворище и духовные святыни (на вашем авто)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Вы побываете на территории древнего Новгородского детинца и осмотрите постройки, спрятанные за крепостными стенами. Увидите архитектурный ансамбль Ярославова Дворища на Торговой стороне — часовни, церкви, аркаду гостиного двора и Николо-Дворищенский собор. Посетите религиозные святыни города — Юрьев монастырь 12 века и Перынский скит с миниатюрной каменной церковью.

И узнаете о:

  • секретах древнерусской криптографии на берестяных грамотах
  • привидении князя Ярослава
  • тайных «граффити» на стенах древних храмов
  • поверьях, связанных с колодцем судеб
  • сокровищах вече, спрятанных в подземельях
  • проклятии князя Всеволода

А ещё о чёртовых камнях, озере мёртвых душ, тайных знаках на Софийском соборе, духах Руржской улицы — и о многом, многом другом.

Организационные детали

  • Не забудьте оставить для гида место в автомобиле
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Сенной пл., 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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