В этой поездке мы будем исследовать Великий Новгород — город, где зарождалась русская государственность. В дружеской атмосфере, без спешки и суеты вы посетите ключевые достопримечательности: Новгородский Кремль, Ярославово Дворище, Юрьев монастырь и Перынский скит. И конечно, погрузитесь в историю России.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Вы побываете на территории древнего Новгородского детинца и осмотрите постройки, спрятанные за крепостными стенами. Увидите архитектурный ансамбль Ярославова Дворища на Торговой стороне — часовни, церкви, аркаду гостиного двора и Николо-Дворищенский собор. Посетите религиозные святыни города — Юрьев монастырь 12 века и Перынский скит с миниатюрной каменной церковью.

И узнаете о:

секретах древнерусской криптографии на берестяных грамотах

привидении князя Ярослава

тайных «граффити» на стенах древних храмов

поверьях, связанных с колодцем судеб

сокровищах вече, спрятанных в подземельях

проклятии князя Всеволода

А ещё о чёртовых камнях, озере мёртвых душ, тайных знаках на Софийском соборе, духах Руржской улицы — и о многом, многом другом.

Организационные детали