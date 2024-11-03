В этой поездке мы будем исследовать Великий Новгород — город, где зарождалась русская государственность.
В дружеской атмосфере, без спешки и суеты вы посетите ключевые достопримечательности: Новгородский Кремль, Ярославово Дворище, Юрьев монастырь и Перынский скит. И конечно, погрузитесь в историю России.
В дружеской атмосфере, без спешки и суеты вы посетите ключевые достопримечательности: Новгородский Кремль, Ярославово Дворище, Юрьев монастырь и Перынский скит. И конечно, погрузитесь в историю России.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Вы побываете на территории древнего Новгородского детинца и осмотрите постройки, спрятанные за крепостными стенами. Увидите архитектурный ансамбль Ярославова Дворища на Торговой стороне — часовни, церкви, аркаду гостиного двора и Николо-Дворищенский собор. Посетите религиозные святыни города — Юрьев монастырь 12 века и Перынский скит с миниатюрной каменной церковью.
И узнаете о:
- секретах древнерусской криптографии на берестяных грамотах
- привидении князя Ярослава
- тайных «граффити» на стенах древних храмов
- поверьях, связанных с колодцем судеб
- сокровищах вече, спрятанных в подземельях
- проклятии князя Всеволода
А ещё о чёртовых камнях, озере мёртвых душ, тайных знаках на Софийском соборе, духах Руржской улицы — и о многом, многом другом.
Организационные детали
- Не забудьте оставить для гида место в автомобиле
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенной пл., 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 11008 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!Задать вопрос
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