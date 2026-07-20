В полутора часах езды от Великого Новгорода находится один из старейших русских городов, когда-то лежащий на легендарном водном пути «Из варяг в греки». Осматривая главные достопримечательности Старой Руссы, вы узнаете о ценных археологических находках, средневековом промысле «солонки России» и славе старинного бальнеологического курорта. А также познакомитесь со старорусским периодом в жизни Достоевского и прикоснетесь к военному прошлому города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия

Гуляя по улочкам Старой Руссы, мы поговорим о далеком 1167 годе, когда на легендарном водном пути «Из варяг в греки» возник город. Вы осмотрите исторические площади и старинные святыни. Перенесетесь во времена расцвета солеварного промысла, так сильно повлиявшего на экономическое и культурное развитие Старой Руссы. А также узнаете о жемчужине края — минеральных водах курорта, который почти двести лет дарит здоровье людям.

Дом-музей Ф. М. Достоевского

Кроме того, в программе — особая точка на карте, где посетители могут прикоснуться к старорусскому периоду жизни и творчества писателя. Осматривая экспонаты, вы представите условия жизни Федора Михайловича и его семьи в этом городе. И, конечно, сможете ощутить литературную сакральность места, где шла работа над «Бесами», «Подростком» и «Братьями Карамазовыми». Для поклонников творчества Достоевского также можно провести дополнительную экскурсию «По местам романа „Братья Карамазовы“», которая включает в себя знакомство со Старой Руссой как сценической площадкой, на которой разыграны события произведения.

Музей Северо-Западного фронта

Также вы познакомитесь с экспозицией, рассказывающей о боях на старорусской земле, оккупации, подпольном и партизанском движении, о трудном пути к Победе и легендарном Знамени, которое водрузили над поверженным рейхстагом воины 150-й стрелковой дивизии, сформированной под Старой Руссой в сентябре 1943 года.

Организационные детали

Экскурсия проводится на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида.

Дополнительные расходы: