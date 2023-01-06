Из Великого Новгорода - в Старую Руссу

Экскурсия по древнему городу с посещением двух музеев: Ф.М. Достоевского и Северо-Западного фронта

В 90 км от Великого Новгорода находится один из старейших русских городов и третий по величине в Новгородской области.

Осматривая главные достопримечательности Старой Руссы, вы узнаете о ценных археологических находках, средневековом промысле «солонки России» и славе старинного бальнеологического курорта.

А также познакомитесь со старорусским периодом в жизни Достоевского и прикоснетесь к военному прошлому города.
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу
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Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия

Гуляя по улочкам Старой Руссы, мы поговорим о далеком 1167 годе, когда на легендарном водном пути «Из варяг в греки» возник город. Вы осмотрите исторические площади и старинные святыни. Перенесетесь во времена расцвета солеварного промысла, так сильно повлиявшего на экономическое и культурное развитие Старой Руссы. А также узнаете о жемчужине края — минеральных водах курорта, который почти двести лет дарит здоровье людям.

Музей Северо-Западного фронта

Здесь вы познакомитесь с экспозицией, рассказывающей о боях на старорусской земле, оккупации, подпольном и партизанском движении, о трудном пути к Победе и легендарном Знамени, которое водрузили над поверженным рейхстагом воины 150-й стрелковой дивизии, сформированной под Старой Руссой в сентябре 1943 года.

Дом-музей Ф. М. Достоевского

Также в программе — особая точка на карте, где посетители могут прикоснуться к старорусскому периоду жизни и творчества писателя. Осматривая экспонаты, вы представите условия жизни Федора Михайловича и его семьи в этом городе. И, конечно, сможете ощутить литературную сакральность места, где шла работа над «Бесами», «Подростком» и «Братьями Карамазовыми». Для поклонников творчества Достоевского также предлагается экскурсия «По местам романа „Братья Карамазовы“», которая включает в себя знакомство со Старой Руссой как сценической площадкой, на которой разыграны события произведения.

Организационные детали

Дополнительные расходы: если вы не на своей машине, легковой автомобиль с водителем — 6000 рублей, минивэн с водителем — 7500 рублей; входные билеты в музеи — 350 руб. /взрослого.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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