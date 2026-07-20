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Из Великого Новгорода - в Старую Руссу (на вашем автомобиле)

Экскурсия по древнему городу с посещением двух музеев: Ф.М. Достоевского и Северо-Западного фронта
В полутора часах езды от Великого Новгорода находится один из старейших русских городов, когда-то лежащий на легендарном водном пути «Из варяг в греки».

Осматривая главные достопримечательности Старой Руссы, вы узнаете о ценных археологических находках, средневековом промысле «солонки России» и славе старинного бальнеологического курорта.

А также познакомитесь со старорусским периодом в жизни Достоевского и прикоснетесь к военному прошлому города.
5
20 отзывов
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу (на вашем автомобиле)
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу (на вашем автомобиле)
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу (на вашем автомобиле)

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия

Гуляя по улочкам Старой Руссы, мы поговорим о далеком 1167 годе, когда на легендарном водном пути «Из варяг в греки» возник город. Вы осмотрите исторические площади и старинные святыни. Перенесетесь во времена расцвета солеварного промысла, так сильно повлиявшего на экономическое и культурное развитие Старой Руссы. А также узнаете о жемчужине края — минеральных водах курорта, который почти двести лет дарит здоровье людям.

Дом-музей Ф. М. Достоевского

Кроме того, в программе — особая точка на карте, где посетители могут прикоснуться к старорусскому периоду жизни и творчества писателя. Осматривая экспонаты, вы представите условия жизни Федора Михайловича и его семьи в этом городе. И, конечно, сможете ощутить литературную сакральность места, где шла работа над «Бесами», «Подростком» и «Братьями Карамазовыми». Для поклонников творчества Достоевского также можно провести дополнительную экскурсию «По местам романа „Братья Карамазовы“», которая включает в себя знакомство со Старой Руссой как сценической площадкой, на которой разыграны события произведения.

Музей Северо-Западного фронта

Также вы познакомитесь с экспозицией, рассказывающей о боях на старорусской земле, оккупации, подпольном и партизанском движении, о трудном пути к Победе и легендарном Знамени, которое водрузили над поверженным рейхстагом воины 150-й стрелковой дивизии, сформированной под Старой Руссой в сентябре 1943 года.

Организационные детали

Экскурсия проводится на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида.

Дополнительные расходы:

  • Входные билеты: 600 ₽/взрослые, 450 ₽/учащиеся, дети до 14 лет — бесплатно
  • Дополнительная экскурсию «По местам романа „Братья Карамазовы“» — 2500 ₽ за группу до 5 человек + входные билеты: 150 ₽/взрослые, 100 ₽/учащиеся, дети до 14 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 10056 туристов
Наша команда гидов познакомит вас с историей и культурой Великого Новгорода, расскажет о наиболее ярких событиях в городе во время вашего пребывания и посоветует места, где кормят самыми вкусными обедами. С нами сотрудничают лучшие экскурсоводы и транспортные организации города. Мы всегда на связи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
1
3
2
1
Ирина
Прекрасно организованная экскурсия. Подобрали машину. Пунктуально, безопасно. В городе в каждом из посещаемых мест был грамотный гид. Интересно рассказывали, чувствуется, что любят город и охотно делятся своей любовью и знаниями. Город интересный, прекрасный военный музей, дом Достоевского. Если вы собираетесь в Великий Новгород, обязательно посетите Старую Руссу.
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Монахова
Всем добрый день! Очень понравился город Старая Русса, уютный,зеленый,душевные люди, гиды, которые нас сопровождали выше всяких похвал, все на одном дыхании, с любовью и воодушевлением, а в конце экскурсии в музее Западного фронта мы просто все включая гида плакали. Честь и хвала таким рассказчикам, которые так радеют и хранят память о наших защитников.
Всем добрый день! Очень понравился город Старая Русса, уютный,зеленый,душевные люди, гиды, которые нас сопровождали выше всяких
Всем добрый день! Очень понравился город Старая Русса, уютный,зеленый,душевные люди, гиды, которые нас сопровождали выше всяких
Всем добрый день! Очень понравился город Старая Русса, уютный,зеленый,душевные люди, гиды, которые нас сопровождали выше всяких
Всем добрый день! Очень понравился город Старая Русса, уютный,зеленый,душевные люди, гиды, которые нас сопровождали выше всяких
Всем добрый день! Очень понравился город Старая Русса, уютный,зеленый,душевные люди, гиды, которые нас сопровождали выше всяких
Всем добрый день! Очень понравился город Старая Русса, уютный,зеленый,душевные люди, гиды, которые нас сопровождали выше всяких
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Анна
Отличная экскурсия. Замечательные экскурсоводы. Все очень понравилось. Всем советую побывать в Старой Руссе. Спасибо большое за интересный и познавательный день ❤️❤️❤️
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Елена
Отличная экскурсия. Рекомендую к посещению.
Отличная экскурсия. Рекомендую к посещению.
Отличная экскурсия. Рекомендую к посещению.
Отличная экскурсия. Рекомендую к посещению.
Отличная экскурсия. Рекомендую к посещению.
Отличная экскурсия. Рекомендую к посещению.
Отличная экскурсия. Рекомендую к посещению.
Отличная экскурсия. Рекомендую к посещению.
Отличная экскурсия. Рекомендую к посещению.
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А
Все очень понравилось. Особенно дом-музей Достоевского. Организатор Наталья предоставила комфортный автомобиль. Удивил водитель Дмитрий, который по дороге вел экскурсию и останавливался у достопримечательностей. На месте тоже были отличные гиды. Цена-качество соответствуют. Еще раз большое спасибо.
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Л
Спасибо Наталии за наше путешествие и новые знания, впечатления.
Всегда радуют люди, которые любят свои родные места и делятся этой любовью с другими.
Спасибо Наталии за наше путешествие и новые знания, впечатления.
Спасибо Наталии за наше путешествие и новые знания, впечатления.
Спасибо Наталии за наше путешествие и новые знания, впечатления.
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