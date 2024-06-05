Выездные экскурсии из Великого Новгорода

Найдено 17 экскурсий в категории «Выездные» в Великом Новгороде, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
14 970 за всё до 8 чел.
Три монастыря Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Монастыри Великого Новгорода: путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю и духовность Великого Новгорода, посетив три его знаменитых монастыря. Исследуйте архитектуру и узнайте удивительные истории
Начало: В центре города
Завтра в 15:00
10 июня в 08:30
7 334 за всё до 9 чел.
Путешествие по древней Новгородской земле
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
81 отзыв
Путешествие по древней Новгородской земле
Проехать по следам князя Рюрика, посетить старинные церкви и насладиться идиллическими пейзажами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 300 за всё до 4 чел.
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
63 отзыва
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
Погрузитесь в прошлое и настоящее Великого Новгорода! Проедьте по старинным улицам, посетите знаковые храмы и музеи, насладитесь природой
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 540 за всё до 6 чел.
Старинные монастыри под Великим Новгородом (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Путешествие по старинным монастырям Великого Новгорода
Исследуйте вековые святыни Великого Новгорода, посетив Хутынскую и Николо-Вяжищскую обители. Уникальный шанс прикоснуться к истории
Начало: Сенная площадь
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
6 000 за всё до 5 чел.
Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто)
Индивидуальная
3.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Перынский скит и Юрьев монастырь
Погрузитесь в атмосферу древнего Новгорода с экскурсией в Перынский скит и Юрьев монастырь
Начало: На Сенной площади
Завтра в 15:30
10 июня в 08:00
6 667 за всё до 9 чел.
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
По Аракчеевской дороге: погружение в неизвестную историю Новгорода
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по следам великих деятелей России и их вдохновения на новгородской земле
Начало: Великий Новгород, район Кречевицы
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
14 000 за всё до 5 чел.
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
⛴ На теплоходе
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
Насладиться видами реки Волхов и сделать живописные кадры с воды
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100 за человека
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу (на вашем автомобиле)
Экскурсия по древнему городу с посещением двух музеев: Ф.М. Достоевского и Северо-Западного фронта
Начало: По договоренности
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 540 за всё до 5 чел.
Интерактивная экскурсия в музей-мельницу под Великим Новгородом (на вашем авто)
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Интерактивное путешествие в музей-мельницу Новгородской земли
Окунитесь в историю Новгородской земли на интерактивной экскурсии по старинной мельнице у озера Ильмень. Узнайте о быте и традициях поозёров
Начало: На Сенной площади
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
5 600 за всё до 7 чел.
Древние храмы Новгородчины на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Древние храмы Новгородчины на авто - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, посетив древние храмы и узнавая интересные факты о родине России
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
История и традиции Валдая (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3.5 часа
30 отзывов
История и традиции Валдая (на вашем автомобиле)
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
Начало: По договоренности
10 июня в 13:00
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.
Хутынский и Юрьев монастыри - древние святыни Великого Новгорода (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Историческое путешествие по Хутынскому и Юрьеву монастырям Великого Новгорода
Погрузитесь в историю Древней Руси, посетив Хутынский и Юрьев монастыри. Ощутите благодатную атмосферу и узнайте об их значимости
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 600 за всё до 6 чел.
Великий Новгород и Рюриково городище - «Откуда есть пошла русская земля»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Великий Новгород: путешествие в истоки русской истории через мастер-класс
Приглашаем на уникальный мастер-класс, где вы окунетесь в атмосферу IX века и узнаете, как начиналась история Великого Новгорода
Начало: 173000, Великий Новгород, Сенная площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4 200 за всё до 5 чел.
Главные монастыри Новгорода
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Главные монастыри Новгорода: путешествие в древнюю Русь
Погрузитесь в уникальную атмосферу древнего Новгорода, посетив его знаменитые монастыри и узнав их тайны
Начало: Сенная площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200 за всё до 5 чел.
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
🚗 На машине
Аудиогид
7 часов
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
Путешествие по жизненному и творческому пути писателя в компании аудиогида
Начало: От указанного вами адреса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
⛴ На теплоходе
Мини-группа
1 час
Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
Увидеть восемь церквей и храмов Великого Новгорода за 1 час
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    5 июня 2024
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Просто потрясающая и интересная поездка!
  • А
    Алла
    4 июня 2024
    Путешествие по древней Новгородской земле
    Елена замечательный экскурсовод! Прекрасное знание материала, умение подать его, доброжелательность. Мы получили огромное удовольствие от этой экскурсии.
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Старинные монастыри под Великим Новгородом (на вашем авто)
    Отличная экскурсия. Очень познавательная.
  • В
    Валентина
    2 июня 2024
    Три монастыря Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
    Большое спасибо экскурсоводу Ирине за чудесную экскурсию по Новгородским монастырям. Было душевно, интересно. Спасибо экскурсоводу за сделанные фотографии, мы сами
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    даже забывали про фото, интересно было слушать Ирину. Был предоставлен хороший трансфер с прекрасным водителем. Всем рекомендуем данный маршрут и, конечно, экскурсоводу Ирину!

  • Е
    Евгения
    28 мая 2024
    Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь (на вашем авто)
    Были с Ириной на экскурсии «Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь» и получили большое удовольствие от интересного, насыщенного рассказа. Ирина
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    прекрасный рассказчик и обладает обширными знаниями по истории здешних мест. Сами места заслуживают посещения: красивая природа, озеро Ильмень, величественные постройки Юрьева монастыря и сдержанно величавый храм Рождества Пресвятой Богородицы в Перынском скиту. Спасибо Ирине за прекрасную экскурсию!

  • Ф
    Филатова
    27 мая 2024
    История и традиции Валдая (на вашем автомобиле)
    Спасибо. Экскурсия интересная, познавательная, красивая Рекомендуем.
  • К
    Ксения
    25 мая 2024
    Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
    Замечательная индивидуальная экскурсия от гида Людмилы, где я узнала многое из истории не только Великого Новгорода, но и нашей страны
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    в целом. Подача материала, образованность экскурсовода, советы, в какие храмы стоит заходить, а какие можно пропустить, - это очень ценно. Было очень комфортно общаться, трансфер отличный. Рекомендую всем туристам, облегчит вам задачи по изучению города!

  • Б
    Борис
    24 мая 2024
    Три монастыря Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
    Как здорово, что есть такие гиды как Ирина. Совпали наше желание побольше увидеть и узнать и ее побольше дать интересной
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    и полезной информации. Какие же намоленные места мы увидели, какой чудный настрой на восприятие православной культуры мы получили. Ирина спасибо! Надеемся, до новых встречь.

  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    Древние храмы Новгородчины на авто
    Очень понравилась экскурсия с Юлией. Мы посетили церковь Спаса в Нередице, церковь на Волотовом поле и Варлаамо-Хутынский монастырь. Хорошо организованная
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    поездка на комфортном авто. Юлия спокойная, доброжелательная, она много знает и интересно подает. Мы совсем не устали, вернулись переполненные новыми впечатлениями и чувством, что прикоснулись к древнему и очень ценному контенту. Приятно слушать рассказ историка, чувствуется, что за каждым словом стоит целый том знаний.

    Очень понравилась экскурсия с Юлией. Мы посетили церковь Спаса в Нередице, церковь на Волотовом поле и
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы! Я увидела устье реки
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    Мсты и осуществила свою Мечту с детства 🙏🏼 Прошлись по озеру Ильмень под парусом и приняла непосредственное участие в подготовке паруса! Научилась вязать беседочный узел 🪢😃 Хочется отметить пунктуальность, доброжелательность организатора этого мероприятия Александра! И конечно разговор очень интересный о Пути из варяг в греки пролегающем здесь! Просто сказочное путешествие! Благодарю, Александр, успехов и больше счастливых людей на борту вашего корабля!

    Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
  2. Три монастыря Великого Новгорода (на вашем автомобиле)
  3. Путешествие по древней Новгородской земле
  4. Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
  5. Старинные монастыри под Великим Новгородом (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Выездные" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 1 100 до 14 970. Туристы уже оставили гидам 358 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии по окрестностям Великого Новгорода и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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