1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
14 970₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Монастыри Великого Новгорода: путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю и духовность Великого Новгорода, посетив три его знаменитых монастыря. Исследуйте архитектуру и узнайте удивительные истории
Начало: В центре города
Завтра в 15:00
10 июня в 08:30
7 334₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие по древней Новгородской земле
Проехать по следам князя Рюрика, посетить старинные церкви и насладиться идиллическими пейзажами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
Погрузитесь в прошлое и настоящее Великого Новгорода! Проедьте по старинным улицам, посетите знаковые храмы и музеи, насладитесь природой
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 540₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по старинным монастырям Великого Новгорода
Исследуйте вековые святыни Великого Новгорода, посетив Хутынскую и Николо-Вяжищскую обители. Уникальный шанс прикоснуться к истории
Начало: Сенная площадь
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Перынский скит и Юрьев монастырь
Погрузитесь в атмосферу древнего Новгорода с экскурсией в Перынский скит и Юрьев монастырь
Начало: На Сенной площади
Завтра в 15:30
10 июня в 08:00
6 667₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
6 часов
По Аракчеевской дороге: погружение в неизвестную историю Новгорода
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по следам великих деятелей России и их вдохновения на новгородской земле
Начало: Великий Новгород, район Кречевицы
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1 час
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
Насладиться видами реки Волхов и сделать живописные кадры с воды
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу (на вашем автомобиле)
Экскурсия по древнему городу с посещением двух музеев: Ф.М. Достоевского и Северо-Западного фронта
Начало: По договоренности
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 540₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Интерактивное путешествие в музей-мельницу Новгородской земли
Окунитесь в историю Новгородской земли на интерактивной экскурсии по старинной мельнице у озера Ильмень. Узнайте о быте и традициях поозёров
Начало: На Сенной площади
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
5 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Древние храмы Новгородчины на авто - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, посетив древние храмы и узнавая интересные факты о родине России
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
История и традиции Валдая (на вашем автомобиле)
Путешествие в город колокольного звона и знакомство с архитектурой Иверского монастыря
Начало: По договоренности
10 июня в 13:00
12 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческое путешествие по Хутынскому и Юрьеву монастырям Великого Новгорода
Погрузитесь в историю Древней Руси, посетив Хутынский и Юрьев монастыри. Ощутите благодатную атмосферу и узнайте об их значимости
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великий Новгород: путешествие в истоки русской истории через мастер-класс
Приглашаем на уникальный мастер-класс, где вы окунетесь в атмосферу IX века и узнаете, как начиналась история Великого Новгорода
Начало: 173000, Великий Новгород, Сенная площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Главные монастыри Новгорода: путешествие в древнюю Русь
Погрузитесь в уникальную атмосферу древнего Новгорода, посетив его знаменитые монастыри и узнав их тайны
Начало: Сенная площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
7 часов
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
Путешествие по жизненному и творческому пути писателя в компании аудиогида
Начало: От указанного вами адреса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
Увидеть восемь церквей и храмов Великого Новгорода за 1 час
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра5 июня 2024Просто потрясающая и интересная поездка!
- ААлла4 июня 2024Елена замечательный экскурсовод! Прекрасное знание материала, умение подать его, доброжелательность. Мы получили огромное удовольствие от этой экскурсии.
- ООльга3 июня 2024Отличная экскурсия. Очень познавательная.
- ВВалентина2 июня 2024Большое спасибо экскурсоводу Ирине за чудесную экскурсию по Новгородским монастырям. Было душевно, интересно. Спасибо экскурсоводу за сделанные фотографии, мы сами
- ЕЕвгения28 мая 2024Были с Ириной на экскурсии «Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь» и получили большое удовольствие от интересного, насыщенного рассказа. Ирина
- ФФилатова27 мая 2024Спасибо. Экскурсия интересная, познавательная, красивая Рекомендуем.
- ККсения25 мая 2024Замечательная индивидуальная экскурсия от гида Людмилы, где я узнала многое из истории не только Великого Новгорода, но и нашей страны
- ББорис24 мая 2024Как здорово, что есть такие гиды как Ирина. Совпали наше желание побольше увидеть и узнать и ее побольше дать интересной
- ААндрей22 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Юлией. Мы посетили церковь Спаса в Нередице, церковь на Волотовом поле и Варлаамо-Хутынский монастырь. Хорошо организованная
- ЕЕкатерина20 мая 2024Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы! Я увидела устье реки
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Выездные»
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Сейчас в Великом Новгороде в категории "Выездные" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 1 100 до 14 970. Туристы уже оставили гидам 358 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии по окрестностям Великого Новгорода и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август