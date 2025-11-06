Несколько веков Великий Новгород был важным звеном между Европой и Русью.
Экскурсия предлагает прогулку по Торговой стороне старого города, обсуждение коммерческих связей с Ганзой и специфику товарооборота. Посетители увидят древние храмы, фрески и знаменитую икону.
Путешествие по средневековому Новгороду станет ближе и понятнее, раскрывая секреты архитектуры и истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура Новгорода
- 🖼️ Фрески Феофана Грека
- 🛍️ История торговли с Ганзой
- ⛪ Посещение древних храмов
- 📜 Легенды и предания Новгорода
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Николо-Дворищенский собор
- Гостиный двор
- Церковь Спаса на Ильине
- Церковь Параскевы Пятницы
- Знаменский собор
- Петровский путевой дворец
Описание экскурсии
- Вы узнаете, почему Николо-Дворищенский собор занимает главное место в архитектурном ансамбле новгородского Торга
- Посетите белую аркаду Гостиного двора — самый заметный символ Ярославова дворища и Торга и поймёте, как это место выглядело в Средневековье
- Выясните историю каждого собора, расположенного на Ярославском дворище
- Прогуляетесь по набережной Александра Невского и пешеходной улице Ильина
- Рассмотрите сохранившиеся в церкви Спаса на Ильине фрески Феофана Грека
- Полюбуетесь церковью Параскевы Пятницы и Знаменским собором — памятником зодчества 17 века
- Услышите предания и легенды, с которыми связана история иконы «Знамение»
- Мы увидим Петровский путевой дворец в стиле русской неоготической архитектуры
- Обсудим композицию типичной городской усадьбы 18 века
А ещё вы узнаете:
- Какие товары перевозили по пути «из варяг в греки»
- Какие из этих товаров поступали на рынки других русских городов, а какие отправлялись на экспорт
- Как строились коммерческие отношения средневекового Новгорода с Ганзой
- И многое другое!
Организационные детали
- Дополнительно (по желанию) оплачивается разрешение на посещение группой церкви Спаса на Ильине — 1000 ₽ и входные билеты — 150 ₽/чел.
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 10 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ярославовом дворище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 4745 туристов
Добрый день! Меня зовут Анна, я представляю команду гидов в Великом Новгороде. Мы поможем вам прикоснуться к богатой истории нашего края и посетить его самые интересные места.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталия
6 ноя 2025
Хорошие впечатления от экскурсии, Ольга интересно рассказывала, отвечала на вопросы
Александра
8 окт 2025
Все понравилось, спасибо ☺️
Е
Евгения
5 окт 2025
Лариса потрясающий экскурсовод. Отвечала на всем мои вопросы, иногда торопливые, показала и рассказала много вещей, о которых я не знала. Ставлю отлично!
Е
Екатерина
11 сен 2025
Хочется поблагодарить экскурсовода Лидию за прекрасную экскурсию. В спокойной мягкой манере через архитектуру Лидия рассказала нам всю историю города.
Для нас было очень ценно, что нас не закидали датами и историческими анекдотами. Это был чудесный раасказ, наполненный любовью к городу и его жителям.
Спасибо огромное!
Марина
12 авг 2025
Были на экскурсии семьей. Две дочери 16-ти лет. Всем материал был понятен и доступен. Эльвира - прекрасный экскурсовод. 2 часа пролетели очень быстро. Можно было еще слушать и слушать ее. Если бы экскурсию дополнить легендами, было бы еще интереснее. Можно было бы еще 1 час ходить, наслаждаться историей и слушать Эльвиру.
Ольга
23 июл 2025
В июле 2025 года были проездом в Великом Новгороде и вместе с экскурсоводом Лидией познавали культурное и историческое наследие города. На экскурсии было очень интересно всем и взрослым и детям (самым младшим-8 лет).
И
Ирина
17 июн 2025
Экскурсию проводила экскурсовод Эльвира. Отлично была проведена экскурсия, на очень высоком уровне. Нам всё понравилось: и скорость продвижения по улицам города, и тембр голоса Эльвиры, и подача материала, и внимание к интересным моментам, и глубокие знания темы (на все вопросы получили исчерпывающие ответы). Спасибо, Эльвира!
А
Алексей
16 июн 2025
День добрый.
В первый раз были в городе, поэтому решили взять простую обзорную экскурсию, без, скажем так, глубокого погружения. Историю знали, многие факты были нам известны, что позволило общаться с экскурсоводом
