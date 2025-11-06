читать дальше

Лидией на достаточно высоком, как нам кажется, уровне. Прошлись по Ярославскому дворищу, узнали что-то новое, поговорили об истории места, пообсуждали древних новгородцев). Далее нам предложили сходить в Преображенскую церковь (в описании экскурсии это было как опция) и мы согласились, о чем ни разу не пожалели. Прекрасное древнее здание с росписями (точнее их остатками) самого Феофана Грека. Производит просто неизгладимое впечатление, такую роспись больше нигде не увидеть и самое главное, что Лидия просто эмоционально загорелась, рассказывая о письме Грека, о его каноне и символизме росписи, так, что ее настроение передалось, я думаю, и нам - мы вышли из церкви полные впечатлений и еще долго потом обсуждали увиденное.

Лидии огромное спасибо за проведенную экскурсию, за множество интересного и прекрасное настроение, которое она нам подарила на весь оставшийся вечер). Даже ремонт и благоустройство дворища не помешали).

Экскурсия однозначно для взрослых, которые знают и любят историю.

PS Новгород просто прекрасен своей чистотой и зеленью, ухоженными домами и атмосферой спокойствия и какого-то уюта)