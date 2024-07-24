Экскурсии в Старую Руссу из Великого Новгорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Старая Русса» в Великом Новгороде, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу (на вашем автомобиле)
14 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу (на вашем автомобиле)
Путешествие из Великого Новгорода в Старую Руссу на вашем автомобиле: откройте для себя древний город с богатой историей и культурой
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
7 дек в 10:00
6 540 за всё до 5 чел.
Сердце и душа Руси: из Великого Новгорода - в Старую Руссу
На автобусе
9 часов
Групповая
Сердце и душа Руси: из Великого Новгорода - в Старую Руссу
Прогуляться по аллеям парка-курорта и услышать его легенды и предания
Начало: На Предтеченской улице
Расписание: в воскресенье в 08:00
8 дек в 08:00
15 дек в 08:00
3 500 за человека
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
На машине
7 часов
Аудиогид
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
Путешествие по жизненному и творческому пути писателя в компании аудиогида
Начало: От указанного вами адреса
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Монахова
    24 июля 2024
    Из Великого Новгорода - в Старую Руссу (на вашем автомобиле)
    Всем добрый день! Очень понравился город Старая Русса, уютный,зеленый,душевные люди, гиды, которые нас сопровождали выше всяких похвал, все на одном
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    дыхании, с любовью и воодушевлением, а в конце экскурсии в музее Западного фронта мы просто все включая гида плакали. Честь и хвала таким рассказчикам, которые так радеют и хранят память о наших защитников.

    Всем добрый день! Очень понравился город Старая Русса, уютный,зеленый,душевные люди, гиды, которые нас сопровождали выше всякихВсем добрый день! Очень понравился город Старая Русса, уютный,зеленый,душевные люди, гиды, которые нас сопровождали выше всякихВсем добрый день! Очень понравился город Старая Русса, уютный,зеленый,душевные люди, гиды, которые нас сопровождали выше всякихВсем добрый день! Очень понравился город Старая Русса, уютный,зеленый,душевные люди, гиды, которые нас сопровождали выше всякихВсем добрый день! Очень понравился город Старая Русса, уютный,зеленый,душевные люди, гиды, которые нас сопровождали выше всякихВсем добрый день! Очень понравился город Старая Русса, уютный,зеленый,душевные люди, гиды, которые нас сопровождали выше всяких
  • К
    Карпова
    16 января 2024
    Из Великого Новгорода - в Старую Руссу (на вашем автомобиле)
    Экскурсия «Из Великого Новгорода — в Старую Руссу на вашем авто» ставим десять баллов из десяти. Великолепные экскурсоводы в музеях. Влюбились в Старую Руссу, хотелось бы вернуться в город и на курорт. С уважением, Наталья.
  • А
    Анна
    8 января 2024
    Из Великого Новгорода - в Старую Руссу (на вашем автомобиле)
    С одной стороны, Старая Русса пленила нас своей сдержанной и при этом величавой красотой (наверное, неслучайно здесь на долгие годы
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    "остановился" Ф. М. Достоевский с семьёй). С другой стороны, этот город - символ многих памятных исторических событий, касающихся и каждого из нас, и Отечества вообще. Кроме того, Старая Русса олицетворяет богатые недра русской земли (здесь лечатся минеральными водами). А познакомил нас с этим знаковым местом коллектив Музея Ф. М. Достоевского и Музея Северо-западного фронта. Благодарим Вас за Ваши знания, за Ваш труд. Надеемся снова вернуться в Старую Руссу.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Старая Русса»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Великого Новгорода - в Старую Руссу (на вашем автомобиле)
  2. Сердце и душа Руси: из Великого Новгорода - в Старую Руссу
  3. На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Софийский собор
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Самое главное
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Витославлицы
  9. Рюриково Городище
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в декабре 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Старая Русса" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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