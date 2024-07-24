4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу (на вашем автомобиле)
Путешествие из Великого Новгорода в Старую Руссу на вашем автомобиле: откройте для себя древний город с богатой историей и культурой
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
7 дек в 10:00
6 540₽ за всё до 5 чел.
9 часов
Групповая
Сердце и душа Руси: из Великого Новгорода - в Старую Руссу
Прогуляться по аллеям парка-курорта и услышать его легенды и предания
Начало: На Предтеченской улице
Расписание: в воскресенье в 08:00
8 дек в 08:00
15 дек в 08:00
3 500₽ за человека
7 часов
Аудиогид
На экскурсионном такси - к Достоевскому в Старую Руссу
Путешествие по жизненному и творческому пути писателя в компании аудиогида
Начало: От указанного вами адреса
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММонахова24 июля 2024Всем добрый день! Очень понравился город Старая Русса, уютный,зеленый,душевные люди, гиды, которые нас сопровождали выше всяких похвал, все на одном
- ККарпова16 января 2024Экскурсия «Из Великого Новгорода — в Старую Руссу на вашем авто» ставим десять баллов из десяти. Великолепные экскурсоводы в музеях. Влюбились в Старую Руссу, хотелось бы вернуться в город и на курорт. С уважением, Наталья.
- ААнна8 января 2024С одной стороны, Старая Русса пленила нас своей сдержанной и при этом величавой красотой (наверное, неслучайно здесь на долгие годы
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Старая Русса»
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