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"остановился" Ф. М. Достоевский с семьёй). С другой стороны, этот город - символ многих памятных исторических событий, касающихся и каждого из нас, и Отечества вообще. Кроме того, Старая Русса олицетворяет богатые недра русской земли (здесь лечатся минеральными водами). А познакомил нас с этим знаковым местом коллектив Музея Ф. М. Достоевского и Музея Северо-западного фронта. Благодарим Вас за Ваши знания, за Ваш труд. Надеемся снова вернуться в Старую Руссу.