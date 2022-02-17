Светский Новгород: Золотая кладовая и экспозиция истории Новгорода

Мы предлагаем посетить одно из самых значительных собраний ювелирного искусства в России, знаменитую Грановитую палату

Индивидуальная
Мы предлагаем посетить одно из самых значительных собраний ювелирного искусства в России, знаменитую Грановитую палату.

На выставке представлено около двухсот памятников золотого и серебряного дела, мелкой пластики византийских, русских и западноевропейских мастеров. Также гостей ждет увлекательная экскурсия по экспозиции "История Новгорода и Новгородской земли".

Коллекция является самым большим в мире собранием средневековых археологических предметов и имеет эталонный характер.
Светский Новгород: Золотая кладовая и экспозиция истории Новгорода
Светский Новгород: Золотая кладовая и экспозиция истории Новгорода
Светский Новгород: Золотая кладовая и экспозиция истории Новгорода
Светский Новгород: Золотая кладовая и экспозиция истории Новгорода
Светский Новгород: Золотая кладовая и экспозиция истории Новгорода
Светский Новгород: Золотая кладовая и экспозиция истории Новгорода
Светский Новгород: Золотая кладовая и экспозиция истории Новгорода

Что вы можете увидеть 🤩

  • Грановитая (Владычная) палата
  • экспозиция "История Новгорода и новгородской земли"
  • здание Присутственных мест
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Мы предлагаем посетить одно из самых значительных собраний ювелирного искусства в России, знаменитую Грановитую палату. На выставке представлено около двухсот памятников золотого и серебряного дела, мелкой пластики византийских, русских и западноевропейских мастеров.
Также гостей ждет увлекательная экскурсия по экспозиции "История Новгорода и Новгородской земли". Коллекция является самым большим в мире собранием средневековых археологических предметов и имеет эталонный характер.
Предметы быта из керамики, металла и дерева, кости, детали костюма из кожи, ткани, образцы вооружения и средств передвижения, музыкальные инструменты в сочетании с документальным, нумизматическим материалом дают яркое и верное представление о средневековом Новгороде.
Многие экспонаты, и, прежде всего, берестяные грамоты, являются в полном смысле слова уникальными. Такого их количества и многообразия нельзя увидеть больше нигде.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • входные билеты
  • эксукрсионное обслуживание
Что не входит
Место начала и завершения?
Великий Новгород, Сенная площадь
Когда и сколько длится
Когда: Среда - воскресенье
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • При посещении музеев обязательно ношение защитной маски. Посетителям старше 18 лет необходимо предъявлять QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19, либо QR-код, подтверждающий перенесение COVID-19 в течение последних 6 календарных месяцев либо сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и паспорт
  • Для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации, при наличии подлежащего учёту медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний и заверенного в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации, наделённым такими полномочиями), и выданного в бумажной форме или в виде двухмерного штрихового кода (QR-кода) отрицательного результата ПЦР-исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, выполненного за сутки до посещения музея
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Среда - воскресенье

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