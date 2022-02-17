Мы предлагаем посетить одно из самых значительных собраний ювелирного искусства в России, знаменитую Грановитую палату. На выставке представлено около двухсот памятников золотого и серебряного дела, мелкой пластики византийских, русских и западноевропейских мастеров.

Также гостей ждет увлекательная экскурсия по экспозиции "История Новгорода и Новгородской земли". Коллекция является самым большим в мире собранием средневековых археологических предметов и имеет эталонный характер.

Предметы быта из керамики, металла и дерева, кости, детали костюма из кожи, ткани, образцы вооружения и средств передвижения, музыкальные инструменты в сочетании с документальным, нумизматическим материалом дают яркое и верное представление о средневековом Новгороде.

Многие экспонаты, и, прежде всего, берестяные грамоты, являются в полном смысле слова уникальными. Такого их количества и многообразия нельзя увидеть больше нигде.