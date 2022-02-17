Мы предлагаем посетить одно из самых значительных собраний ювелирного искусства в России, знаменитую Грановитую палату
Индивидуальная
Мы предлагаем посетить одно из самых значительных собраний ювелирного искусства в России, знаменитую Грановитую палату.
На выставке представлено около двухсот памятников золотого и серебряного дела, мелкой пластики византийских, русских и западноевропейских мастеров. Также гостей ждет увлекательная экскурсия по экспозиции "История Новгорода и Новгородской земли".
Коллекция является самым большим в мире собранием средневековых археологических предметов и имеет эталонный характер.
На выставке представлено около двухсот памятников золотого и серебряного дела, мелкой пластики византийских, русских и западноевропейских мастеров. Также гостей ждет увлекательная экскурсия по экспозиции "История Новгорода и Новгородской земли".
Коллекция является самым большим в мире собранием средневековых археологических предметов и имеет эталонный характер.
Что вы можете увидеть 🤩
- Грановитая (Владычная) палата
- экспозиция "История Новгорода и новгородской земли"
- здание Присутственных мест
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Мы предлагаем посетить одно из самых значительных собраний ювелирного искусства в России, знаменитую Грановитую палату. На выставке представлено около двухсот памятников золотого и серебряного дела, мелкой пластики византийских, русских и западноевропейских мастеров.
Также гостей ждет увлекательная экскурсия по экспозиции "История Новгорода и Новгородской земли". Коллекция является самым большим в мире собранием средневековых археологических предметов и имеет эталонный характер.
Предметы быта из керамики, металла и дерева, кости, детали костюма из кожи, ткани, образцы вооружения и средств передвижения, музыкальные инструменты в сочетании с документальным, нумизматическим материалом дают яркое и верное представление о средневековом Новгороде.
Многие экспонаты, и, прежде всего, берестяные грамоты, являются в полном смысле слова уникальными. Такого их количества и многообразия нельзя увидеть больше нигде.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- входные билеты
- эксукрсионное обслуживание
- Что не входит
- Место начала и завершения?
- Великий Новгород, Сенная площадь
- Когда и сколько длится
- Когда: Среда - воскресеньеЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- При посещении музеев обязательно ношение защитной маски. Посетителям старше 18 лет необходимо предъявлять QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19, либо QR-код, подтверждающий перенесение COVID-19 в течение последних 6 календарных месяцев либо сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и паспорт
- Для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации, при наличии подлежащего учёту медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний и заверенного в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации, наделённым такими полномочиями), и выданного в бумажной форме или в виде двухмерного штрихового кода (QR-кода) отрицательного результата ПЦР-исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, выполненного за сутки до посещения музея
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Среда - воскресенье
Новгородика — Ваш гид в Великом Новгороде
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода
Еще несколько похожих предложений в Великом Новгороде
Индивидуальная
Наталья
Величие Новгорода
Значение города в торговой, религиозной и культурной истории России на обзорной экскурсии
48804 148₽ за 1-5 чел.
Индивидуальная
Гид
Новгород романтический
На пешеходной экскурсии мы следуем самым востребованным маршрутом с самыми знаменитыми достопримечательностями нашего
от 4 500₽ за 1-2 чел.
Индивидуальная
Гиды
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте
Великий Новгород - один из древнейших городов России
от 6 000₽ за 1-5 чел.
Индивидуальная
Алексей
Экскурсионный тур по Великому Новгороду
Господин Великий Новгород, Отец городов русских - каких только лестных слов он не удостаивался на протяжении столетий
3 000₽ за 1 человека
Индивидуальная
Ирина
Монастыри Великого Новгорода
Посетить три монастыря и понять, как их история вплетается в летопись города
4 550₽ за 1-40 чел.
Мини-группа
Волхва
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
Всего за три часа мы с вами побываем в самых красивых уголках Новгорода
1 300₽ за 1 человека
Индивидуальная
Марина
Тайны Неревского конца в Великом Новгороде
Погулять по колоритному району и погрузиться в мир средневекового Новгорода
3 000₽ за 1-10 чел.
Индивидуальная
Аркадий
Мир фресок Великого Новгорода
Погрузиться в прекрасный и таинственный духовный мир древнерусской настенной живописи
3 800₽ за 1-10 чел.
Индивидуальная
WeGoTrip
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - «Детинцу»
Прикоснитесь к истории Великого Новгорода на прогулке по древнейшему из сохранившихся в России кремлей
1 090₽ за 1 человека
Индивидуальная
Ирина
Былинное Поозерье: Перынский скит и Юрьев монастырь
Познакомиться с одним из древнейших монастырей страны и прикоснуться к эпохе крещения Руси
3 900₽ за 1-40 чел.
Индивидуальная
Павел
Хмельная история Великого Новгорода
Узнать о местной многовековой культуре пития и продегустировать горячительные напитки
60005 400₽ за 1-6 чел.
Индивидуальная
Алексей
Экскурсионные туры на Валдай
Валдай - это небольшой городок в 2 часах езды от Великого Новгорода
4 500₽ за 1 человека