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Вас ждёт увлекательное и познавательное путешествие в прошлое Великого Новгорода — от каменного века до 17 столетия. Вы пройдёте по музейным залам, где представлен быт древних новгородцев.



Узнаете, что они носили, чем и из чего ели, по каким улицам ходили, как сражались, путешествовали и отдыхали.