Вас ждёт увлекательное и познавательное путешествие в прошлое Великого Новгорода — от каменного века до 17 столетия. Вы пройдёте по музейным залам, где представлен быт древних новгородцев.
Узнаете, что они носили, чем и из чего ели, по каким улицам ходили, как сражались, путешествовали и отдыхали.
Узнаете, что они носили, чем и из чего ели, по каким улицам ходили, как сражались, путешествовали и отдыхали.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы увидите находки, сделанные археологами в Великом Новгороде и его окрестностях — украшения, оружие, орудия труда и многое другое.
- Взглянете на сохранившиеся почти в неизменном виде предметы из дерева, кожи, кости, бересты и других материалов.
- Рассмотрите те самые поршни, которыми шевелили наши предки, а также копоушки, кресала и другие необходимые в древнем быту вещи.
- Прочитаете письма живших столетия назад новгородцев — знаменитые берестяные грамоты.
- Погрузитесь в мир средневекового человека.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей — 250 руб. /взрослые, 150 руб. /учащиеся старше 14 лет, бесплатно/дети до 14 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе улицы Дворцовой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элита — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 152 туристов
Привет, я режиссёр документальных фильмов, преподавала в Санкт-Петербургском университете культуры и искусств, а сейчас режиссёр авторских экскурсий. Я собрала для вас самую интересную и важную информацию и разработала маршруты, полныеЗадать вопрос
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