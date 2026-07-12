Май-сентябрь идеально подходят для экскурсии в Белой башне благодаря приятной атмосфере и возможности насладиться панорамными видами с верхнего яруса.

Представьте себя защитником древнего Новгорода, стоящим на страже в Белой башне.Эта экскурсия предлагает не только взглянуть на город с высоты, но и погрузиться в его историю 16-17 веков.Вас ждет встреча

с историей Окольного города, рассказы о штурме Новгорода и повседневная жизнь его защитников. Современные медиапособия и восковые фигуры жителей оживят прошлое, а гид-историк раскроет малоизвестные факты. Экскурсия подойдет любителям истории и тем, кто хочет увидеть Великий Новгород под новым углом

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Башня снизу доверху

Перед вами предстанет единственная сохранившаяся башня Окольного города — внешнего кольца укреплений древнего Новгорода. Рядом вы увидите земляной вал со рвом и реконструкции деревянных крепостных стен. Затем изучите экспозицию и подниметесь на верхний ярус — отсюда открываются красивые виды на окрестности.

Хроники Новгородской крепости

Рассказ посвящен истории и устройству цитадели, а также штурму Новгорода шведскими войсками в 1611 году. Вы узнаете, какими были Окольный и Малый земляной город, а также сам Детинец (Новгородский кремль).

Люди и их быт в крепости

Отдельной темой станет повседневная жизнь Алексеевской башни и других частей огромной крепости. Мы расскажем о тех, кто нес службу и об их обязанностях. Например, поговорим о рутине простых пушкарей, а с помощью экспонатов вы разберетесь, как подготовить и зарядить пушку и даже попробуете сделать выстрел.

Современный формат

Экспозицию башни недавно дополнили медиапособиями — интерактивными экранами и проектором. Теперь гости не просто слушают рассказы гида, но лучше понимают их благодаря 3D-реконструкциям, которые можно покрутить и рассмотреть детали. Оживить историю вам также помогут восковые фигуры жителей башни.

Кому подойдет экскурсия

Людям, которые интересуются историей и хотят лучше представить, каким был Великий Новгород в прошлом. Школьникам и студентам понравятся и будут полезны медиапособия.

Организационные детали