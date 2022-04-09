Как за каменной стеной: экскурсия в Белой башне

Изучить экспозицию вместе с ее автором, перенестись в прошлое и полюбоваться Великим Новгородом

Индивидуальная
Вас ждет единственная башня древнего города, в которую можно попасть — она впечатляет и снаружи, и внутри.

Но главное, в Алексеевской (Белой) башне вы получите яркое представление о том, как выглядел Новгород в 16-17 веках, и о тех, кто его защищал.

В этом помогут гид-историк, который расскажет о хрониках башни простым языком, интерактивные экспонаты и фигуры жителей.
Как за каменной стеной: экскурсия в Белой башне
Как за каменной стеной: экскурсия в Белой башне
Как за каменной стеной: экскурсия в Белой башне
Как за каменной стеной: экскурсия в Белой башне
Как за каменной стеной: экскурсия в Белой башне
Как за каменной стеной: экскурсия в Белой башне
Как за каменной стеной: экскурсия в Белой башне
Как за каменной стеной: экскурсия в Белой башне
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Что вас ожидает

Башня снизу доверху

Перед вами предстанет единственная сохранившаяся башня Окольного города — внешнего кольца укреплений древнего Новгорода. Рядом вы увидите земляной вал со рвом и реконструкции деревянных крепостных стен. Затем изучите экспозицию и подниметесь на верхний ярус — отсюда открываются красивые виды на окрестности.

Хроники Новгородской крепости

Рассказ посвящен истории и устройству цитадели, а также штурму Новгорода шведскими войсками в 1611 году. Вы узнаете, какими были Окольный и Малый земляной город, а также сам Детинец (Новгородский кремль).

Люди и их быт в крепости

Отдельной темой станет повседневная жизнь Алексеевской башни и других частей огромной крепости. Мы расскажем о тех, кто нес службу и об их обязанностях. Например, поговорим о рутине простых пушкарей, а с помощью экспонатов вы разберетесь, как подготовить и зарядить пушку и даже попробуете сделать выстрел.

Современный формат

Экспозицию башни недавно дополнили медиапособиями — интерактивными экранами и проектором. Теперь гости не просто слушают рассказы гида, но лучше понимают их благодаря 3D-реконструкциям, которые можно покрутить и рассмотреть детали. Оживить историю вам также помогут восковые фигуры жителей башни.

Кому подойдет экскурсия

Людям, которые интересуются историей и хотят лучше представить, каким был Великий Новгород в прошлом. Школьникам и студентам понравятся и будут полезны медиапособия.

Организационные детали

  • Билеты в башню включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведет гид-создатель экспозиции в Белой башне, кандидат исторических наук и автор путеводителей и книг об истории Великого Новгорода
  • К сожалению, подъем на верхние ярусы башни невозможен для людей, передвигающихся на колясках

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Белой башни
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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