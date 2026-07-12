Откройте для себя уникальную историю Великого Новгорода через экскурсию в Белой башне с гидом-историком и интерактивными экспонатами
Представьте себя защитником древнего Новгорода, стоящим на страже в Белой башне.
Эта экскурсия предлагает не только взглянуть на город с высоты, но и погрузиться в его историю 16-17 веков.
Вас ждет встреча читать дальшеуменьшить
с историей Окольного города, рассказы о штурме Новгорода и повседневная жизнь его защитников.
Современные медиапособия и восковые фигуры жителей оживят прошлое, а гид-историк раскроет малоизвестные факты. Экскурсия подойдет любителям истории и тем, кто хочет увидеть Великий Новгород под новым углом
Май-сентябрь идеально подходят для экскурсии в Белой башне благодаря приятной атмосфере и возможности насладиться панорамными видами с верхнего яруса.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Алексеевская башня
Земляной вал
Реконструкции деревянных крепостных стен
Новгородский кремль
Описание экскурсии
Башня снизу доверху
Перед вами предстанет единственная сохранившаяся башня Окольного города — внешнего кольца укреплений древнего Новгорода. Рядом вы увидите земляной вал со рвом и реконструкции деревянных крепостных стен. Затем изучите экспозицию и подниметесь на верхний ярус — отсюда открываются красивые виды на окрестности.
Хроники Новгородской крепости
Рассказ посвящен истории и устройству цитадели, а также штурму Новгорода шведскими войсками в 1611 году. Вы узнаете, какими были Окольный и Малый земляной город, а также сам Детинец (Новгородский кремль).
Люди и их быт в крепости
Отдельной темой станет повседневная жизнь Алексеевской башни и других частей огромной крепости. Мы расскажем о тех, кто нес службу и об их обязанностях. Например, поговорим о рутине простых пушкарей, а с помощью экспонатов вы разберетесь, как подготовить и зарядить пушку и даже попробуете сделать выстрел.
Современный формат
Экспозицию башни недавно дополнили медиапособиями — интерактивными экранами и проектором. Теперь гости не просто слушают рассказы гида, но лучше понимают их благодаря 3D-реконструкциям, которые можно покрутить и рассмотреть детали. Оживить историю вам также помогут восковые фигуры жителей башни.
Кому подойдет экскурсия
Людям, которые интересуются историей и хотят лучше представить, каким был Великий Новгород в прошлом. Школьникам и студентам понравятся и будут полезны медиапособия.
Организационные детали
Билеты в башню включены в стоимость
Экскурсию для вас проведет гид-создатель экспозиции в Белой башне, кандидат исторических наук и автор путеводителей и книг об истории Великого Новгорода
К сожалению, подъем на верхние ярусы башни невозможен для людей, передвигающихся на колясках
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Белой башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провели экскурсии для 2286 туристов
Мы команда увлеченных профессионалов, которая сможет показать вам Великий Новгород с лучшей стороны, рассказать о нем сотни удивительных историй и ответить на все вопросы. Ждем вас на наших авторских экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
1
3
–
2
–
1
–
Татьяна
Спасибо большое Илье за его знания и интересный рассказ. экспозиция на самом деле маленькая, конечно Илья рассказывал много интересного из истории, что я лично и предполагала, и в его сторону только положительные отзывы, однако, на мой взгляд, ценообразование неадекватное, за часовую экскурсию по столь небольшой экспозиции, даже с учетом очень грамотного экскурсовода на мой взгляд 8000 перебор
Вам был полезен этот отзыв?
В
Виктория
Нашей семье очень понравилась экскурсия, было интересно как взрослым, так и детям, экскурсию проводил музейный работник, составитель экспозиции Белой башни. Мы очень впечатлены, экскурсию всем рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александра
Экскурсию в Белой башне проводил Илья, создатель экспозиции и душа музея. Илья великолепно рассказывает об истории Новгорода в таких деталях, на которые нет времени на школьных уроках: о месте Новгорода читать дальшеуменьшить
в экономике и обороне государства, об истории развития фортификации, изменении облика и назначения оборонительных сооружений, об устройстве старинного оружия и доспехов и их эволюции, о быте защитников крепости. В таких рассказах история оживает.
Особенно замечательно отличное состояние башни, множество интерактивных экспонатов, что особенно интересно детям. История реставрации башни и создания музея, современные проблемы, с которыми сталкивается музей, - отдельная интересная тема, о которой интересно услышать из первых уст.
Большое спасибо Илье! Мы получили огромное удовольствие и от погружения в историю, и от общения с таким интересным человеком.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дарья
Отличная экскурсия! Огромная благодарность Илье за интересный рассказ. Информации было много, но при этом не избыточно. Заскучать не успел никто. Отвечал и на вопросы детей, и нас взрослых. Учитывал наши читать дальшеуменьшить
интересы при выборе тем. Белая башня - советую туда ходить именно с экскурсоводом, сами по себе объекты не столь информативны, но наличие интерактивных зон, в том числе игровых - это здорово! Дети до сих пор помнят, как заряжать пушку) Отдельная благодарность Павлу за организацию. Был форс-мажор, нам предложили огромное количество вариантов, и мы выбрали удобный нам. Кроме того, по совету Павла изменили в целом план нашего путешествия по Новгороду и ничуть не пожалели. За два дня посмотрели действительно многое и в Новгороде и в его окрестностях. В данном случае разделение организатора и экскурсовода вполне оправдало себя. Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Выбирала экскурсию для подростков. Очень понравилось. Сначала немного прошлись вдоль кремлевской стены и получили много новых сведений от нашего гида-историка Ильи. Это был наш третий день в Новгороде. Благодаря Илье читать дальшеуменьшить
более наглядно представили линии укрепления города, где они проходили, как выглядели. Экспозиция в башне дала еще более яркое представление о Новгороде, его истории и жителях. Илья очень интересно обо всем рассказывал, показывал. Вряд ли без него выставка произвела бы на нас такое сильное впечатление. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Экскурсия очень понравилась! Рекомендую экскурсию и, особенно, экскурсовода. Началась экскурсия от Грановитой палаты, затем прогулялись вдоль стен Кремля с наружной стороны. Илья рассказал нам про каждую башню и Кремль в читать дальшеуменьшить
общем, про три ступени защиты города, и, конечно, про Белую башню. Илья очень интересно провел экскурсию, материал излагался очень доступно(важно для ребенка), при этом глубоко. Ребенку очень понравились интерактивные экспонаты в музее Белой башни, особенно палить из пушки 😊. Спасибо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Великого Новгорода
Похожие экскурсии на «Как за каменной стеной: экскурсия в Белой башне»