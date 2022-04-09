Что вас ожидает

Башня снизу доверху

Перед вами предстанет единственная сохранившаяся башня Окольного города — внешнего кольца укреплений древнего Новгорода. Рядом вы увидите земляной вал со рвом и реконструкции деревянных крепостных стен. Затем изучите экспозицию и подниметесь на верхний ярус — отсюда открываются красивые виды на окрестности.

Хроники Новгородской крепости

Рассказ посвящен истории и устройству цитадели, а также штурму Новгорода шведскими войсками в 1611 году. Вы узнаете, какими были Окольный и Малый земляной город, а также сам Детинец (Новгородский кремль).

Люди и их быт в крепости

Отдельной темой станет повседневная жизнь Алексеевской башни и других частей огромной крепости. Мы расскажем о тех, кто нес службу и об их обязанностях. Например, поговорим о рутине простых пушкарей, а с помощью экспонатов вы разберетесь, как подготовить и зарядить пушку и даже попробуете сделать выстрел.

Современный формат

Экспозицию башни недавно дополнили медиапособиями — интерактивными экранами и проектором. Теперь гости не просто слушают рассказы гида, но лучше понимают их благодаря 3D-реконструкциям, которые можно покрутить и рассмотреть детали. Оживить историю вам также помогут восковые фигуры жителей башни.

Кому подойдет экскурсия

Людям, которые интересуются историей и хотят лучше представить, каким был Великий Новгород в прошлом. Школьникам и студентам понравятся и будут полезны медиапособия.

Организационные детали