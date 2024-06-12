Что вас ожидает: Только с нами вы сможете совершить увлекательное путешествие в обе стороны на скоростном судне на подводных крыльях «Восход» через озеро Ильмень в рыбацкую деревню Взвад, где сможете отведать знаменитую Взвадскую уху, щучьи котлеты и, при желании, посетить Старую Руссу. Старая Русса — крупнейший населённый пункт Старорусского района и третий по населению город Новгородской области. Посетив этот город, можно познакомиться со следующими достопримечательностями:

Собор Воскресения Христова — действующий православный храм на берегу реки Полисть;

Дом-музей Ф. М. Достоевского, в котором можно увидеть подлинные вещи писателя;

Водонапорная башня — постройки 1908-1909 годов, где после реставрации можно подняться на смотровую площадку;

Храм Старорусской иконы Божией Матери — православный храм в Старой Руссе;

• А также посетить Курорт «Старая Русса», в котором можно остановиться для прохождения лечения и оздоровления всего организма. Важная информация:

Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является временем отхода судна от причала.