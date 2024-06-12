После тридцатилетнего перерыва возобновлено водное сообщение между Новгородом и рыбацкой деревней Взвад через о. Ильмень. Деревня Взвад расположена на южном побережье озера Ильмень в дельте реки Ловать. Упоминается в летописях XII века как охотничьи угодья Ярослава Мудрого. Основной вид деятельности деревни связан с рыбной ловлей. Ежегодно здесь проводится праздник «День рыбака».
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 11:00, 13:30, 15:00, 17:00, 18:30
Что вас ожидает:
- Озеро Ильмень
- Рыбацкая деревня Взвад
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Только с нами вы сможете совершить увлекательное путешествие в обе стороны на скоростном судне на подводных крыльях «Восход» через озеро Ильмень в рыбацкую деревню Взвад, где сможете отведать знаменитую Взвадскую уху, щучьи котлеты и, при желании, посетить Старую Руссу. Старая Русса — крупнейший населённый пункт Старорусского района и третий по населению город Новгородской области. Посетив этот город, можно познакомиться со следующими достопримечательностями:
- Собор Воскресения Христова — действующий православный храм на берегу реки Полисть;
- Дом-музей Ф. М. Достоевского, в котором можно увидеть подлинные вещи писателя;
- Водонапорная башня — постройки 1908-1909 годов, где после реставрации можно подняться на смотровую площадку;
- Храм Старорусской иконы Божией Матери — православный храм в Старой Руссе;
• А также посетить Курорт «Старая Русса», в котором можно остановиться для прохождения лечения и оздоровления всего организма. Важная информация:
Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является временем отхода судна от причала.
С понедельника по четверг по расписанию
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (14+)
|1 100 ₽
|Детский (до 14 лет)
|850 ₽
|VIP-билет (места в vip-салоне)
|1 500 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Ильмень
- Рыбацкая деревня Взвад
Что включено
- Речная прогулка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Центральный причал «Ярославово Дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по четверг по расписанию
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является временем отхода судна от причала
- Экскурсия может быть отменена по причине неблагоприятных погодных условий
- Посадка на судно осуществляется в порядке «живой очереди»
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода
Похожие экскурсии из Великого Новгорода
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
14 970₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с архитектурой Древней Руси в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир русской деревни 16-18 веков и откройте для себя уникальные памятники домонгольской архитектуры
Начало: Сенная площадь
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1 час
Водная прогулка на Ильменский закат в Великом Новгороде
Озеро Ильмень в Великом Новгороде - живописные берега, старинные церкви и уютные деревни. Насладитесь закатом и интересными рассказами аудиогида
Начало: Центральный причал Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
800₽ за человека