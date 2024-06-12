Водный маршрут из Новгорода в рыбацкую деревню Взвад и обратно

После тридцатилетнего перерыва возобновлено водное сообщение между Новгородом и рыбацкой деревней Взвад через о. Ильмень. Деревня Взвад расположена на южном побережье озера Ильмень в дельте реки Ловать. Упоминается в летописях XII века как охотничьи угодья Ярослава Мудрого. Основной вид деятельности деревни связан с рыбной ловлей. Ежегодно здесь проводится праздник «День рыбака».
Водный маршрут из Новгорода в рыбацкую деревню Взвад и обратно
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 11:00, 13:30, 15:00, 17:00, 18:30

Что вас ожидает:

  • Озеро Ильмень
  • Рыбацкая деревня Взвад

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Только с нами вы сможете совершить увлекательное путешествие в обе стороны на скоростном судне на подводных крыльях «Восход» через озеро Ильмень в рыбацкую деревню Взвад, где сможете отведать знаменитую Взвадскую уху, щучьи котлеты и, при желании, посетить Старую Руссу. Старая Русса — крупнейший населённый пункт Старорусского района и третий по населению город Новгородской области. Посетив этот город, можно познакомиться со следующими достопримечательностями:
  • Собор Воскресения Христова — действующий православный храм на берегу реки Полисть;
  • Дом-музей Ф. М. Достоевского, в котором можно увидеть подлинные вещи писателя;
  • Водонапорная башня — постройки 1908-1909 годов, где после реставрации можно подняться на смотровую площадку;
  • Храм Старорусской иконы Божией Матери — православный храм в Старой Руссе;

• А также посетить Курорт «Старая Русса», в котором можно остановиться для прохождения лечения и оздоровления всего организма. Важная информация:

Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является временем отхода судна от причала.

С понедельника по четверг по расписанию

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (14+)1 100 ₽
Детский (до 14 лет)850 ₽
VIP-билет (места в vip-салоне)1 500 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Ильмень
  • Рыбацкая деревня Взвад
Что включено
  • Речная прогулка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Центральный причал «Ярославово Дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по четверг по расписанию
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является временем отхода судна от причала
  • Экскурсия может быть отменена по причине неблагоприятных погодных условий
  • Посадка на судно осуществляется в порядке «живой очереди»
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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