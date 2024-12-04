Экскурсия по Юрьеву монастырю и деревне Витославлицы предлагает уникальную возможность погрузиться в историю древнего Новгорода. Посетители смогут увидеть скит, где когда-то находилось языческое капище, и узнать о крещении Руси.
В Юрьевом
В Юрьевом
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю Новгорода
- ⛪ Посещение древнего монастыря
- 🗝️ Уникальные архитектурные памятники
- 🕰️ Атмосфера XIX века в Витославлицах
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Юрьев монастырь
- Собор Святого Георгия
- Музей деревянного зодчества Витославлицы
Описание экскурсии
Скит Юрьева монастыря
Место, где когда-то было разорено языческое капище Перуна. Поговорим, с чего начиналось крещение Руси и Новгорода и почему это происходило «огнём и мечом».
Юрьев монастырь
Самый древний монастырь Новгорода, и один из древнейших в России. Здесь сохранился собор Святого Георгия — одна из жемчужин Новгородской архитектуры 12 века. Я поделюсь его историей — необычайно насыщенной и интересной.
Музей деревянного зодчества «Витославлицы»
Одна из важнейших достопримечательностей Новгорода. Здесь нас ждёт погружение в атмосферу Новгородской деревни 19 века, с её обычаями, бытом, приметами. Здесь расположились избы, храмы, хозяйственные постройки — и всё это подлинное! Сначала я покажу вам лучшие экспонаты музея, затем дам свободное время, чтобы вы погуляли по территории самостоятельно.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в автопешеходном формате: между объектами будем перемещаться на автомобиле Toyota Camry
- Юрьев монастырь и cкит — территории действующих мужских монастырей, поэтому просим соблюдать дресс-код. У женщин должны быть закрыты колени и плечи, у мужчин — колени. У женщин приветствуется наличие платка (можно будет взять в храме)
- Отдельно приобретаются билеты в музей деревянного зодчества «Витославлицы»: 300 ₽/взрослый, 200 ₽/учащиеся, до 14 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 107 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, я уже более 15 лет провожу экскурсии по Великому Новгороду и Новгородской области. Я за индивидуальный подход, поэтому всегда учитываю пожелания гостей. Если вы хотите, чтобы информация была более доступна для деток, то и здесь проблем не будет. Искренне люблю свой прекрасный древний город и с радостью поделюсь этой любовью с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
4 дек 2024
Вторая наша экскурсия с прекрасным гидом Юлией, и снова полный восторг. Юлия прекрасный рассказчик, она не только очень много знает, она еще и передает это в живых образах,"кинемотографично", даже не
Ю
Юлия
21 окт 2024
Даже не раздумывайте!!! Смело заказывайте экскурсию у ГИДа Юлии! Полное погружение в историю. Настолько интересно передает информацию, что в определённый момент теряешь связь с реальным миром, это как на машине
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