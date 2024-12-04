Легендарный Юрьев монастырь и деревня «Витославлицы»

Познакомьтесь с историей Новгорода через посещение Юрьева монастыря и музея Витославлицы. Откройте для себя древние традиции и архитектуру
Экскурсия по Юрьеву монастырю и деревне Витославлицы предлагает уникальную возможность погрузиться в историю древнего Новгорода. Посетители смогут увидеть скит, где когда-то находилось языческое капище, и узнать о крещении Руси.

В Юрьевом
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монастыре, одном из старейших в России, сохранён собор Святого Георгия, который впечатляет своей архитектурой.

В музее Витославлицы гости познакомятся с бытом новгородских крестьян XIX века, увидят подлинные избы и храмы. Это путешествие во времени оставит незабываемые впечатления

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю Новгорода
  • ⛪ Посещение древнего монастыря
  • 🗝️ Уникальные архитектурные памятники
  • 🕰️ Атмосфера XIX века в Витославлицах
  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
Легендарный Юрьев монастырь и деревня «Витославлицы»
Легендарный Юрьев монастырь и деревня «Витославлицы»
Легендарный Юрьев монастырь и деревня «Витославлицы»
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Юрьев монастырь
  • Собор Святого Георгия
  • Музей деревянного зодчества Витославлицы

Описание экскурсии

Скит Юрьева монастыря

Место, где когда-то было разорено языческое капище Перуна. Поговорим, с чего начиналось крещение Руси и Новгорода и почему это происходило «огнём и мечом».

Юрьев монастырь

Самый древний монастырь Новгорода, и один из древнейших в России. Здесь сохранился собор Святого Георгия — одна из жемчужин Новгородской архитектуры 12 века. Я поделюсь его историей — необычайно насыщенной и интересной.

Музей деревянного зодчества «Витославлицы»

Одна из важнейших достопримечательностей Новгорода. Здесь нас ждёт погружение в атмосферу Новгородской деревни 19 века, с её обычаями, бытом, приметами. Здесь расположились избы, храмы, хозяйственные постройки — и всё это подлинное! Сначала я покажу вам лучшие экспонаты музея, затем дам свободное время, чтобы вы погуляли по территории самостоятельно.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в автопешеходном формате: между объектами будем перемещаться на автомобиле Toyota Camry
  • Юрьев монастырь и cкит — территории действующих мужских монастырей, поэтому просим соблюдать дресс-код. У женщин должны быть закрыты колени и плечи, у мужчин — колени. У женщин приветствуется наличие платка (можно будет взять в храме)
  • Отдельно приобретаются билеты в музей деревянного зодчества «Витославлицы»: 300 ₽/взрослый, 200 ₽/учащиеся, до 14 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
Ю
4 дек 2024
Вторая наша экскурсия с прекрасным гидом Юлией, и снова полный восторг. Юлия прекрасный рассказчик, она не только очень много знает, она еще и передает это в живых образах,"кинемотографично", даже не
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надо напрягать воображение, картины данего и недавнего прошлого оживают сами собой. Маршрут составлен идеально, чтобы успеть побывать в очень разных местах, все спокойно посмотрели и не устали. Отдельное спасибо за рассказ о местной кухне, все места, где побывали по ее рекомендации, очень понравились.))

Ю
21 окт 2024
Даже не раздумывайте!!! Смело заказывайте экскурсию у ГИДа Юлии! Полное погружение в историю. Настолько интересно передает информацию, что в определённый момент теряешь связь с реальным миром, это как на машине
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времени перенестись. Я потеряла счёт времени. Очень грамотно, информативно, безумно легко и интересно. Много новых фактов из истории узнала. Последнее время у Гидов одна "песня"- почитайте в интернете. Или просто, не брезгуют выдержками из Википедии. Юлия это совсем другое - очень грамотный историк, который не грузит датами, а рассказывает события. Повествует словно песню слушаешь. В какой то момент к нам даже некоторые сторонние тутуристы ушко присоединили 😄

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