Экскурсия по Юрьеву монастырю и деревне Витославлицы предлагает уникальную возможность погрузиться в историю древнего Новгорода. Посетители смогут увидеть скит, где когда-то находилось языческое капище, и узнать о крещении Руси.В Юрьевом

монастыре, одном из старейших в России, сохранён собор Святого Георгия, который впечатляет своей архитектурой. В музее Витославлицы гости познакомятся с бытом новгородских крестьян XIX века, увидят подлинные избы и храмы. Это путешествие во времени оставит незабываемые впечатления

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Описание экскурсии

Скит Юрьева монастыря

Место, где когда-то было разорено языческое капище Перуна. Поговорим, с чего начиналось крещение Руси и Новгорода и почему это происходило «огнём и мечом».

Юрьев монастырь

Самый древний монастырь Новгорода, и один из древнейших в России. Здесь сохранился собор Святого Георгия — одна из жемчужин Новгородской архитектуры 12 века. Я поделюсь его историей — необычайно насыщенной и интересной.

Музей деревянного зодчества «Витославлицы»

Одна из важнейших достопримечательностей Новгорода. Здесь нас ждёт погружение в атмосферу Новгородской деревни 19 века, с её обычаями, бытом, приметами. Здесь расположились избы, храмы, хозяйственные постройки — и всё это подлинное! Сначала я покажу вам лучшие экспонаты музея, затем дам свободное время, чтобы вы погуляли по территории самостоятельно.

Организационные детали