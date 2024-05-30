Озеро Ильмень – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 7 экскурсий в категории «Озеро Ильмень» в Великом Новгороде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водная прогулка на Ильменский закат
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Водная прогулка на Ильменский закат
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: Водные прогулки проводятся ежедневно с 9:00.
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
800 за человека
Вернисаж в Старой Руссе
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
27 отзывов
Вернисаж в Старой Руссе
Начало: Предтеченская, 24
Расписание: Суббота, воскресенье в 08:30
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
3 500 за человека
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
12 отзывов
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
Начало: Предтеченская, 24
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 11:00
14 июня в 11:00
1 800 за человека
Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Музей деревянного зодчества «Витославлицы» и Юрьев монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Мастер-класс: «Витославлицы» и Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир древнерусского зодчества и православной культуры с уникальным мастер-классом в Великом Новгороде
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Водная прогулка к Церкви Николы на острове Липно
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Водная прогулка к Церкви Николы на острове Липно
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: Водные прогулки проводятся по расписанию.
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
2 200 за человека
Водный маршрут из Новгорода в рыбацкую деревню Взвад и обратно
Индивидуальная
1 час
Водный маршрут из Новгорода в рыбацкую деревню Взвад и обратно
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: С понедельника по четверг по расписанию
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
от 1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Все отлично, без задержек, правда вечерняя прогулка на воде предполагает более холодный ветер, поэтому лучше взять кофты, так как услуга
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    предоставления пледов/дождевиков на катамаране платная, например, плед стоимостью 800₽. В остальном все было интересно(как аудиогид, так и закат и просто сама прогулка).

  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Увидели прекрасный закат
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Нам весьма понравилась поездка! На небольшом катамаране пролетели к устью реки Волхов и вышли в озеро Ильмень, по пути аудиогид
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    интересно повествовал об истории Великого Новгорода, о том, что видим справа и слева) А уж то, что эта прогулка состоялась на закате, и мы могли любоваться очаровательными видами заходящего солнца, сделало её ещё более приятной!

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Музей деревянного зодчества «Витославлицы» и Юрьев монастырь
    Интересная экскурсия, можно не только посмотреть дома с внешней стороны, но и зайти внутрь. Экскурсовод Ирина провела прекрасную экскурсию, рассказала много интересных фактов 👍
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
    "К звёздам синих куполов" 17 мая. Великолепно!!! Над гид Ирина обладает отличной подачей информации, поездка проходила на её комфортабельной машине, у
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    неё отличный слог и приятный голос. Подача информации последовательна, очень интересна,хорошо запоминается, мы узнали много интересных фактов. Всё вовремя, организация на высоте. Наша огромная благодарность за интересный день, за то, что она любит свой город и мы полюбили его тоже.

  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
    Ирина Алексеевна замечательный экскурсовод! Увидели всё, что нужно, человек живёт своей работой,с большим интересом рассказывает обо всём. Спасибо, получили огромное удовольствие, жаль, что так быстро закончилась экскурсия)
  • В
    Виктория
    13 мая 2024
    Вернисаж в Старой Руссе
    Замечательная экскурсия, но в основном за счет экскурсовода Натальи, ее рассказов и посещения музея Достоевского. Так что отдельное спасибо экскурсоводу Наталье! Авот
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    автобус ужасный, старый. В самой экскурсии не хватило экскурсии/интерактива усадьбы рушан, чтобы понимать полный цикл переработки соли. А если бы с программу добавить посещение музея Северо-Западного фронта экскурсия была бы идеальна. Хотя бы опционально, только для желающих, но выделить на нее время.

  • М
    Марина
    11 мая 2024
    К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
    Превосходная экскурсия, замечательный экскурсовод Наталья Ивановна! Получили с мужем огромное удовольствие. Очень плохо, что нет расписания работы экскурсионных объектов в музее деревянного зодчества.
  • В
    Виолетта
    9 марта 2024
    Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
    Огромное спасибо экскурсоводу Оксане! Экскурсия прошла на одном дыхании, очень интересно и позновательно! Мы получили много информации! Пополнили свой словарный запас! (Хлюздеть и шляхтать - ушйдут в народ и обретут вторую жизнь.) Большая благодарность, за професстонализм И душевный подход!
  • О
    Ольга
    5 ноября 2023
    Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
    Супер экскурсия с Ириной. Увидели все, что указано в экскурсии. С таким экскурсоводом даже дождливая погода не стала помехой.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Озеро Ильмень»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Водная прогулка на Ильменский закат
  2. Вернисаж в Старой Руссе
  3. К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
  4. Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
  5. Музей деревянного зодчества «Витославлицы» и Юрьев монастырь
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Озеро Ильмень" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 800 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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