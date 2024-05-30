А Анна Водная прогулка на Ильменский закат читать дальше предоставления пледов/дождевиков на катамаране платная, например, плед стоимостью 800₽. В остальном все было интересно(как аудиогид, так и закат и просто сама прогулка). Все отлично, без задержек, правда вечерняя прогулка на воде предполагает более холодный ветер, поэтому лучше взять кофты, так как услуга

С Светлана Водная прогулка на Ильменский закат Увидели прекрасный закат

И Ирина Водная прогулка на Ильменский закат читать дальше интересно повествовал об истории Великого Новгорода, о том, что видим справа и слева) А уж то, что эта прогулка состоялась на закате, и мы могли любоваться очаровательными видами заходящего солнца, сделало её ещё более приятной! Нам весьма понравилась поездка! На небольшом катамаране пролетели к устью реки Волхов и вышли в озеро Ильмень, по пути аудиогид

Е Елена Музей деревянного зодчества «Витославлицы» и Юрьев монастырь Интересная экскурсия, можно не только посмотреть дома с внешней стороны, но и зайти внутрь. Экскурсовод Ирина провела прекрасную экскурсию, рассказала много интересных фактов 👍

Н Наталья К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности читать дальше неё отличный слог и приятный голос. Подача информации последовательна, очень интересна,хорошо запоминается, мы узнали много интересных фактов. Всё вовремя, организация на высоте. Наша огромная благодарность за интересный день, за то, что она любит свой город и мы полюбили его тоже. "К звёздам синих куполов" 17 мая. Великолепно!!! Над гид Ирина обладает отличной подачей информации, поездка проходила на её комфортабельной машине, у

Н Наталья Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита Ирина Алексеевна замечательный экскурсовод! Увидели всё, что нужно, человек живёт своей работой,с большим интересом рассказывает обо всём. Спасибо, получили огромное удовольствие, жаль, что так быстро закончилась экскурсия)

В Виктория Вернисаж в Старой Руссе читать дальше автобус ужасный, старый. В самой экскурсии не хватило экскурсии/интерактива усадьбы рушан, чтобы понимать полный цикл переработки соли. А если бы с программу добавить посещение музея Северо-Западного фронта экскурсия была бы идеальна. Хотя бы опционально, только для желающих, но выделить на нее время. Замечательная экскурсия, но в основном за счет экскурсовода Натальи, ее рассказов и посещения музея Достоевского. Так что отдельное спасибо экскурсоводу Наталье! Авот

М Марина К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности Превосходная экскурсия, замечательный экскурсовод Наталья Ивановна! Получили с мужем огромное удовольствие. Очень плохо, что нет расписания работы экскурсионных объектов в музее деревянного зодчества.

В Виолетта Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита Огромное спасибо экскурсоводу Оксане! Экскурсия прошла на одном дыхании, очень интересно и позновательно! Мы получили много информации! Пополнили свой словарный запас! (Хлюздеть и шляхтать - ушйдут в народ и обретут вторую жизнь.) Большая благодарность, за професстонализм И душевный подход!