Познавательные экскурсии на природе в Великом Новгороде

Найдено 11 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Великом Новгороде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по древней Новгородской земле
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
81 отзыв
Путешествие по древней Новгородской земле
Проехать по следам князя Рюрика, посетить старинные церкви и насладиться идиллическими пейзажами
«Природа, история и архитектура»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 300 за всё до 4 чел.
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
В тренде
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
«Оцените панорамы на озеро Ильмень и пойменные луга восточных окрестностей Новгорода»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 667 за всё до 10 чел.
Водная прогулка на Ильменский закат
Мини-группа
1 час
3 отзыва
Водная прогулка на Ильменский закат в Великом Новгороде
Озеро Ильмень в Великом Новгороде - живописные берега, старинные церкви и уютные деревни. Насладитесь закатом и интересными рассказами аудиогида
Начало: Центральный причал Ярославово Дворище
«А вы почувствуете силу природы, которая окружает одно из самых древних мест нашей родины, и получите удовольствие от созерцания окрестностей в закатных лучах»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
800 за человека
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
⛴ На теплоходе
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
Насладиться видами реки Волхов и сделать живописные кадры с воды
Начало: У причала Ярославово Дворище
«Перынский скит на полуострове при истоке реки Волхов из озера Ильмень»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100 за человека
Водная прогулка на Ильменский закат
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Водная прогулка на Ильменский закат
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
«С нами вы почувствуете всю красоту природы, окружающей одно из древнейших мест нашей Родины в лучах заката»
Расписание: Водные прогулки проводятся ежедневно с 9:00.
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
800 за человека
Вернисаж в Старой Руссе
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
27 отзывов
Вернисаж в Старой Руссе
Начало: Предтеченская, 24
«Прогулка по парку-курорту Знакомство с его уникальными природными условиями»
Расписание: Суббота, воскресенье в 08:30
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
3 500 за человека
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
12 отзывов
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
Начало: Предтеченская, 24
«Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества»
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 11:00
14 июня в 11:00
1 800 за человека
Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
Начало: По согласованию с гидом
«В рамках экскурсии мы посетим Юрьев монастырь XII столетия, который размещается на южных окраинах города, близ Ильмень-озера»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Музей деревянного зодчества «Витославлицы» и Юрьев монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Мастер-класс: «Витославлицы» и Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир древнерусского зодчества и православной культуры с уникальным мастер-классом в Великом Новгороде
Начало: По договоренности
«Свято-Юрьев монастырь (XII век) расположен возле Ильмень-озера»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Водная прогулка к Церкви Николы на острове Липно
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Водная прогулка к Церкви Николы на острове Липно
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
«Перынский скит находится на полуострове при истоке реки Волхов из озера Ильмень»
Расписание: Водные прогулки проводятся по расписанию.
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
2 200 за человека
Водный маршрут из Новгорода в рыбацкую деревню Взвад и обратно
Индивидуальная
1 час
Водный маршрут из Новгорода в рыбацкую деревню Взвад и обратно
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
«Деревня Взвад расположена на южном побережье озера Ильмень в дельте реки Ловать»
Расписание: С понедельника по четверг по расписанию
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
от 1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    4 июня 2024
    Путешествие по древней Новгородской земле
    Елена замечательный экскурсовод! Прекрасное знание материала, умение подать его, доброжелательность. Мы получили огромное удовольствие от этой экскурсии.
  • а
    александра
    30 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    очень понравилась экскурсия, насладились закатом. катались действительно долго, понравилось мне и ребенку 6 лет а вот агрегаторов не люблю по прежнему, никакие детали нельзя было уточнить до экскурсии, и гид был другой, вообщн не совсем было понятно, поедем либо нет
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Все отлично, без задержек, правда вечерняя прогулка на воде предполагает более холодный ветер, поэтому лучше взять кофты, так как услуга
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    предоставления пледов/дождевиков на катамаране платная, например, плед стоимостью 800₽. В остальном все было интересно(как аудиогид, так и закат и просто сама прогулка).

  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Увидели прекрасный закат
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Нам весьма понравилась поездка! На небольшом катамаране пролетели к устью реки Волхов и вышли в озеро Ильмень, по пути аудиогид
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    интересно повествовал об истории Великого Новгорода, о том, что видим справа и слева) А уж то, что эта прогулка состоялась на закате, и мы могли любоваться очаровательными видами заходящего солнца, сделало её ещё более приятной!

  • К
    Карина
    24 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Удобная лодка с мягкими сиденьями Хороший красивый маршрут Половина лодки закрыта плёнкой, что мешает фото и закрывает обзор. Очень не повезло с пьющий компанией, отмечающей др
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Музей деревянного зодчества «Витославлицы» и Юрьев монастырь
    Интересная экскурсия, можно не только посмотреть дома с внешней стороны, но и зайти внутрь. Экскурсовод Ирина провела прекрасную экскурсию, рассказала много интересных фактов 👍
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Прекрасный сервис, можно сказать пример для других работников сферы внутреннего туризма. Новые, чистенькие, приятные кораблики. Причал - стильный, красивый, приятный
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    глазу. Все сотрудники - молодые, энергичные, опрятные и вежливые. Мы были приятно удивлены, потому что часто встречали на таких экскурсиях уровень «и так сойдет» - большой поток желающих, можно не стараться. Но здесь не смотря на высокий спрос - все сделано прекрасно. Рекомендуем бронировать заранее - на месте слишком много желающих. Рады, что купили на Трипстере, а не понадеялись взять на месте.

    Прекрасный сервис, можно сказать пример для других работников сферы внутреннего туризма. Новые, чистенькие, приятные кораблики. Причал
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
    Отличный катамаран и комфортное передвижение.
    Отличный катамаран и комфортное передвижениеОтличный катамаран и комфортное передвижениеОтличный катамаран и комфортное передвижениеОтличный катамаран и комфортное передвижениеОтличный катамаран и комфортное передвижениеОтличный катамаран и комфортное передвижениеОтличный катамаран и комфортное передвижениеОтличный катамаран и комфортное передвижение
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
    "К звёздам синих куполов" 17 мая. Великолепно!!! Над гид Ирина обладает отличной подачей информации, поездка проходила на её комфортабельной машине, у
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    неё отличный слог и приятный голос. Подача информации последовательна, очень интересна,хорошо запоминается, мы узнали много интересных фактов. Всё вовремя, организация на высоте. Наша огромная благодарность за интересный день, за то, что она любит свой город и мы полюбили его тоже.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
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  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
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