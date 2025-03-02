Церковь Климента – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Климента» в Великом Новгороде, цены от 2300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
Пешая
На автобусе
3 часа
57 отзывов
Групповая
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
Всего за три часа посетите самые красивые уголки Новгорода и его пригородов. Остановки для фото, посещение монастыря и деревни Витославлицы
Начало: Предтеченская, 24
Расписание: Согласно календарю
2 мая в 11:00
3 мая в 11:00
2300 ₽ за человека
Вернисаж в Старой Руссе
На автобусе
8 часов
44 отзыва
Групповая
Вернисаж в Старой Руссе
Начало: Предтеченская, 24
Расписание: Суббота, воскресенье в 08:30
Завтра в 08:00
6 апр в 08:00
3800 ₽ за человека
Экскурсия в «Витославлицы» и Юрьев монастырь на транспорте туристов
На машине
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в «Витославлицы» и Юрьев монастырь на транспорте туристов
Погрузитесь в мир древнерусского зодчества и православной культуры с уникальным мастер-классом в Великом Новгороде
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
31 мар в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    2 марта 2025
    К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
    Экскурсия произвела очень хорошее впечатление. Познавательная, я открыла для себя Великий Новгород и много исторических памятников, связанных с нашей Родиной. Большое спасибо экскурсоводу Ирине и водителю Владимиру мир
  • А
    Александр
    25 февраля 2025
    Вернисаж в Старой Руссе
    Экскурсия понравилась. Не все точки в Старой Руссе так уж интересны, но т. к. экскурсия очень разнообразная, каждый что-то найдет
    читать дальше

    для себя. Мне больше всего понравился минеральный курорт, дом рушанина и дом-музей Достоевского. Организация отличная, комфортабельный автобус с приятным водителем, компетентный и приятный гид, чёткое расписание. Обед в кафе был без изысков, но всё вкусно.

  • С
    Светлана
    24 февраля 2025
    К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
    Необыкновенно замечательная экскурсия с Ириной Павловной! Информативно, лаконично, познавательно! Спасибо организаторам. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    10 сентября 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Прогулка понравилась. Красивые виды с воды. Потрясающий закат. Аудио экскурсия. Единственное, что не понравилось это отсутствие пледов на борту. На озере очень холодно.
  • Е
    Елена
    9 сентября 2024
    Вечерняя экскурсия «История Великого Новгорода в лучах солнечного заката»
    Шикарная экскурсия! Спасибо Вам огромное, нас было 6 человек (из Санкт-Петербурга), всем очень понравилось! Интересно, красиво! На память остались красивые фотографии❤️
  • Е
    Екатерина
    8 сентября 2024
    Вечерняя экскурсия «История Великого Новгорода в лучах солнечного заката»
    Все соответствует описанию. Чудесная экскурсия
  • Е
    Елена
    5 сентября 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Не ожидали увидеть хоть и небольшое, но очень современное и комфортабельное судно. Интересно было наблюдать за работой капитана, который находился в метре от нас.
  • Т
    Таисия
    2 сентября 2024
    Экскурсия в «Витославлицы» и Юрьев монастырь на транспорте туристов
    Наталья потрясающий гид. Спасибо ей огромное!
  • С
    Суворин
    31 августа 2024
    Водная прогулка к Рюрикову Городищу
    Очень круто!
  • О
    Офелия
    16 июня 2024
    Водная прогулка к Юрьеву Монастырю и Рюрикову Городищу
    Были на Рюриковом городище, видели красивый Волхов и монастырь с воды. Видимо, туда сейчас не пускают. Монастырь действующий мужской.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Церковь Климента»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
  2. Вернисаж в Старой Руссе
  3. Экскурсия в «Витославлицы» и Юрьев монастырь на транспорте туристов
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Софийский собор
  5. Памятник Тысячелетию России
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Витославлицы
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Путевой дворец
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в марте 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Церковь Климента" можно забронировать 3 экскурсии от 2300 до 8000. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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