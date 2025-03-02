Групповая
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
Всего за три часа посетите самые красивые уголки Новгорода и его пригородов. Остановки для фото, посещение монастыря и деревни Витославлицы
Начало: Предтеченская, 24
Расписание: Согласно календарю
2 мая в 11:00
3 мая в 11:00
2300 ₽ за человека
Групповая
Вернисаж в Старой Руссе
Начало: Предтеченская, 24
Расписание: Суббота, воскресенье в 08:30
Завтра в 08:00
6 апр в 08:00
3800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в «Витославлицы» и Юрьев монастырь на транспорте туристов
Погрузитесь в мир древнерусского зодчества и православной культуры с уникальным мастер-классом в Великом Новгороде
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
31 мар в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила2 марта 2025Экскурсия произвела очень хорошее впечатление. Познавательная, я открыла для себя Великий Новгород и много исторических памятников, связанных с нашей Родиной. Большое спасибо экскурсоводу Ирине и водителю Владимиру мир
- ААлександр25 февраля 2025Экскурсия понравилась. Не все точки в Старой Руссе так уж интересны, но т. к. экскурсия очень разнообразная, каждый что-то найдет
- ССветлана24 февраля 2025Необыкновенно замечательная экскурсия с Ириной Павловной! Информативно, лаконично, познавательно! Спасибо организаторам. Рекомендую!
- ТТатьяна10 сентября 2024Водная прогулка на Ильменский закатПрогулка понравилась. Красивые виды с воды. Потрясающий закат. Аудио экскурсия. Единственное, что не понравилось это отсутствие пледов на борту. На озере очень холодно.
- ЕЕлена9 сентября 2024Вечерняя экскурсия «История Великого Новгорода в лучах солнечного заката»Шикарная экскурсия! Спасибо Вам огромное, нас было 6 человек (из Санкт-Петербурга), всем очень понравилось! Интересно, красиво! На память остались красивые фотографии❤️
- ЕЕкатерина8 сентября 2024Вечерняя экскурсия «История Великого Новгорода в лучах солнечного заката»Все соответствует описанию. Чудесная экскурсия
- ЕЕлена5 сентября 2024Водная прогулка на Ильменский закатНе ожидали увидеть хоть и небольшое, но очень современное и комфортабельное судно. Интересно было наблюдать за работой капитана, который находился в метре от нас.
- ТТаисия2 сентября 2024Наталья потрясающий гид. Спасибо ей огромное!
- ССуворин31 августа 2024Водная прогулка к Рюрикову ГородищуОчень круто!
- ООфелия16 июня 2024Водная прогулка к Юрьеву Монастырю и Рюрикову ГородищуБыли на Рюриковом городище, видели красивый Волхов и монастырь с воды. Видимо, туда сейчас не пускают. Монастырь действующий мужской.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Церковь Климента»
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