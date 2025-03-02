Л Людмила К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности Экскурсия произвела очень хорошее впечатление. Познавательная, я открыла для себя Великий Новгород и много исторических памятников, связанных с нашей Родиной. Большое спасибо экскурсоводу Ирине и водителю Владимиру мир

А Александр Вернисаж в Старой Руссе читать дальше для себя. Мне больше всего понравился минеральный курорт, дом рушанина и дом-музей Достоевского. Организация отличная, комфортабельный автобус с приятным водителем, компетентный и приятный гид, чёткое расписание. Обед в кафе был без изысков, но всё вкусно. Экскурсия понравилась. Не все точки в Старой Руссе так уж интересны, но т. к. экскурсия очень разнообразная, каждый что-то найдет

С Светлана К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности Необыкновенно замечательная экскурсия с Ириной Павловной! Информативно, лаконично, познавательно! Спасибо организаторам. Рекомендую!

Т Татьяна Водная прогулка на Ильменский закат Прогулка понравилась. Красивые виды с воды. Потрясающий закат. Аудио экскурсия. Единственное, что не понравилось это отсутствие пледов на борту. На озере очень холодно.

Е Елена Вечерняя экскурсия «История Великого Новгорода в лучах солнечного заката» Шикарная экскурсия! Спасибо Вам огромное, нас было 6 человек (из Санкт-Петербурга), всем очень понравилось! Интересно, красиво! На память остались красивые фотографии❤️

Е Екатерина Вечерняя экскурсия «История Великого Новгорода в лучах солнечного заката» Все соответствует описанию. Чудесная экскурсия

Е Елена Водная прогулка на Ильменский закат Не ожидали увидеть хоть и небольшое, но очень современное и комфортабельное судно. Интересно было наблюдать за работой капитана, который находился в метре от нас.

Т Таисия Экскурсия в «Витославлицы» и Юрьев монастырь на транспорте туристов Наталья потрясающий гид. Спасибо ей огромное!

С Суворин Водная прогулка к Рюрикову Городищу Очень круто!