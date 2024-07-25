6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.

Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расч. час 14:00. гарантированно за доп. плату.).

Завтрак в ресторане гостиницы. Для туристов прибывающих после 10:00 замена завтрака на ужин в гостинице.

11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия и КВЕСТ «Тайны старого города».

Участники получают заранее карту - маршрут по улицам исторического центра. Игровой вариант знакомства с уникальными местами и фактами из истории города заинтересует даже молодое поколение.

Если внимательно слушать экскурсовода, то разгадав загадки квеста, участники смогут найти подготовленный для них клад.

А экскурсионная пешеходная программа: Детинец - «каменная летопись Новгорода» с осмотром территории Кремля, места сходок знаменитого новгородского веча, Софийского собора, звонницы, памятника 1000 - летию России поможет найти ответы на многие из вопросов квеста.

13:00 Путешествие в историю на электромобиле по южной части Новгородского Кремля с мальчиком Онфимом (при хороших погодных условиях). Героем аудиогида стал средневековый мальчик, озвучил которого новгородец Александр Максимов, победитель суперфинала Международного конкурса юных чтецов «Живая классика».

Во время комфортной поездки, через историю жизни мальчика, жившего здесь века тому назад, вы услышите любопытные факты о строительстве древней крепости, о башнях и событиях, с ними связанных.

Маршрут пролегает через: Златоустовскую и Покровскую башни, фрагменты построек Воеводского двора, башни Кокуй, Княжая, Спасская, Дворцовая, восточную стену - (боевой ход), фундамент Борисоглебской башни, ц. Андрея Стратилата, здание Присутственных мест, Судейский городок.

14:00 Свободное время на обед. Организация обеда в кафе - доп. плата. 700 р. /чел. Бронирование заранее.

15:30 Посещение интерактивной выставки “Город глазами мальчика Онфима”.

16:30 Свободное время. По желанию посещение доп. экскурсий.