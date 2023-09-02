Погружение в Средневековье
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Программа тура по дням
Тайны старого города с мальчиком Онфимом
6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона. Данные по встрече уточнять накануне.
Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расч. час 14:00. гарантированно за доп. плату.).
Завтрак в ресторане гостиницы. Для туристов прибывающих после 10:00 замена завтрака на ужин в гостинице.
11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия и КВЕСТ «Тайны старого города».
Участники получают заранее карту - маршрут по улицам исторического центра. Игровой вариант знакомства с уникальными местами и фактами из истории города заинтересует даже молодое поколение.
Если внимательно слушать экскурсовода, то разгадав загадки квеста, участники смогут найти подготовленный для них клад.
А экскурсионная пешеходная программа: Детинец - «каменная летопись Новгорода» с осмотром территории Кремля, места сходок знаменитого новгородского веча, Софийского собора, звонницы, памятника 1000 - летию России поможет найти ответы на многие из вопросов квеста.
13:00 Путешествие в историю на электромобиле по южной части Новгородского Кремля с мальчиком Онфимом (при хороших погодных условиях). Героем аудиогида стал средневековый мальчик, озвучил которого новгородец Александр Максимов, победитель суперфинала Международного конкурса юных чтецов «Живая классика».
Во время комфортной поездки, через историю жизни мальчика, жившего здесь века тому назад, вы услышите любопытные факты о строительстве древней крепости, о башнях и событиях, с ними связанных.
Маршрут пролегает через: Златоустовскую и Покровскую башни, фрагменты построек Воеводского двора, башни Кокуй, Княжая, Спасская, Дворцовая, восточную стену - (боевой ход), фундамент Борисоглебской башни, ц. Андрея Стратилата, здание Присутственных мест, Судейский городок.
14:00 Свободное время на обед. Организация обеда в кафе - доп. плата. 700 р. /чел. Бронирование заранее.
15:30 Посещение интерактивной выставки “Город глазами мальчика Онфима”.
16:30 Свободное время. По желанию посещение доп. экскурсий.
Звуки музыки, город игрушек и кино, где все можно потрогать
Завтрак в отеле.
Внимание! 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии. (Вещи в камеру хранения отеля.)
11:00 Посещение Музея игрушек с экскурсией. Экспозиция выстроена как «Город игрушек», в который ведут тематические ворота. Представлены народные, авторские художественные, советские и индустриальные игрушки разных стран. Каждый экспозиционный комплекс устроен как своего рода «дом», в котором живут игрушки того или иного периода, типа, тематики.
12:30 Рекомендуем сделать кофе-паузу в старинном особняке, принадлежавшем купцу 2-й гильдии Эмилию Ивановичу Бергу с нежнейшим авторским десертом «Рахманиновская сирень» (любимый цветок композитора С. В. Рахманинова) (доп. плата).
Организация обеда в кафе города – доп. плата 700р. /чел. Бронирование заранее.
14:00 Музыкальная экскурсия – Звуки музыки.
16:00 Продолжаем путешествие во времени и перед нами Советский Новгород в «Красном уголке».
Посещение Киномузея в Доме мещанки Бутузовой, XIXв. Где можно потрогать руками экспонаты.
Просмотр старинного кинофильма.
17:00 Свободное время в центре города.
~17:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.
~20:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Москву.
Внимание! Фирма оставляет за собой право менять: объекты показа на равнозначные, порядок экскурсий, в том числе по дням, не изменяя общего объема программы и корректировать время начала экскурсий.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Место в 2-местном номере
|Одноместное размещение
|Доп. место (3-й в стандартном номере)
|Доп. сутки проживания (место в 2-/ 1-местном номере)
|Г-ца “Волхов” 4*
|10900
|12000
|10100
|2150/3250
|Г-ца “Рахманинов” бутик-отель 3*
|11600
|13600
|10600
|3000/5000
|Г-ца “Юрьевское подворье” 4*
|12100
|14800
|11100
|2900/2700
|Г-ца “Парк Инн” 4* (утренняя сауна, бассейн)
|12400
|14400
|11300
|3000/4000
|Экскурсионный пакет (без проживания)
|5500
- проживание в гостинице выбранной категории;
- 2 завтрака шведский стол;
- услуги гида;
- экскурсионное обслуживание;
- входные билеты;
- трансфер ж/д-отель-ж/д.
Варианты проживания
«Волхов» 4
Гостиница «Волхов» с долгой историей и находится на Софийской стороне Великого Новгорода, в непосредственной близости к главной достопримечательности - Новгородскому Кремлю. Это сочетание архитектурной элегантности и уюта. Для разнообразия досуга гостей есть сувенирная лавка и спа-комплекс с различными оздоровительными услугами.
Представлены просторные комфортабельные номера, в которых есть удобная мебель, техника и собственная ванная со средствами личной гигиены.
Питание организовано в ресторане европейского уровня «MARUSYA», а также в coffee bar.
Современным техническим оборудованием оснащены два конференц-зала для проведения деловых мероприятий: семинаров, совещаний и встреч.
Рядом кинотеатр, парковые зоны, драмтеатр и другое. Расстояние до аэропорта - 152,8 км, до железнодорожного вокзала - 0,9 км.
«Рахманинов» бутик-отель 3
Современный отель «РахманиноВ» был открыт недавно, в самом центре Великого Новгорода. Приехавшие на собственном автомобиле, смогут воспользоваться частной парковкой, а для тех кто желает всегда оставаться на связи, открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi.
В номерном фонде отеля насчитывается 19 просторных и уютных номеров. Все они оформлены в светлых, приятных тонах. Каждый номер оборудован новой, удобной мебелью и включает в себя: телевизор, чайник, сейф, мини-бар и собственную ванную комнату. В ней вы найдете душевую кабину, фен, мыльные принадлежности, а также халат и тапочки.
Ароматные и вкусные завтраки включены в стоимость вашего проживания. Также поесть можно в ближайших кафе барах и ресторанах.
Из-за удачного расположения, вокруг гостиницы сосредоточено много различных достопримечательностей города: исторических и культурных памятников. Поблизости находится автобусная остановка.
«Юрьевское подворье» 4
Стилизованный под древнерусский быт, отельный комплекс и ресторан «Юрьевское подворье» - расположен в 3,5 км от Великого Новгорода, рядом с музеем «Витославлицы» и знаменитым Юрьевым монастырем. В отеле есть гостиница на 10 номеров и отдельно стоящие апартаменты «Красна Изба».
В апартаментах есть спальня, гостиная, прихожая и кухня. Номерной фонд гостиницы состоит из стандартных двухместных номеров, номеров комфорт, полулюкс и люкс. Комнаты оснащены всем необходимым, различаются по площади. В каждом помимо одно-или двуспальной кровати есть письменный стол, зона отдыха. В стоимость проживания включены завтраки.
Удобное расположение позволяет совершить экскурсию в Великий Новгород, посетить Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества.
«Парк Инн» 4
Отель «На Студенческой» (старое название - Парк Инн Великий Новгород) расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.
Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.
Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.
Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- 2 завтрака шведский стол
- Услуги гида
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Транспортное обслуживание на автоэкскурсиях
- Трансфер ж/д-отель-ж/д
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода, обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Страховка (необязательно)
- Иные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие дополнительные экскурсии можно посетить в свободное время?
- Квест «Тайна старого города». Игровой вариант знакомства с уникальными местами и фактами из истории города. Участники получают инструкцию, которая дает возможность пройти маршрут по улицам исторического центра. Разгадав загадки квеста, участники находят подготовленный для них клад. ~ 1.5ч. Цена 1300 руб.
- Мастер-класс на выбор (кулинарный, Музей фарфора, ткачество, плетение из бересты в доме народного творчества). ~ 1.5ч. Цена 1500 руб.
- Загородная автоэкскурсия с посещением окрестных монастырей на выбор Николо-Вяжищский монастырь или Хутынский монастырь. ~ 2ч. Цена 2500 руб.
- Загородная автоэкскурсия по уникальным объектам ЮНЕСКО: Рюриково городище - археологический памятник IX века, Бывшая резиденция первых новгородских князей Ц. Спаса на Нередице 1198 г. возрожденная из руин. Является последней княжеской постройкой в В. Новгороде (все объекты с заходом). ~ 2ч. Цена 2500 руб.
- Авторский тур. Для любителей загадочного и таинственного. Мифы и легенды древнего Новгорода. Удивительная история любви викинга Харальда и княжны Елизаветы Ярославны, Ивана Долгорукова и Натальи Шереметьевой дополнят впечатления от соприкосновения с историческими местами. Духовные центры Новгорода - монастыри, поведают о великих старцах - Варлааме Хутынском, Антонии Римлянине, Иоанне, который на бесе летал в Иерусалим. Мы убедимся в том, что мифы и легенды рождались не в фантазиях, а вполне в реальной среде, а у наших героев были реальные прототипы. ~ 4ч автоэкскурсия. Цена 4400 руб.
- В сумасшедшем ритме мегаполиса каждый мечтает найти «островок отдыха, гармонии, вдохновения». Прогулка-консультация по красивой, обновленной набережной, названной в честь великого полководца Александра Невского, с квалифицированным психологом - выстраивание пути к внутренней гармонии, вдохновению, смыслу и позитива. ~ 1ч. Цена 4000 руб.