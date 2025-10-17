По следам истории Новгородской земли: на автобусе по Валдаю, Великому Новгороду и Старой Руссе
Зайти в Музей колоколов, погрузиться в атмосферу вече и увидеть, где творил Ф.М. Достоевский
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, 6:24 (поезд №42 из М...
17 окт в 06:24
24 окт в 06:24
29 331 ₽ за человека
На родину Садко: автобусный тур по Великому Новгороду и окрестностям
Посетить Новгородский кремль, узнать, где находился двор Ярослава Мудрого и зайти в музей зодчества
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, 6:24 (поезд №42 из М...
11 окт в 06:24
18 окт в 06:24
12 192 ₽ за человека
2 эпохи русской культуры: путешествие по Великому Новгороду и Старой Руссе на автобусе
Побывать в Ярославовом дворище, заглянуть в дом-музей Ф.М. Достоевского и осмотреть святыни
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, 6:24 (поезд №42 из М...
11 окт в 06:24
18 окт в 06:24
18 976 ₽ за человека
Великий Новгород и Старая Русса: тур в прошлое России с увлекательными экскурсиями
Заглянуть в Грантовитую палату, увидеть древние иконы, посетить дом-музей Достоевского и здравницу
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
10 окт в 06:24
17 окт в 06:24
26 042 ₽ за человека
