Ярославово дворище – туры в Великом Новгороде

Найдено 4 тура в категории «Ярославово дворище» в Великом Новгороде, цены от 12 192 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
По следам истории Новгородской земли: на автобусе по Валдаю, Великому Новгороду и Старой Руссе
На автобусе
3 дня
По следам истории Новгородской земли: на автобусе по Валдаю, Великому Новгороду и Старой Руссе
Зайти в Музей колоколов, погрузиться в атмосферу вече и увидеть, где творил Ф.М. Достоевский
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, 6:24 (поезд №42 из М...
17 окт в 06:24
24 окт в 06:24
29 331 ₽ за человека
На родину Садко: автобусный тур по Великому Новгороду и окрестностям
На автобусе
2 дня
На родину Садко: автобусный тур по Великому Новгороду и окрестностям
Посетить Новгородский кремль, узнать, где находился двор Ярослава Мудрого и зайти в музей зодчества
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, 6:24 (поезд №42 из М...
11 окт в 06:24
18 окт в 06:24
12 192 ₽ за человека
2 эпохи русской культуры: путешествие по Великому Новгороду и Старой Руссе на автобусе
На автобусе
2 дня
2 эпохи русской культуры: путешествие по Великому Новгороду и Старой Руссе на автобусе
Побывать в Ярославовом дворище, заглянуть в дом-музей Ф.М. Достоевского и осмотреть святыни
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, 6:24 (поезд №42 из М...
11 окт в 06:24
18 окт в 06:24
18 976 ₽ за человека
Автобусный тур в сердце Древней Руси: Старая Ладога, Великий Новгород и Старая Русса
На автобусе
3 дня
Автобусный тур в сердце Древней Руси: Старая Ладога, Великий Новгород и Старая Русса
Побывать в доме-музее Ф. Достоевского, посетить Ярославово дворище и полюбоваться святынями
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
10 окт в 06:24
17 окт в 06:24
31 705 ₽ за человека

