Найдено 3 экскурсии в категории « История и архитектура » в Новочеркасске, цены от 450 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска Исследовать улицы, где оживает история от сарматов до революций Начало: В центре города 3500 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Всемирная столица казачества Погрузитесь в историю Новочеркасска, узнайте о жизни казаков и изменениях, которые пережил город. Уникальная возможность увидеть памятники и старинные здания Начало: На площади Ермака 4000 ₽ за всё до 10 чел. 1 час Групповая до 25 чел. Открывая Новочеркасск: Музей донского казачества Посетите музей в Новочеркасске и узнайте о богатой истории и культуре донских казаков. Уникальные экспозиции ждут вас Начало: На Платовском проспекте Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 17:15 450 ₽ за человека Другие экскурсии Новочеркасска

