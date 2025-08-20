Индивидуальная
до 10 чел.
Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска
Исследовать улицы, где оживает история от сарматов до революций
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
21 авг в 10:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Всемирная столица казачества
Погрузитесь в историю Новочеркасска, узнайте о жизни казаков и изменениях, которые пережил город. Уникальная возможность увидеть памятники и старинные здания
Начало: На площади Ермака
Завтра в 08:00
21 авг в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Открывая Новочеркасск: Музей донского казачества
Посетите музей в Новочеркасске и узнайте о богатой истории и культуре донских казаков. Уникальные экспозиции ждут вас
Начало: На Платовском проспекте
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 17:15
Сегодня в 17:15
Завтра в 10:00
450 ₽ за человека
