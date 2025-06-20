Индивидуальная
до 10 чел.
Новочеркасск столичный и станичный
Познакомьтесь с Новочеркасском, где сочетаются история и архитектура. Узнайте, почему его называют некрополем сарматских цариц
Начало: В сквере у Атаманского дворца
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска
Исследовать улицы, где оживает история от сарматов до революций
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
21 авг в 10:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Всемирная столица казачества
Погрузитесь в историю Новочеркасска, узнайте о жизни казаков и изменениях, которые пережил город. Уникальная возможность увидеть памятники и старинные здания
Начало: На площади Ермака
Завтра в 08:00
21 авг в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван20 июня 2025Новочеркасск столичный и станичныйДата посещения: 11 июня 2025Добрый день всем путешественникам! Планируя своё очередное путешествие по Золотому Кольцу России, решили добавить промежуточные точки посещения. Выбор на Новочеркасск
- ГГалина16 июня 2025Были на экскурсии с Надеждой. Полностью удовлетворены выбранной темой и информацией, полученной от экскурсовода. Хотелось бы отметить ее коммуникативные навыки,а также историческую составляющую и глубину материала. Время экскурсии просто "пролетело". Слова искренней благодарности в адрес Надежды.
- ИИрина21 мая 2025Прекрасный познавательный маршрут. Много исторических Фастов, интересных историй. Чувствуется любовь экскурсовода к истории города и глубокие знания. 2,5 часа прошли в интересной беседе и дружественной атмосфере.
Ответы на вопросы от путешественников по Новочеркасску в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новочеркасске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Новочеркасску в августе 2025
Сейчас в Новочеркасске в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 4000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Новочеркасске на 2025 год по теме «Самое главное», 3 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь