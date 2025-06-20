читать дальше

пал неслучайно. По работе был в этом городе неоднократно, но в какой-то момент понял, что хочу узнать об этом месте больше. Сайт "Хорошо там" познакомил меня с замечательным экскурсоводом Надеждой. Она оперативно вышла на связь, подтвердив бронирование, а за день до события напомнила о нашей встрече. Мы с нетерпением ждали этого дня, собирая информацию о Новочеркасске, готовя вопросы по теме. За день до встречи Надежда напомнила нам о нашем рандеву, что было очень приятно. И вот настал час "Х". Мы встретились в назначенном месте и понеслось... Время нашего общения пролетело незаметно, и после фотосессии у собора мы поняли, что ошиблись с выбором... Мы выбрали обзорную экскурсию, а надо было выбирать "всё включено"! Поскольку даже за то непродолжительное время, что Надежда была с нами, мы узнали очень много занимательных и удивительных историй из жизни Донского казачества в целом и его столицы в частности. Думаю, что мы ещё вернёмся в этот замечательный город, ведь теперь мы знаем, кто нас проведёт по уютным улочкам казачьей столицы. Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо Надежде!