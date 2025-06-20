Мои заказы

Главные экскурсионные места в Новочеркасске

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Новочеркасске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Новочеркасск столичный и станичный
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Познакомьтесь с Новочеркасском, где сочетаются история и архитектура. Узнайте, почему его называют некрополем сарматских цариц
Начало: В сквере у Атаманского дворца
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Сѣрдцѣ стараго Новочеркасска
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Исследовать улицы, где оживает история от сарматов до революций
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
21 авг в 10:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Всемирная столица казачества: путешествие в прошлое Новочеркасска
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузитесь в историю Новочеркасска, узнайте о жизни казаков и изменениях, которые пережил город. Уникальная возможность увидеть памятники и старинные здания
Начало: На площади Ермака
Завтра в 08:00
21 авг в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    20 июня 2025
    Дата посещения: 11 июня 2025
    Добрый день всем путешественникам! Планируя своё очередное путешествие по Золотому Кольцу России, решили добавить промежуточные точки посещения. Выбор на Новочеркасск
    читать дальше

    пал неслучайно. По работе был в этом городе неоднократно, но в какой-то момент понял, что хочу узнать об этом месте больше. Сайт "Хорошо там" познакомил меня с замечательным экскурсоводом Надеждой. Она оперативно вышла на связь, подтвердив бронирование, а за день до события напомнила о нашей встрече. Мы с нетерпением ждали этого дня, собирая информацию о Новочеркасске, готовя вопросы по теме. За день до встречи Надежда напомнила нам о нашем рандеву, что было очень приятно. И вот настал час "Х". Мы встретились в назначенном месте и понеслось... Время нашего общения пролетело незаметно, и после фотосессии у собора мы поняли, что ошиблись с выбором... Мы выбрали обзорную экскурсию, а надо было выбирать "всё включено"! Поскольку даже за то непродолжительное время, что Надежда была с нами, мы узнали очень много занимательных и удивительных историй из жизни Донского казачества в целом и его столицы в частности. Думаю, что мы ещё вернёмся в этот замечательный город, ведь теперь мы знаем, кто нас проведёт по уютным улочкам казачьей столицы. Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо Надежде!

  • Г
    Галина
    16 июня 2025
    Были на экскурсии с Надеждой. Полностью удовлетворены выбранной темой и информацией, полученной от экскурсовода. Хотелось бы отметить ее коммуникативные навыки,а также историческую составляющую и глубину материала. Время экскурсии просто "пролетело". Слова искренней благодарности в адрес Надежды.
  • И
    Ирина
    21 мая 2025
    Прекрасный познавательный маршрут. Много исторических Фастов, интересных историй. Чувствуется любовь экскурсовода к истории города и глубокие знания. 2,5 часа прошли в интересной беседе и дружественной атмосфере.

Ответы на вопросы от путешественников по Новочеркасску в категории «Популярные места»

