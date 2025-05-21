Экскурсии выходного дня в Новочеркасске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Новочеркасске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Новочеркасск столичный и станичный
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Новочеркасск столичный и станичный
Проследить историю главного города донского казачества и увидеть всё самое важное
Начало: В сквере у Атаманского дворца
1 июн в 15:00
2 июн в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Большая прогулка по Новочеркасску
На машине
5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая прогулка по Новочеркасску
Путешествие во времени по столице мирового казачества - пешком и на авто
Начало: На площади Ермака
30 мая в 09:00
1 июн в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
Поразиться неизведанными ландшафтам Ростовской области
Начало: В центре города
30 мая в 09:00
1 июн в 09:00
12 800 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    21 мая 2025
    Новочеркасск столичный и станичный
    Прекрасный познавательный маршрут. Много исторических Фастов, интересных историй. Чувствуется любовь экскурсовода к истории города и глубокие знания. 2,5 часа прошли в интересной беседе и дружественной атмосфере.
  • А
    Анастасия
    1 мая 2025
    Большая прогулка по Новочеркасску
    Александр обладает богатым багажом знаний. Было очень интересно!!! Впервые встречаем экскурсовода, который еще и так ловко оперирует физическими понятиями. Очень интересный рассказчик. Я понимаю, что времени мало было. Александр готов был еще много рассказать! 😉
  • Ю
    Юрий
    15 марта 2025
    Большая прогулка по Новочеркасску
    Спасибо Александру за отличную экскурсию. Мы все в восторге!!!
  • Г
    Галина
    29 июля 2024
    Большая прогулка по Новочеркасску
    Большая просьба не публиковать мою фамилию. Только имя. Спасибо
  • О
    Ольга
    23 сентября 2021
    Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
    Я очень обрадовалась, когда нашла в Трипстере эту экскурсию. Мы путешествуем без машины, и это была прекрасная возможность побольше увидеть
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    в Ростовской области, познакомиться с ее природой. Огромное спасибо Александру! Он необыкновенно много знает, относится с душой к своему делу, показывает потрясающе интересные исторические и природные места. Без него мы никогда бы такого не увидели и не узнали. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Новочеркасску в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Новочеркасску в мае 2025
Сейчас в Новочеркасске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 12 800. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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