Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборНовочеркасск столичный и станичный
Проследить историю главного города донского казачества и увидеть всё самое важное
Начало: В сквере у Атаманского дворца
1 июн в 15:00
2 июн в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая прогулка по Новочеркасску
Путешествие во времени по столице мирового казачества - пешком и на авто
Начало: На площади Ермака
30 мая в 09:00
1 июн в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
Поразиться неизведанными ландшафтам Ростовской области
Начало: В центре города
30 мая в 09:00
1 июн в 09:00
12 800 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина21 мая 2025Прекрасный познавательный маршрут. Много исторических Фастов, интересных историй. Чувствуется любовь экскурсовода к истории города и глубокие знания. 2,5 часа прошли в интересной беседе и дружественной атмосфере.
- ААнастасия1 мая 2025Александр обладает богатым багажом знаний. Было очень интересно!!! Впервые встречаем экскурсовода, который еще и так ловко оперирует физическими понятиями. Очень интересный рассказчик. Я понимаю, что времени мало было. Александр готов был еще много рассказать! 😉
- ЮЮрий15 марта 2025Спасибо Александру за отличную экскурсию. Мы все в восторге!!!
- ГГалина29 июля 2024Большая просьба не публиковать мою фамилию. Только имя. Спасибо
- ООльга23 сентября 2021Я очень обрадовалась, когда нашла в Трипстере эту экскурсию. Мы путешествуем без машины, и это была прекрасная возможность побольше увидеть
Ответы на вопросы от путешественников по Новочеркасску в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Новочеркасску в мае 2025
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