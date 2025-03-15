Индивидуальная
до 4 чел.
Большая прогулка по Новочеркасску
Путешествие во времени по столице мирового казачества - пешком и на авто
Начало: На площади Ермака
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Отыскать горы в донских степях! (Из Новочеркасска)
Поразиться неизведанными ландшафтам Ростовской области
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Новочеркасск столичный и станичный
Проследить историю города на горе и увидеть всё самое важное
Начало: В сквере у Атаманского дворца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий15 марта 2025Спасибо Александру за отличную экскурсию. Мы все в восторге!!!
- ГГалина29 июля 2024Большая просьба не публиковать мою фамилию. Только имя. Спасибо
- ЕЕвгения5 июня 2024Мне все понравилось. Гуляли долго, дольше положенного времени!
- ООльга23 сентября 2021Я очень обрадовалась, когда нашла в Трипстере эту экскурсию. Мы путешествуем без машины, и это была прекрасная возможность побольше увидеть
Ответы на вопросы от путешественников по Новочеркасску в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Новочеркасску в марте 2025
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