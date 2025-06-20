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Экскурсии для студентов в Новочеркасске

Найдено 3 экскурсии в категории «Для студентов» в Новочеркасске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Большая прогулка по Новочеркасску
На машине
5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая прогулка по Новочеркасску
Путешествие во времени по столице мирового казачества - пешком и на авто
Начало: На площади Ермака
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
4400 ₽ за всё до 4 чел.
Новочеркасск столичный и станичный
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Новочеркасск столичный и станичный
Познакомьтесь с Новочеркасском, где сочетаются история и архитектура. Узнайте, почему его называют некрополем сарматских цариц
Начало: В сквере у Атаманского дворца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Всемирная столица казачества: путешествие в прошлое Новочеркасска
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Всемирная столица казачества: путешествие в прошлое Новочеркасска
Пройти по широким проспектам, полюбоваться особняками и поговорить о расказачивании
Начало: На площади Ермака
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Турист
    20 июня 2025
    Новочеркасск столичный и станичный
    Добрый день всем путешественникам! Планируя своё очередное путешествие по Золотому Кольцу России, решили добавить промежуточные точки посещения. Выбор на Новочеркасск
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    пал неслучайно. По работе был в этом городе неоднократно, но в какой-то момент понял, что хочу узнать об этом месте больше. Сайт "Хорошо там" познакомил меня с замечательным экскурсоводом Надеждой. Она оперативно вышла на связь, подтвердив бронирование, а за день до события напомнила о нашей встрече. Мы с нетерпением ждали этого дня, собирая информацию о Новочеркасске, готовя вопросы по теме. За день до встречи Надежда напомнила нам о нашем рандеву, что было очень приятно. И вот настал час "Х". Мы встретились в назначенном месте и понеслось... Время нашего общения пролетело незаметно, и после фотосессии у собора мы поняли, что ошиблись с выбором... Мы выбрали обзорную экскурсию, а надо было выбирать "всё включено"! Поскольку даже за то непродолжительное время, что Надежда была с нами, мы узнали очень много занимательных и удивительных историй из жизни Донского казачества в целом и его столицы в частности. Думаю, что мы ещё вернёмся в этот замечательный город, ведь теперь мы знаем, кто нас проведёт по уютным улочкам казачьей столицы. Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо Надежде!

  • Г
    Галина
    16 июня 2025
    Новочеркасск столичный и станичный
    Были на экскурсии с Надеждой. Полностью удовлетворены выбранной темой и информацией, полученной от экскурсовода. Хотелось бы отметить ее коммуникативные навыки,а также историческую составляющую и глубину материала. Время экскурсии просто "пролетело". Слова искренней благодарности в адрес Надежды.
  • И
    Ирина
    21 мая 2025
    Новочеркасск столичный и станичный
    Прекрасный познавательный маршрут. Много исторических Фастов, интересных историй. Чувствуется любовь экскурсовода к истории города и глубокие знания. 2,5 часа прошли в интересной беседе и дружественной атмосфере.
  • А
    Анастасия
    1 мая 2025
    Большая прогулка по Новочеркасску
    Александр обладает богатым багажом знаний. Было очень интересно!!! Впервые встречаем экскурсовода, который еще и так ловко оперирует физическими понятиями. Очень интересный рассказчик. Я понимаю, что времени мало было. Александр готов был еще много рассказать! 😉
  • Ю
    Юрий
    15 марта 2025
    Большая прогулка по Новочеркасску
    Спасибо Александру за отличную экскурсию. Мы все в восторге!!!
  • Г
    Галина
    29 июля 2024
    Большая прогулка по Новочеркасску
    Большая просьба не публиковать мою фамилию. Только имя. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Новочеркасску в категории «Для студентов»

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Сколько стоит экскурсия по Новочеркасску в июле 2025
Сейчас в Новочеркасске в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 4400. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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