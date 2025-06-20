Индивидуальная
до 4 чел.
Большая прогулка по Новочеркасску
Путешествие во времени по столице мирового казачества - пешком и на авто
Начало: На площади Ермака
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
4400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Новочеркасск столичный и станичный
Познакомьтесь с Новочеркасском, где сочетаются история и архитектура. Узнайте, почему его называют некрополем сарматских цариц
Начало: В сквере у Атаманского дворца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Всемирная столица казачества: путешествие в прошлое Новочеркасска
Пройти по широким проспектам, полюбоваться особняками и поговорить о расказачивании
Начало: На площади Ермака
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТурист20 июня 2025Добрый день всем путешественникам! Планируя своё очередное путешествие по Золотому Кольцу России, решили добавить промежуточные точки посещения. Выбор на Новочеркасск
- ГГалина16 июня 2025Были на экскурсии с Надеждой. Полностью удовлетворены выбранной темой и информацией, полученной от экскурсовода. Хотелось бы отметить ее коммуникативные навыки,а также историческую составляющую и глубину материала. Время экскурсии просто "пролетело". Слова искренней благодарности в адрес Надежды.
- ИИрина21 мая 2025Прекрасный познавательный маршрут. Много исторических Фастов, интересных историй. Чувствуется любовь экскурсовода к истории города и глубокие знания. 2,5 часа прошли в интересной беседе и дружественной атмосфере.
- ААнастасия1 мая 2025Александр обладает богатым багажом знаний. Было очень интересно!!! Впервые встречаем экскурсовода, который еще и так ловко оперирует физическими понятиями. Очень интересный рассказчик. Я понимаю, что времени мало было. Александр готов был еще много рассказать! 😉
- ЮЮрий15 марта 2025Спасибо Александру за отличную экскурсию. Мы все в восторге!!!
- ГГалина29 июля 2024Большая просьба не публиковать мою фамилию. Только имя. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Новочеркасску в категории «Для пенсионеров»
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Сколько стоит экскурсия по Новочеркасску в июле 2025
Сейчас в Новочеркасске в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 4400. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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