Фотоэкскурсия по центру Новороссийска

Мы прогуляемся по центру Новороссийска с профессиональным фотографом Алексеем

Мы прогуляемся по центру Новороссийска с профессиональным фотографом Алексеем.

Познакомимся с историей самых красивых зданий города, узнаем где был центр революции и где есть тайный подземный ход, посмотрим достопримечательности, а заодно сделаем фотографии на их фоне.

После нашей прогулки вы сможете не только рассказать близким о путешествии. но и показать. .
Фотоэкскурсия по центру Новороссийска
Фотоэкскурсия по центру Новороссийска
Фотоэкскурсия по центру Новороссийска
Фотоэкскурсия по центру Новороссийска
Фотоэкскурсия по центру Новороссийска
Фотоэкскурсия по центру Новороссийска
Фотоэкскурсия по центру Новороссийска

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник освободителям
  • Здание главпочтампа
  • Здание первой городской думы
  • Здание дореволюционного кинотеатра
  • Площадь героев
  • Набережную
  • Бульвар Черняховского
  • Новую набережную
  • Памятник Исход

Что вас ждет:

  • Наша прогулка займёт всего два часа. За это время мы прогуляемся от памятника Свободы до Аллеи Черняховского и я расскажу вам историю самых выдающихся зданий Новороссийска.
Вишенкой на торте нашей прогулки станут красивые снимки, сделанные на профессиональную технику, которые я отправлю вам уже на следующий день! Я выбираю время для прогулки так, чтобы естественный дневной свет делал кадры прекрасными. За отдельную плату, если понадобится, обработаю особо понравившиеся фотографии (50 руб/кадр)

Важно знать:

  • Так как это прогулка, надеваем удобную обувь и одежду по погоде.
  • Девушки, не забываем о лёгком макияже и наряде, в котором вы чувствуете себя королевами!
  • И помните, что лучшее украшение — это ваши улыбки и хорошее настроение!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • Исходники фотографий
Что не входит
  • Дополнительно при желании оплачивается ретушь фотографий — 50 руб/шт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Свободы, 3 / 5
Завершение: Черняховского, 16
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 19:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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