Наша прогулка займёт всего два часа. За это время мы прогуляемся от памятника Свободы до Аллеи Черняховского и я расскажу вам историю самых выдающихся зданий Новороссийска.
Вишенкой на торте нашей прогулки станут красивые снимки, сделанные на профессиональную технику, которые я отправлю вам уже на следующий день! Я выбираю время для прогулки так, чтобы естественный дневной свет делал кадры прекрасными. За отдельную плату, если понадобится, обработаю особо понравившиеся фотографии (50 руб/кадр)
Важно знать:
Так как это прогулка, надеваем удобную обувь и одежду по погоде.
Девушки, не забываем о лёгком макияже и наряде, в котором вы чувствуете себя королевами!
И помните, что лучшее украшение — это ваши улыбки и хорошее настроение!
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия
Исходники фотографий
Что не входит
Дополнительно при желании оплачивается ретушь фотографий — 50 руб/шт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Свободы, 3 / 5
Завершение: Черняховского, 16
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 19:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Новороссийске
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