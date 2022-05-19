Мы прогуляемся по центру Новороссийска с профессиональным фотографом Алексеем.



Познакомимся с историей самых красивых зданий города, узнаем где был центр революции и где есть тайный подземный ход, посмотрим достопримечательности, а заодно сделаем фотографии на их фоне.



После нашей прогулки вы сможете не только рассказать близким о путешествии. но и показать. .