5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы получите не только массу впечатлений, но и профессиональные кадры, которые станут чудесным напоминанием о красоте Новороссийска и нашей прогулке.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Новороссийска

Прогулка начнется на улице Советов — центральной улице города. Вы погуляете по ее живописной пешеходной части, пройдете по аллее Героев и рассмотрите Вечный Огонь. Следом спуститесь на набережную имени адмирала Серебрякова, где вам откроется чудесный вид на Черное море и маленький причал с якорями, а также морвокзал, где стоит крейсер Михаил Кутузов, местное НЛО — тарелки с надписью «Новороссийск».

Новороссийск для своих

Вы увидите памятник основателям Новороссийска, небольшой музей якорей под открытым небом, чудесный фонтан и одну из лучших городских скульптур «Девушка на дельфине». Полюбуетесь прудом, в котором живут карпы, караси и черепахи, отыщете ладошки в форме сердца и лошадей из травы. Поделюсь рекомендациями местного жителя: где ещё погулять, где вкусно и недорого поесть и куда сходить вечером.

Организационные детали