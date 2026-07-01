5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Фотопрогулка по Новороссийску

Увидеть знаковые места города и получить душевные снимки
Вы получите не только массу впечатлений, но и профессиональные кадры, которые станут чудесным напоминанием о красоте Новороссийска и нашей прогулке.
4.8
21 отзыв
Фотопрогулка по Новороссийску
Фотопрогулка по Новороссийску
Фотопрогулка по Новороссийску

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Новороссийска

Прогулка начнется на улице Советов — центральной улице города. Вы погуляете по ее живописной пешеходной части, пройдете по аллее Героев и рассмотрите Вечный Огонь. Следом спуститесь на набережную имени адмирала Серебрякова, где вам откроется чудесный вид на Черное море и маленький причал с якорями, а также морвокзал, где стоит крейсер Михаил Кутузов, местное НЛО — тарелки с надписью «Новороссийск».

Новороссийск для своих

Вы увидите памятник основателям Новороссийска, небольшой музей якорей под открытым небом, чудесный фонтан и одну из лучших городских скульптур «Девушка на дельфине». Полюбуетесь прудом, в котором живут карпы, караси и черепахи, отыщете ладошки в форме сердца и лошадей из травы. Поделюсь рекомендациями местного жителя: где ещё погулять, где вкусно и недорого поесть и куда сходить вечером.

Организационные детали

  • После экскурсии я пришлю не менее 30 профессиональных фотографий в электронном виде
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark II
  • По желанию, мы можем включить в прогулку экскурсию на крейсер Михаил Кутузов — 600 ₽ взрослые, 400 ₽ школьники, дошкольникам бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ул. Советов, 42
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1144 туристов
Я провожу экскурсии с 2016 года. За это время узнал много нового и интересного. С радостью поделюсь этими знаниями с вами. Покажу самые интересные места Краснодарского края и расскажу о них любопытные факты. Сделаю профессиональные фотографии. Жду вас на своих экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
1
3
2
2
1
Ю
Спасибо Александру. Фото прогулка оказалась очень интересной. Не смотря на жару всё прошло отлично.
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Жанна
Всё понравилось, и гид, и фотографии, и интересные факты о Новороссийске. Только один факт подпортил впечатления - было жутко холодно. Но сей факт не зааисит от организатора, это скорее превратности погоды. В остальном всё прекрасно. Лучшие рекомендации Александру!
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Е
Фотопрогулка по центру Новороссийска - что может быть лучше? Только представьте, ранняя весна, солнце, море!!! И только один день на знакомство с прекрасным городом. В данном случае экскурсия с Александром
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стала нашим спасением. Мы с дочкой получили информационную поддержку - Александр был на связи с момента бронирования экскурсии. Он сориентировал нас, где лучше перекусить, как найти место старта. А также интересно рассказал о городе, его истории, ответил на все дополнительные вопросы. И,конечно, сделал, доработал и направил порядка 40 прекрасных фото. Отдельно отмечу, ему удалось быстро найти язык с дочкой, и добиться ее улыбки на фото. Спасибо ему огромное за все.

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С
В любой экскурсии мне не нравимся главное: когда экскурсовод быстрым речитативом определяет историю какого-нибудь памятника данными из Википедии! Уважаемые господа! Я приехал отдыхать! В город-герой Новороссийск! Мне был нужен спокойный,
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простой диалог с простым, добрым человеком про город Новороссийск. Какой он был, какой он стал, чем он живёт, что здесь есть, какие традиции… Александр полностью соответствует выше описанным моим простым требованиям. И если честно, я не могу его экскурсовод ом назвать. Ощущение, как будто приехал к старому товарищу. Большое спасибо и агентству и Вам, Александр! P.S. Фотографии супер!

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Татьяна
Огромная благодарность Александру за увлекательную экскурсию и массу положительных эмоций!
Историческое прошлое города, современность и перспективы будущего … Александр прекрасно владеет информацией! Плюс очень позитивный человек, с хорошим чувством юмора!)
Отличные фотографии на память о прогулке особенно выделяют такую экскурсию!!! 😊
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Елена
Фотоэкскурсия- это отличная придумка. Отлично провели время, узнали много интересного и на память остались отличные фотографии. В процессе повеселились, поели мороженого, покормили черепах… Александр нашел подход ко всем в нашей разномастной компании. Спасибо большое.
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