5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть знаковые места южного города, услышать его историю и получить душевные снимки

Александр
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Александр – ваш гид
Я покажу главные достопримечательности и тайные уголки Новороссийска, живым языком расскажу самые интересные факты о городе и менталитете местных жителей.

Вы получите не только массу впечатлений, но и профессиональные кадры, которые станут чудесным напоминанием о красоте Новороссийска и нашей прогулке.
2200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на ул. Советов 42
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Фотопрогулка по Новороссийску
Фотопрогулка по Новороссийску

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Новороссийска
Экскурсия начнется на улице Советов — центральной улице города. Вы погуляете по ее живописной пешеходной части, пройдете по аллее Героев и рассмотрите Вечный Огонь. Следом спуститесь на набережную имени адмирала Серебрякова, где вам откроется чудесный вид на Черное море и маленький причал с якорями. Я покажу морвокзал, где стоит крейсер Михаил Кутузов, и раскрою тайну местного НЛО — тарелки с надписью «Новороссийск».

Новороссийск для своих
Вы увидите памятник основателям Новороссийска, небольшой музей якорей под открытым небом, чудесный фонтан и одну из лучших городских скульптур «Девушка на дельфине». Полюбуетесь прудом, в котором живут карпы, караси и черепахи, отыщете ладошки в форме сердца и лошадей из травы. Я расскажу, как связан Новороссийск с фильмом «Бег» и что отличает его от других городов страны. А также поделюсь рекомендациями местного жителя: где еще погулять, где вкусно и недорого поесть и куда сходить вечером.

Организационные детали

  • После экскурсии я пришлю не менее 30 профессиональных фотографий в электронном виде.
  • Экскурсия закончится на бульваре Черняховского.
  • По желанию, мы можем включить в прогулку экскурсию на крейсер Михаил Кутузов — 250 рублей/взрослые, 100 рублей/школьники, дошкольникам бесплатно.
Фотопрогулка по Новороссийску
Фотопрогулка по Новороссийску
Фотопрогулка по Новороссийску
Фотопрогулка по Новороссийску
Фотопрогулка по Новороссийску
Фотопрогулка по Новороссийску
Фотопрогулка по Новороссийску
Фотопрогулка по Новороссийску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ул. Советов 42.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Александр. Я провожу экскурсии более 5 лет. С радостью покажу вам самые интересные места Краснодарского края и расскажу о них любопытные факты. До скорой встречи!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия проведенная Александром по г. Новороссийску. Интересно и познавательно было, и дочке, подростку 13л. и нам. Много новых фактов узнали из истории Города-Героя. Посмотрели достопримечательности представляющие визитную карточку Новороссийска.
11 января 2020
Большое спасибо Александру за экскурсию !
7 ноября 2019
В любой экскурсии мне не нравимся главное: когда экскурсовод быстрым речитативом определяет историю какого-нибудь памятника данными из Википедии! Уважаемые господа! Я приехал отдыхать! В город-герой Новороссийск! Мне был нужен спокойный, простой диалог с простым, добрым человеком про город Новороссийск. Какой он был, какой он стал, чем он живёт, что здесь есть, какие традиции... Александр полностью соответствует выше описанным моим простым требованиям. И если честно, я не могу его экскурсовод ом назвать. Ощущение, как будто приехал к старому товарищу. Большое спасибо и агентству и Вам, Александр! P.S. Фотографии супер!
15 октября 2019
Александр замечательный экскурсовод и рассказчик, во время экскурссии мы узнали много интересного и нового из жизни и становления города. Александр изменил из-нас первоночальное место встречи (форс мажор при заселении) нас встретил.
15 сентября 2019
Интересное общение, хорошие фотографии. Спасибо Александр!

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