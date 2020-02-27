5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Новороссийска

Экскурсия начнется на улице Советов — центральной улице города. Вы погуляете по ее живописной пешеходной части, пройдете по аллее Героев и рассмотрите Вечный Огонь. Следом спуститесь на набережную имени адмирала Серебрякова, где вам откроется чудесный вид на Черное море и маленький причал с якорями. Я покажу морвокзал, где стоит крейсер Михаил Кутузов, и раскрою тайну местного НЛО — тарелки с надписью «Новороссийск».

Новороссийск для своих

Вы увидите памятник основателям Новороссийска, небольшой музей якорей под открытым небом, чудесный фонтан и одну из лучших городских скульптур «Девушка на дельфине». Полюбуетесь прудом, в котором живут карпы, караси и черепахи, отыщете ладошки в форме сердца и лошадей из травы. Я расскажу, как связан Новороссийск с фильмом «Бег» и что отличает его от других городов страны. А также поделюсь рекомендациями местного жителя: где еще погулять, где вкусно и недорого поесть и куда сходить вечером.