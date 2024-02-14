Представьте себе прогулку по живописным улицам Новороссийска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.



Ваш путь начнется с бульвара Черняховского, где вы сможете покормить птиц, и продолжится вдоль набережной адмирала Серебрякова, открывающей великолепный вид на бухту.



Вас ждут не только знакомство с современным городским пейзажем, но и погружение в историю парка, начиная с царских времен.



Мыс Любви, смотровая площадка на Яхт-клуб, парк имени Фрунзе и легендарное кафе «Бочка», где когда-то бывал Владимир Высоцкий, - все эти места ожидают вас.



В зависимости от времени года вы сможете насладиться уникальной красотой города: от цветущих каштанов весной до ледяной сказки зимой.



Все эти моменты будут запечатлены на профессиональную камеру Canon EOS 6D, чтобы вы могли сохранить воспоминания о поездке.



Более 100 профессионально обработанных фотографий будут ждать вас уже на следующий день после прогулки, а за дополнительную плату возможна ретушь выбранных кадров.



Не упустите шанс увидеть Новороссийск глазами местных жителей и зафиксировать эти моменты на всю жизнь