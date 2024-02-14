Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Представьте себе прогулку по живописным улицам Новороссийска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.
Ваш путь начнется с бульвара Черняховского, где вы сможете покормить птиц, и продолжится вдоль набережной адмирала Серебрякова, открывающей великолепный вид на бухту.
Вас ждут не только знакомство с современным городским пейзажем, но и погружение в историю парка, начиная с царских времен.
Мыс Любви, смотровая площадка на Яхт-клуб, парк имени Фрунзе и легендарное кафе «Бочка», где когда-то бывал Владимир Высоцкий, - все эти места ожидают вас.
В зависимости от времени года вы сможете насладиться уникальной красотой города: от цветущих каштанов весной до ледяной сказки зимой.
Все эти моменты будут запечатлены на профессиональную камеру Canon EOS 6D, чтобы вы могли сохранить воспоминания о поездке.
Более 100 профессионально обработанных фотографий будут ждать вас уже на следующий день после прогулки, а за дополнительную плату возможна ретушь выбранных кадров.
Не упустите шанс увидеть Новороссийск глазами местных жителей и зафиксировать эти моменты на всю жизнь
Ваш путь начнется с бульвара Черняховского, где вы сможете покормить птиц, и продолжится вдоль набережной адмирала Серебрякова, открывающей великолепный вид на бухту.
Вас ждут не только знакомство с современным городским пейзажем, но и погружение в историю парка, начиная с царских времен.
Мыс Любви, смотровая площадка на Яхт-клуб, парк имени Фрунзе и легендарное кафе «Бочка», где когда-то бывал Владимир Высоцкий, - все эти места ожидают вас.
В зависимости от времени года вы сможете насладиться уникальной красотой города: от цветущих каштанов весной до ледяной сказки зимой.
Все эти моменты будут запечатлены на профессиональную камеру Canon EOS 6D, чтобы вы могли сохранить воспоминания о поездке.
Более 100 профессионально обработанных фотографий будут ждать вас уже на следующий день после прогулки, а за дополнительную плату возможна ретушь выбранных кадров.
Не упустите шанс увидеть Новороссийск глазами местных жителей и зафиксировать эти моменты на всю жизнь
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- На бульваре Черняховского покормим птиц, а на набережной адмирала Серебрякова посмотрим на другую сторону бухты.
- Впишемся в современный городской пейзаж: посидим на самых живописных лавочках набережной, посмотрим на небо и в бинокль.
- Посетим новенький парк с множеством фотолокаций и окунёмся в его историю начиная с царских времён.
- Дойдём до легендарного кафе, открытого в 1969 году. Можем и внутрь заглянуть, как это делал когда-то Владимир Высоцкий.
Нам не нужно специально искать декорации: они поджидают нас на каждом углу. Всё зависит от времени года: весной — цветущие каштаны, летом — ласковое тёплое море лазурного цвета и живописные парусники, осенью — золотая листва под ногами, а зимой — ледяная сказка на набережной!
Достопримечательности по маршруту
Бульвар Черняховского — храм Петра и Февронии — набережная адмирала Серебрякова — мыс Любви — смотровая площадка на Яхт-клуб — парк имени Фрунзе — кафе «Бочка» — площадь возле центрального пляжа — ресторан «1870 Abrau».
Организационные детали
- Снимаем на Canon EOS 6D
- Вы получите 100+ фото в цветокоррекции на следующий день после прогулки (в электронном виде)
- Ретушь понравившихся кадров — 150 руб. /шт.
- Если вас будет больше 3 человек, оплата за каждого следующего участника — 1000 руб.
- Съёмку проведу я или другой гид-фотограф из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле храма Петра и Февронии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Новороссийске
Провели экскурсии для 82 туристов
Всем привет, мы Екатерина и Елена — команда профессионалов: гид-экскурсовод и фотограф, а также просто душевные люди! С нами вы почувствуете себя комфортно в любом месте. В дружеской атмосфере мы не только покажем интересные места в нашем любимом городе, но и с удовольствием познакомим вас со всеми достопримечательностями Черноморского побережья. С вами останутся тёплые воспоминания и красивые фотографии. Наши программы разнообразны и рассчитаны на людей разных возрастов с любой туристической подготовкой. С нетерпением ждём нашей встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
14 фев 2024
Мне очень понравилась эта экскурсия!
И формат, что надо😍
Для меня было важно услышать истории о городе и получить хорошие фотографии!
Полностью довольна!
Спасибо огромное, буду всем вас советовать!
И формат, что надо😍
Для меня было важно услышать истории о городе и получить хорошие фотографии!
Полностью довольна!
Спасибо огромное, буду всем вас советовать!
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