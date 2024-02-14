Фотопрогулка по Новороссийску
Индивидуальная фото-прогулка в Новороссийске

Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей

5
1 отзыв
Представьте себе прогулку по живописным улицам Новороссийска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.

Ваш путь начнется с бульвара Черняховского, где вы сможете покормить птиц, и продолжится вдоль набережной адмирала Серебрякова, открывающей великолепный вид на бухту.

Вас ждут не только знакомство с современным городским пейзажем, но и погружение в историю парка, начиная с царских времен.

Мыс Любви, смотровая площадка на Яхт-клуб, парк имени Фрунзе и легендарное кафе «Бочка», где когда-то бывал Владимир Высоцкий, - все эти места ожидают вас.

В зависимости от времени года вы сможете насладиться уникальной красотой города: от цветущих каштанов весной до ледяной сказки зимой.

Все эти моменты будут запечатлены на профессиональную камеру Canon EOS 6D, чтобы вы могли сохранить воспоминания о поездке.

Более 100 профессионально обработанных фотографий будут ждать вас уже на следующий день после прогулки, а за дополнительную плату возможна ретушь выбранных кадров.

Не упустите шанс увидеть Новороссийск глазами местных жителей и зафиксировать эти моменты на всю жизнь
Фотопрогулка по Новороссийску
Фотопрогулка по Новороссийску
Фотопрогулка по Новороссийску
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • На бульваре Черняховского покормим птиц, а на набережной адмирала Серебрякова посмотрим на другую сторону бухты.
  • Впишемся в современный городской пейзаж: посидим на самых живописных лавочках набережной, посмотрим на небо и в бинокль.
  • Посетим новенький парк с множеством фотолокаций и окунёмся в его историю начиная с царских времён.
  • Дойдём до легендарного кафе, открытого в 1969 году. Можем и внутрь заглянуть, как это делал когда-то Владимир Высоцкий.

Нам не нужно специально искать декорации: они поджидают нас на каждом углу. Всё зависит от времени года: весной — цветущие каштаны, летом — ласковое тёплое море лазурного цвета и живописные парусники, осенью — золотая листва под ногами, а зимой — ледяная сказка на набережной!

Достопримечательности по маршруту

Бульвар Черняховского — храм Петра и Февронии — набережная адмирала Серебрякова — мыс Любви — смотровая площадка на Яхт-клуб — парк имени Фрунзе — кафе «Бочка» — площадь возле центрального пляжа — ресторан «1870 Abrau».

Организационные детали

  • Снимаем на Canon EOS 6D
  • Вы получите 100+ фото в цветокоррекции на следующий день после прогулки (в электронном виде)
  • Ретушь понравившихся кадров — 150 руб. /шт.
  • Если вас будет больше 3 человек, оплата за каждого следующего участника — 1000 руб.
  • Съёмку проведу я или другой гид-фотограф из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле храма Петра и Февронии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
14 фев 2024
Мне очень понравилась эта экскурсия!
И формат, что надо😍
Для меня было важно услышать истории о городе и получить хорошие фотографии!
Полностью довольна!
Спасибо огромное, буду всем вас советовать!
Мне очень понравилась эта экскурсия!Мне очень понравилась эта экскурсия!Мне очень понравилась эта экскурсия!Мне очень понравилась эта экскурсия!Мне очень понравилась эта экскурсия!

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